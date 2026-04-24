Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 24/04/2026

ABNER ROSA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO ROSA DE OLIVEIRA e OLIVIA LUCIANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ALFREDO DE SOUSA LIMA, 94 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DALILA BRANDAO LIMA. Filiação: SEVERINO MANOEL DE LIMA e JOANA BELARMINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ALFREDO GUILHERME BOHNENSTENGEL, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEILA BARBOSA TAVARES BOHNENSTENGEL. Filiação: JORGE FREDERICO BOHNENSTENGEL e CATARINA SAZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ANTONIA LORENTE ROSSI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO ROSSI. Filiação: HONORIO LORENTE e MARIA ARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ANTONIO CESAR BARRETO PEREIRA DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: EDELTRAUDT PEREIRA DA SILVA. Filiação: DORIVAL PEREIRA DA SILVA e MARIA BARRETO PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ANTONIO VIRMOND, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA VIRMOND. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
AVELINO LUQUETA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA PINHEIRO TORRES. Filiação: DOMINGOS LUQUETA e BERNARDINA LUQUETA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
BEATRIZ EMA HOFFMANN, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Filiação: GUILHERME HOFFMANN e MAGDALENA HOFFMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 25 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
BENEDITA DE CARVALHO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE DE CARVALHO. Filiação: SEVERIANO DE ALMEIDA JORGE e MARIA DE JESUS JORGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
BRIGIDA BICSKE CZAPLINSKI, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRE LUKAC BICSKE e IVONE GOMES BICSKE. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/04/2026.
CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR, 44 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA e REGINA CELIA TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO MIGUEL, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
CLAUDIR LUIZ BASSE, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ANA DA SILVA. Filiação: PEDRO BASSE e NAIR AGONESE BASSE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
DIONISIO ANTONIO DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e ALMERINDA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: DEFINIR, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ESTER FERREIRA ROQUE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER DA SILVA ROQUE. Filiação: JOSE FERREIRA SOBRINHO e FILOMENA ALVES RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
GENOVILDA DE GOES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON PORTES. Filiação: ARLINDO DE GOES COELHO e MARIA VALTER DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
GISELLE INAIARA SYRING, 53 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HELMUTH OSCAR ERNESTO SYRING e JACIRA GOMES SYRING. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
HELENA CRISTINA DIAS DE SOUSA, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO CARLOS DE SOUSA e MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ILADIR VEIGA DIAS, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ELI DIAS. Filiação: ANTONIO SANTOS DA VEIGA e MARIA DA LUZ VEIGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
IVANIR VERONICA HALAMA PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PEREIRA. Filiação: ROBERTO HALAMA e ANGELICA NEGOSEKI HALAMA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO AREIA BRANCA DOS ASSIS, sábado, 25 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
JANDIRA DE JESUS DIAS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO DE OLIVVEIRA DIAS. Filiação: ANTONIO AMANTINO MACIEL e MARIA DA GLORIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
JOAO CARLOS SIMOES, 72 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: SANDRA BECCARO. Filiação: JOAO SIMOES SOBRINHO e ZELIA FAVA SIMOES. Sepultamento: CEMITERIO DO MORUMBI – SP, sábado, 25 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
JOAO MOIA DO PRADO, 86 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IRACI RIBAS DO PRADO. Filiação: ANTONIO GENEROSO DO PRADO e ANA MOIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
JOSE DE PAULA FILHO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA BERNADETE DE PAULA. Filiação: JOSE LOURENCO DE PAULA e MARIA JORGE DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
JOSE MACHADO VIEIRA FILHO, 69 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: JOSE MACHADO VIEIRA e NAUMY BRUN VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 23:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
JOSUE LOPES TEIXEIRA, 39 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: SELVINO GONCALVES TEIXEIRA e DIVINA TEIXEIRA LOPES TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
LOURIVAL KONCHINSKI, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ELAINE DAS GRACAS MACIEL KONCHINSKI. Filiação: JOAO KONCHINSKI e IVONE MANN KONCHINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
LUIZ SZYMASKI, 55 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSELI PEREIRA SZYMASKI. Filiação: FRANCISCO SZYMASKI e BALBINA SZMASKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
LYSANDRO LUIZ SANTOS, 46 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Filiação: ALVARO LUIZ SANTOS e EMILIANA IZAURA PODGURSKI SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARCELINO GARCIA, 93 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: HILDA PADILHA GARCIA. Filiação: JOAQUIM GARCIA e VERGILIA GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA APARECIDA RODRIGUES, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ARLINDO FRANCISCO RODRIGUES e ERCILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA BENVINDA JOAQUINA DAS NEVES, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MANUEL FERREIRA COELHO JUNIOR e JOAQUINA JOANA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA CRISTINA MACHADO, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ PAULINO MACHADO e DEONILDA MULLER MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA JOANA DE FARIA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCELINO DA SILVA e MARIA DA SILVA LISBOA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA LUCIA ROSA, 75 ano(s). Cônjuge: ELIER SATIRO DA SILVA. Filiação: ROBERVAL ROSA e JURACI DE OLIVEIRA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA VITORIA LOPES SANTIAGO, 3 ano(s). Filiação: LUCAS SANTIAGO DOS SANTOS e JAQUELINE LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 25 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIO OSORIO BACEDO MACEDO NETO, 63 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: AMAURY PEREIRA MACEDO e RUTH BACEDO MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MICHEL WILLIAN CARDOSO DE ABREU, 41 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: VANESSA MARIANA MENGARDO. Filiação: ANTONIO BENTO DE ABREU e MARLENE DE BRITO CARDOSO DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
NEI BRASIL SANTOS, 82 ano(s). Cônjuge: MARILENE PEREIRA SANTOS. Filiação: NAO CONSTA e DEOMIRA SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 23/04/2026.
NOELI DO ROCIO KURCHCHOFF, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ALOIS KURCHCHOFF e DIOLETE DE MIRANDA KURCHCHOFF. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ODETE BERNARDES DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM BERNARDES e ERNESTINA RIBEIRO BERNARDES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
REGINA MARIA BORGES RODRIGUES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR RODRIGUES FILHO. Filiação: FRANCISCO VIEIRA BORGES e CELMIRA PEREIRA BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
ROGERIO LEAL, 47 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Filiação: CARLOS LEAL e MARIA APARECIDA LUIZ LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
SANDRA MARIA HRYSYKI, 51 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE HRYSYKI e MARIA DOS SANTOS HRYSYKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
TERESA JESUS BRYCH, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMANN BRYCH. Filiação: JOSE PEDRO DOS SANTOS e LAVINIA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
VICENTE GRASSI, 95 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: NICODEMO GRASSI FILHO e ADELAIDE DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 25 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.