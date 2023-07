Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (21)

Alba Ribeiro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Mendes e Ignacia Mendes de Olivira. Sepultamento hoje, A Definir, saindo de local a ser designado.

Alcides Herculano Schultz, 92 anos. Filiação: Arthur Schultz e Evelina Schultz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Almir de Lara, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Lara e Odila Schumaikel de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Velatorio Funerária Golemba – Rio Azul.

Antônio de Jesus D Oliveira, 89 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Damaso D Oliveira e Tereza de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Augusta Hillman, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicodemos Hillman e Alvina Meurer Hillman. Sepultamento ontem.

Bruno Aristen Skupiem, 90 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Anna Skupien. Sepultamento ontem.

Carlos Eugênio de Souza Lima, 83 anos. Filiação: Arthur Correa Lima e Corina de Souza Lima. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do Municipal São Francisco de Paula.

Cláudio Aparecido Vital, 63 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Vital e Luzia da Silva Vital. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Damião Januario Fabri, 80 anos. Filiação: Esidio Orlando Fabri e Maria Ana Durigasn Fabri. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Davi Bocon, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Teodoro Bocon e Helena Bobon. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Edson Ferreira de Moraes, 47 anos. Profissão: roteirista. Filiação: Joaquim Ferreira de Moraes e Maria do Rosário de Moraes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Campo Mourão – Alto Boqueirão.

Edson Nordi, 69 anos. Profissão: técnico. Filiação: Mário Nordi e Zilar Vicente Nordi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Emília Mendes Campos, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Antônio Campos e Lourença Mendes Campos. Sepultamento ontem.

Enedi Celice Bernardi Koehler, 84 anos. Profissão: dentista. Filiação: Maximiliano Bernardi e Inês Tres Bernardi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix Vaticano Curitiba.

Enemias Padilha, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Luiz Padilha e Maria Etelvina Padilha. Sepultamento ontem.

Eulália Ayde Zilli, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plinio Juglair e Catarina Juglair. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Felícia Patyk, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Sukewski e Maria Sukewski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Florentina Collaco Albino, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Collaco e Eugenia dos Santos. Sepultamento ontem.

Francisco Rodrigues de Oliveira, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Lili Rodrigues de Oliveira e Maria de Lourdes Bomfim de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do SulPR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Geronima Aparecida Garcia Furukawa, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Garcia e Leonor Navarro Garcia. Sepultamento ontem.

Heriton Rafael Gonçalves, 34 anos. Filiação: Valdecir Gonçalves e Roseli das Gracas Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Herley Jesus da Silva, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo da Silva e Norena Rissato da Silva. Sepultamento ontem.

José Luiz Razera, 65 anos. Filiação: José Maria Razera e Rita Razera. Sepultamento ontem.

José do Nascimento, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sabino Cavalheiro Dop Nascimento e Izolina Ribeiro do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal Água Verde – 04 Água Verde.

Júlia Remenhuk, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Lessowski e Bronislava Lessowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Levi Martins da Costa, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdir Martins da Costa e Laurentina da Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lindolfo Antunes de Lima, 83 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Salvador Antunes de Lima e Delfina Pereira Antunes de Lima. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio de Oliveira Gomes, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo de Almeida Gomes e Carolina Angelina de Oliveira Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Luiz Carlos Nunes Lopes, 78 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Maurício Lopes e Amélia Nunes Lopes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Luiz Silvino da Silva, 63 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Serafim Silvino da Silva e Sebastiana Josefa da Conceição. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Márcio Álvaro Therezo, 50 anos. Filiação: João Batista Therezo e Alvelia Bonfim de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Alice Demianuki Orloski, 6 anos. Filiação: José Augusto Orloski e Patricia Demianuck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Maria Bernadete Soares do Fonseca, 62 anos. Filiação: Abdormino Soares Ferreira e Lúcia Soares Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Jovena Alves Ambrosio, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Alves e Maria Flolin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Maria Luzinete dos Reis, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Barbosa do Carmo e Júlia Maria de Melo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Jacarandá.

Maria Vanisa Borba, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Borba e Ismenia Martins Borba. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo da Capela Municipal.

Maria de Lourdes Brock, 88 anos. Filiação: Paulo Preisne e Maria Preisne. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 01 São Francisco de Paula.

Marta de Lima Coutinho, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Vicente de Lima e Rita Franco de Lima. Sepultamento ontem.

Miron Semchechen, 78 anos. Filiação: José Semchechem e Olga Semchechen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Moacyr Brandelioni, 81 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Bento Brandelioni e Maria de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Noah Kaetano Moreira Piovesam, 23 horas. Filiação: Nathalie Joseane Moreira Piovam. Sepultamento ontem.

Rica de Souza, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Paquer e Ignez João de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosi Mari dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anita Berger. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Sanutuário N. Senhora de Lourdes Campo Comprido Curtiba.

Sandra Maria Mugnaini de Souza, 62 anos. Filiação: Alfredo Mugnaini Júnior e Maria Zanini Mugnaini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Tereza Moro, 85 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Moro e Idalina Moro. Sepultamento ontem.

Victorino Antônio Prando, 90 anos. Filiação: João Prando e Ângela Frigo. Sepultamento hoje, Cemitério Confrei Capuchinhos, saindo da Capela Confrei Capuchinhos.

Vitalina dos Santos Zultanski, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertulino Ipolito dos Santos e Rosa Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Wilfredo del Jesus Amarista Rivera, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gricelio Amarista e Rosa Rivera de Amarista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Yassmin Hussein Merhi, 9 anos. Filiação: Hussein Bahige Merhi e Daniele Aparecida Deitos. Sepultamento ontem.

