Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)

Acir Bonato Bora, 76 anos. Filiação: Francisco Bora e Antônia Bonato Bora. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal Campo Largo.

Aldila Gabardo, 60 anos. Profissão: secretária. Filiação: Waldemar Gabardo e Eunice Gabardo. Sepultamento ontem.

Anderson Ferreira Rodrigues, 43 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: João Maria Rodrigues e Sônia do Rocio Ferreira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Cezarino de Salles, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Horácio Cezarino de Salles e Apparecida Gomes de Salles. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Aba – Rua David Tows – Xaxim CuritibaPR.

Avelino Chico, 44 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Manuel Chico e Albertina Elalo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do Municipal São Francisco de Paula.

Cacilda Buba, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Buba Sobrinho e Florentina Steberl Buba. Sepultamento ontem.

Carla Vivian Blafert, 61 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Horst Carlos Blafert e Helga Scholze Blafert. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Carlote Blind Ribeiro, 83 anos. Profissão: diarista. Filiação: Heinrich Blind e Georgina Blind. Sepultamento ontem.

Casturina de Oliveira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gardino de Souza Oliveira e Piedade de Souza Oliveira. Sepultamento ontem.

Cecília Rosa Schane Dorigon, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Schane e Ursulina Schane. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Dalgisa Modesto, 82 anos. Filiação: João Francisco Modesto e Maria Gonçalves Pedroso Modesto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Darcy Ferreira de Lima, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elisiario Ferreira de Oliveira e Maria Mendes dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Elloy Piccoli Pinto, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raymundo Piccoli e Dominga Joanna Piccoli. Sepultamento ontem.

Eunicia Sola Ferreira, 75 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Augustinho Sola e Maria Sebastiana Sola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Luto Curitiba.

Eurita da Cruz Britto, 82 anos. Profissão: manicure. Filiação: Efigênio de Lucas e Ercília Delfina de Lucas. Sepultamento ontem.

Frei Fabiano Mateus de Oliveira, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Mateus de Oliveira e Maria Angelica da Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capel Tijucas do Sul.

Gabriel Cordeiro dos Santos, 17 horas. Filiação: Ednilson Bento dos Santos e Isabela Cordeiro Carvalho. Sepultamento ontem.

Geraldo Pereira Santiago, 78 anos. Filiação: José Lopes e Ana Pereira Santiago. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti/ Sjp/.

Iolanda Pasqua Bozzetto Bau, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Bozzetto e Virgínia Giacomelo. Sepultamento ontem.

Iraci Carlos da Silva, 70 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Carlos da Silva e Sebastiana Maria de Jesus da Silva. Sepultamento ontem.

Isabel Ribeiro de Sousa Guimarães, 77 anos. Filiação: Gaspar Ribeiro de Sousa e Santina Conceição Braz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Joan Marley Costa Pinto, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos de Camargo e Silva e Alvina de Camargo e Silva. Sepultamento ontem.

João Candeloni, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dorssulina Alves Candeloni. Sepultamento ontem.

José Adir Costa, 47 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Carlos da Costa e Terezinha Lima da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo de Igreja Quadrangular de Contenda em São José dos Pinhais.

José Athaides de Oliveira Fraga, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Procópio Francisco Fraga e Afonsina de Oliveira Moura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Rio Grande do Sul Rs.

José Geraldo Nogueira, 69 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Francisco Pinho Nogueira e Conceta Geralda Nogueira. Sepultamento ontem.

Júlio Gonçalves Pinheiro, 89 anos. Filiação: Cândido Gonçalves Pinheiro e Olímpia Pereira da Costa. Sepultamento ontem.

Leonor César Melech, 94 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Vitor de Oliveira Antunes César e Leonor Francisca de Silva César. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 ,municipal Água Verde CuritibaPR.

Loracy Alves, 57 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Vivaldino Alves e Ironita de Lima Alves. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Lúcia Trevizam, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Trevizam e Roza Antoniacomi Trevizam. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Frantz da Silva, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aramis Camargo da Silva e Eloa Frantz da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Predabon, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Giuseppe Predabon e Amabile Bregolin. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Luiz Renato Fraxino, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Fraxino e Orita Scarpin Fraxino. Sepultamento ontem.

Luíza Fagundesvieira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Odario Fagundes e Maria Alves Fagundes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.

Manoel Felisbino Garcia da Silva, 88 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Pedro Garcia da Silva e Dorvalino Garcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Alves Cordeiro, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Gonçalves Thenorio e Michelina Pinheiro Thenorio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela Municipal Boqueirão Curitiba 01.

Maria Aparecida Gonçalves de Souza, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio Gonçalves e Eliza Cordeiro da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Vidal Leonardi, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Vidal e Júlia Cavallin Vidal. Sepultamento ontem.

Maria da Graça da Silva Costa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anastácio Moreira da Silva e Maria das Dores Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Maria de Lurdes Neres dos Santos, 69 anos. Filiação: Leonides Neres e Lina Mendes. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Marisa Aparecida da Silva Oliveira, 43 anos. Filiação: Aroldo Bernardo da Silva e Isabel Correa Bernardo da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Mariza Silveira Siebers, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ary José Silveira e Laurita Maciel Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mao Amiga.

Matteo Santos Ribeiro, 3 dias. Filiação: Eder Luiz Ribas Ribeiro e Karla Cristina Santos. Sepultamento ontem.

Nair do Rocio Matheus da Silva, 76 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: José Matheus e Júlia Rizzardo Matheus. Sepultamento ontem.

Odila Rodrigues Luiz, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Odilon Rodrigues e Maria Nativa Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Orlei Ferreira Miara, 58 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alcebiades Ferreira Miara e Maria da Luz Seixas. Sepultamento hoje, Cemitério Papagaios Novos, saindo de Igreja de Palmeiras.

Palmira Ramos Carvalho, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Marques da Silva e Maria do Carmo Bispo de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Palmira do Canto Loyola, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Caio Borges do Canto e Eva Pires Borges. Sepultamento ontem.

Paulo Ciliao Munhoz, 52 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Antônio de Oliveira Munhoz e Helena Ciliao Munhoz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Paulo Dias da Silva, 51 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Orlando Dias da Silva e Angelina Dias da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Sansana, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Daniel Sansana e Rosa Alves Sansana. Sepultamento ontem.

Renilde Pereira da Costa Manika, 80 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Francisco Cardoso da Costa e Josefa Cardodo Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Roseno Ortmeier, 78 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Alfredo Ortmeier e Inêz Petkeiwiez Ortmeier. Sepultamento ontem.

Rosney Taborda Costa, 78 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: José Costa Cruz e Leontina Taborda Costa. Sepultamento ontem.

Rubens Pereira da Silva, 72 anos. Filiação: Sebastião Sacramento Silva e Jorgina America. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Salatiel Freitas Simões, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Rodrigues Simões e Aparecida de Freitas Simões. Sepultamento ontem.

Santina Camargo Bino, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Felício Carmelino de Camargo e Escolástica Matozo de Camargo. Sepultamento ontem.

Sebastião Alexandrino de Jesus, 92 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maria Alexandrina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Sarandi, saindo da Capela Sarandi.

Stanislawa Szyper, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wojceick Chrzscz e Katarzina Chrzsz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Tereza de Souza Frantz, 90 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Roque de Souza e Gabriela Fernandes Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Thereza Lisboa Soffiati, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando Lisboa Júnior e Ramona Rodrigues Lisboa. Sepultamento ontem.

Valdemiro Siusch dos Santos, 77 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Honestalio dos Santos e Madalena Siusch dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Valdiney Ferreira Amorim, 38 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Mário Ferreira de Amorim e Izabel Ferreira Amorim. Sepultamento ontem.

Veloni Pereira dos Santos, 83 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pacifico Pereira dos Santos e Antônia Xavier de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vilda Rodrigues da Costa, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Rodrigues da Costa e Maria Aparecida Pinto Costa. Sepultamento ontem.

