ADILIA AYAKO ISHIKAWA ONISHI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: KIYOSHI ISHIKAWA e MITSUKO ISHIKAWA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSUE FLAVIO DA SILVA. Filiação: ROBERTO DOS SANTOS CRUZ e SUELI MARIA DOS SANTOS CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ANDREIA CRISTINA CERBELE MACHADO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBARI JOSE CEERBELE e CERLI DOMINGUES CERBELE. Sepultamento: CEMITERIO BORDA DO CAMPO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 22/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 23/10/2026
ANTONIO CARLOS PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VERONICA BUGALA PEREIRA. Filiação: ALCEU PEREIRA e DALILA RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 23 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ANTONIO KULA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VADISLAVA KULA. Filiação: JOAO KULA e CATARINA KULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
APOLONIA DERING, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO DERING. Filiação: LADISLAO CHICORA e ADELAIDE CHICORA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ARLY GUIMARAES DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUIZ PORTELA FERREIRA. Filiação: GUIMERCINDO DE OLIVEIRA e BALBINA GUIMARAES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
CLARICE BARBINA ZORZENAO PLACA, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANTNONIO RODRIGUES PLACA. Filiação: SEBASTIAO ZORZENAO e LUZIA PIMENTEL ZORZENAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
DIRCE CAVALCANTE CAVANHA RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: SERGIO APARECIDO RIBEIRO. Filiação: ELODARIO RODRIGUES CAVANHA e NEUZA CAVALCANTE CAVANHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
DRUCILIA DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE SERGIO DA SILVA. Filiação: JOAO CARLOS BUSS DE SOUZA e CELIA TEREZINHA DE SOUZA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
EDSON BORGES, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES. Filiação: JOAO BORGES e MARIA JOSE BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 24 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/10/2026.
EDSON LUIZ GAVA, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: RUTH GAVA. Filiação: JORGE GAVA e ANNA FILLA GAVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ELIZABETH HABIB, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MICHEL BOLOS HABIB e IVONE CHOCAIR HABIB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ELZA SUEKI DE AZEVEDO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRE BARBOZA SUEKI e AZELINDA RIBEIRO SUEKI. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ESMELINDO VICENTE BATISTA, 72 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: SEVASTIAO VICENTE BATISTA e ALAYDE AUGUSTA DA SILVA BATISTA. Sepultamento: A DEFNIR, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MADALENA PADILHA DA SILVA. Filiação: MANOEL RODRIGUES DA SILVA e LUCINDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/10/2026.
GERALDO FARIAS GONCALVES, 80 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DO AMARAL GONCALVES. Filiação: CLEMENTE FARIAS GONCALVES e APARECIDA FARIAS GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 23/10/2026
GERMANO DE SOUZA DOS ANJOS, 77 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: JUSTINA FRANCA DOS ANJOS. Filiação: MANOEL LOURENCO DOS ANJOS e MARIA HELENA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
HELENICE GONCALVES DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAXIMO GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA ALICE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
HERZIRIA EURICK BAUER, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLPHO BAUER. Filiação: JOAO ADAO EURICK e MARIA CATARINA EURICK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
IRACEMA ZULMIRA DEFANI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCINDO DEFANI. Filiação: ANGELO MASSOLA e IRENE ROMAN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
IRENE SCHUG, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EVALDO AUGUSTO SHUG e OTILIA VAUROO SCHUG. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
JORGE OSHIMA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JULIA MOREIRA OSHIMA. Filiação: YOMI OSHIMA e MIYKO OSHIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
JULIO BINO DO VALE, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: GERTRUDES DROSDA BINO DO VALE. Filiação: ARTUR BINO DE LIMA e PEDRINA DO VALE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
LEONI FRESSATO, 90 ano(s). Filiação: BRUNO WEINBERGER e ELEONOR HENNING WEINBERGER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
LUCIANE TERESINHA DA SILVA DO AMARAL, 51 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: CILON OLIVEIRA DO AMARAL. Filiação: RECIRE GOMES DA SILVA e SUELI TEREZINHA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
LUCIANO LUIZ LORENZET, 48 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ CARLOS LORENZET e LORENA LORENZET. Sepultamento: CEMITERIO JD. DA PAZ, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
LUIZ FERNANDO ANTUNES ROSA, 36 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO BATISTA ROSA e JANDIRA ANTUNES DE QUADROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 24 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
MARIA AZELIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO BERNARDO SCHLICHTING e LEONINA DA SILVA SCHLICHTING. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 22/10/2026.
MARIA HELENA OLIVETTI, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SILVIO OLIVETTI e DOLORES OLIVETTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 22/10/2026.
MOACIR SALVADOR, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SANTINA BORTOLI SALVADOR. Filiação: ORLANDO SALVADOR e BRANDINA SALVADOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
NELSON LUIZ DE FARIA, 66 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: SALVADOR SANTANA DE FARIA e CECILIA TERENCIO DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 23/10/2026
NELSON OSTETTO, 2 mes(es). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANA NELY KARASINSKI OSTETTO. Filiação: FLAVIO OSTETTO e LAURA CECCONI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
NILTON CEZAR JUMES, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO FRANCISCO JUMES e MARIA DE LOURDE GRANDE JUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
NILZA LEITE DA ROSA, 96 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: WILDE MARQUEZ DA ROSA. Filiação: WALER DOS SANTOS LEITE e ISOLINA COSTA LEITE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
RENAN LUCIETTO DE OLIVEIRA, 6 ano(s). Filiação: EDUARDO DE OLIVEIRA e PAMELA CAROLINA LUCIETTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ROMILDA BOLLINO FUKS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FUKS. Filiação: ARCIDES BOLLINO e PEDRINA ZAVISLASKI BOLLINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 24 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ROSECLER APARECIDA SIZANOSKI WALTRICK MEDEIROS MEDEIROS, 62 ano(s). Filiação: JOAO MARIA WALTRICK e ISSABEL SIZANOSKI WALTRICK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 23 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ROSELI DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDECI PEREIRA. Filiação: LAZARO DE SOUZA e ADALGISA NASCIMENTO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
ROSELI DE SOUZA DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURINDO DE SOUZA e JOAQUINA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
SANDRO FRANCA DE LIMA, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZABETE. Filiação: FRANCISCO ARMANDO DE LIMA e DIRCELIA FRANCA COSTA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
VERGILINA RODRIGUES DOMINGUES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO ROQUE DOMINGUES. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DE ALMEIDA e LAZARA MARIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
WALDEMIRO KAMINSKI, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SUELI DO ROCIO ESPIRITO SANTO KAMINSKI. Filiação: PEDRO KAMINSKI e FRANCISCA KAMINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
WILCINEIA WUITICKI, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERON SCHILIPACKE. Filiação: WILSON WANDERLEI WUITICKI e IRACI RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.