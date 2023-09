Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (22)

Adarli do Rocio de Franca Barbosa Costa, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arezio Barbosa e Donalia de Franca Barbosa. Sepultamento ontem.

Alexandrina Bueno de Lara, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Bueno Ferreira e Juvita Rosalina Ferreira. Sepultamento ontem.

Aline Padilha Guavaski Schmidt, 55 anos. Filiação: Renato Guavaski e Maria de Lourdes Padilha. Sepultamento ontem.

Ariel Vitor de Andrade, 81 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Darcy Ferreira de Andrade e Hilda Guimarães de Andrade. Sepultamento ontem.

Arikan Antunes Machado, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Durval Antunes Machado e Edite Teresinha Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Onix.

Caio César dos Santos Hoffmann, 34 anos. Profissão: analista financeiro. Filiação: Jorge Luís Hoffmann e Sônia Maria dos Santos Hoffmann. Sepultamento ontem.

Caio Murilo Lopes, 25 anos. Profissão: servente. Filiação: Clarice de Jesus Lopes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Deomir Cardoso Lemos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ondina Cardoso. Sepultamento ontem.

Edimar Babi, 77 anos. Profissão: chefe manutenção. Filiação: Evaldo Babi e Helena Babi. Sepultamento ontem.

Elenilson Martins, 48 anos. Profissão: garçom. Filiação: João Maria Martins e Iracema da Silva Martins. Sepultamento ontem.

Elisane Barbosa Cordeiro, 41 anos. Profissão: comércio exterior. Filiação: Benedito José Cordeiro e Rosalina Barbosa Cordeiro. Sepultamento ontem.

Erika Emilly Dantas dos Santos, 19 anos. Profissão: do lar. Filiação: Claudinei Ferreira dos Santos e Rosana Aparecida Dantas Fraga. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Gilmar Raksa, 50 anos. Filiação: Aloise Raksa e Maria Rosa Raksa. Sepultamento ontem.

João Pedro Capelli de Souza, 1 mes(es). Filiação: Ronaldo de Souza e Silvana Capelli. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Passos Maia, saindo da Capela Municipal de Passos Maia.

Jodna Pizon Barros Alves, 50 anos. Filiação: José Augusto Barros e Eunice Pizon Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Ferreira Alves Sobrinho, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ferreira Alves e Aparecida Rosa Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Araruna.

Júlia Pereira dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felícia Pereira Mattos. Sepultamento ontem.

Luíza Halas, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Figura e Verônica Przypiora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Márcia Regina Vieira, 57 anos. Profissão: atendente. Filiação: José Arides Vieira e Maria Alzira Franco Vieira. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (22)

Margarida Fernandes de Oliveira dos Santos, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belizário Lourenço de Oliveira e Maria Fernandes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Borges da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Borges e Maria Sanches. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria Soares da Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Euzebio Soares e Maria José Soares. Sepultamento ontem.

Maria da Glória Borges dos Santos, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leolina Borges. Sepultamento ontem.

Nair Silveira Dutra, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião José da Silveira e Maria da Luz Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Octaviano de Lima Pacheco, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alberto de Campos Pacheco e Amélia de Lima Pacheco. Sepultamento hoje, Crematório Angelus em Maringá, saindo de Municipal de Maringá.

Paulo César Pletscher, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Benjamim Pletscher e Lygia Pletscher. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco CuritibaPR.

Raul Ribeiro Cardoso, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Ribeiro Cardoso e Divina Ferreira Sampaio. Sepultamento ontem.

Ravi Siqueira Amaral, 1 anos. Filiação: Luan Pinto Siqueira e Larissa do Amaral Camargo. Sepultamento ontem.

Rogério Aparecido de Oliveira, 51 anos. Filiação: João Luiz de Oliveira e Eliza Veiga de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Roseli Teresinha Athayde de Oliveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cilde Fernandes de Oliveira e Elmyr Athayde de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério São José / Ponta Grossa.

Rossana Overcenko Kaminski, 51 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Alex Oveercenko e Izolde Alice Overcenko. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Rosy de Fátima Machado Skorie, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Luiz Alves Machado e Auria Machado. Sepultamento ontem.

Sebastiana da Costa, 29 anos. Filiação: Cezar Cornélio da Costa e Maria Prudencio dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaperucu, saindo da Capela Municipal de Itaperucu.

Tânia Mara Saboya, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tum Wallace Saboya e Odete Saboya. Sepultamento ontem.

Thadeu Marchaukowski, 84 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Boleslau Marchaukowski e Maria Marchaukowski. Sepultamento ontem.

Therezinha Eunice Pereira, 89 anos. Profissão: escrevente. Filiação: Pedro Pereira e Anna Helena Zaninelli Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Valdeci José Santiago, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Pedro Santiago e Maria de Lourdes Medeiros Santiago. Sepultamento ontem.

Valmir Hirt, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Orlando Hirt e Maria Margarida Pereira Hirt. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão CuritibaPR.

Walkiria Martins dos Santos, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sezinando Martins e Angelina Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Yolanda Monteiro de Barros Formiga, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cícero Monteiro de Barros e Célia Monteiro de Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (22)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!