Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)
ADRIANE SCHOEMBAECLER, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VERGILIO MENDES SCHOEMBAECLER e MARIA SCHOEMBAECLER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
AIRTON SCHMIDT, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LAURENCO SCHMIDT e MARIA BLASIUS SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ALZIRA BERNARDINO SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALICIO FERREIRA DE LIMA. Filiação: ANTONIO BERNARDINO DA SILVA e MARIA DIOLINDA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 21 de novembro de 2026 às 08:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ANDRE VALIENTE GOMES, 38 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: CARLITO DE LIMA GOMES e IVONE VALIENTE GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)
ANTONIO LUIZ VIEIRA FILHO, 59 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Cônjuge: CLAUDIA REGINA VIEIRA CARVILHE. Filiação: ANTONIO LUIZ VIEIRA e FLAVIA MULLER VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
CALLEB TIAGO DE JESUS MARTINEZ, 1 dia(s). Filiação: WINYER JOSE MARTINEZ PINA e RAYANE MAIARA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ELIANE DO ROCIO RODRIGUES NASCIMENTO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA RODRIGUES e ROSEMARI WALGER RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTODIO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOIR CUSTODIO. Filiação: JOAO RODRIGUES e CONCEICAO MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ERICK FELIPE HALAMA, 35 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: JOSE AMAURI HALAMA e ROSELI APARECIDA PEREIRA HELAMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, 32 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: OSCAR RODRIGUES DE OLIVEIRA e JUREMA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
FABIANA DELFES GOULART MACHADO, 44 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JORGE EURIDES PUGAS. Filiação: CLESIO GOULART MACHADO e MARIA GENI DELFES GOULART MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 19/11/2026.
FELICIA FERREIRA FRANCO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FERREIRA e MARIA CATARINA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
GERALDINO SARDINHA, 82 ano(s). Profissão: CONTROLADOR(A). Filiação: JOAQUIM MARCELINI SARDINHA e LUIZA ROQUE DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
GILBERTO DE ABREU PIRES, 100 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: RIZZA POVOA PIRES. Filiação: GABRIEL NUNES PIRES e LYDIA DE ABREU PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)
GILDETE MARIA DOS SANTOS DE AZEVEDO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIDIO MENDES DE AZEVEDO. Filiação: JOSE DOS SANTOS e JOSEFA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ISABEL MARIA DE PONTES GRANDI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON ANTONIO GRANDI. Filiação: ISRAEL FERREIRA DE PONTES e CATARINA MARIA DE PONTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JEYSON CAMPOS DOS SANTOS, 38 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: ALTAMIR CAMPOS DOS SANTOS e ROMILDA DA COSTA ANTUNES DOPS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JOAO CARLOS KOTOVICZ, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ISIDORO KOTOVICZ e JOSEFINA DE MATOS KOTOVICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JORGE DE SIQUEIRA, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARITA DE SIQUEIRA. Filiação: RANDOLFO DE SIQUEIRA e BRASILINA MUSSOLIN DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JOSE CLICERIO COSTA, 87 ano(s). Cônjuge: ARIETE JOSEFINA PILATTI COSTA. Filiação: ERNESTO COSTA e MARIA BIZUTTI COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JOSE NELSON DANTE, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELENICE CANDIDO DANTE. Filiação: ROMEU DANTE e MARIA LAPENHA DANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
LEOCADIA KLEINA STARAI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO KLEINA e ANA KLEINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
LUCINA FERREIRA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO ROCHA VIANA e SALVIANA FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 19/11/2026.
LUIS CARLOS MARQUES PEREIRA, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PARTULINO GOMES DA SILVA e NILA MARQUES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARCOLINO FIRMINO DE PAULA, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARILSE FIRMINO DE PAULA. Filiação: RITA FIRMINO DE PAULA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2026.
MARGARET TAMARIS BARCELOS PRESTES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEM NOME e LINDAMIR DIAS BARCELOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARIA CLAUDIA SARTORELLO DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARMINDO SARTORELLO e LUIZA VERGINIA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARICEL DO PILAR PINTO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA NEI PINTO e CLOTILDE DE PAULA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARILIA DE CASSIA DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO RUI DOS SANTOS e MARILZA NACIEL DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
MARLENE QUANDT, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FRESSATO e ASSUNTA FRESSATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)
NADIR BRANDAO MARQUES, 101 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ZDZISLAV MIROSLAO TEMPSKI. Filiação: EUCLIDES JOSE MARQUES e AMERICA BRANDAO MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 19/11/2026.
NICOLINO REDONDO, 96 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JACIRA IZABEL DIAS REDONDO. Filiação: DOMINGOS REDONDO e JOANINHA REDONDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 19/11/2026.
NIVALDO BISPO SANTANA, 77 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: LIBERINO BISPO SANTANA e ANTONIA DE ARAUJO SANTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
NOEMIA DE OLIVEIRA PARAIZO, 91 ano(s). Filiação: BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
OLGA DA CONCEICAO RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JERONIMO PINTO RIBEIRO e JOAQUINA GRACIANO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
OLINDA LOPES PROC, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE PROC. Filiação: BENEDITO LOPES FERREIRA e MARIA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
OVIDIA ANDREATTA FERRI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO NELSON FERRI. Filiação: CASEMIRO ANDREATTA e DALVINA CORDEIRO ANDREATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
PAULO GUILHERME PEREIRA, 38 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: ANA SILVA. Filiação: PAULO CESAR PEREIRA e FLORINDA ANGELICA DE PAULA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
PAULO ROBERTO DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZELINDA ALVES DE SOUZA. Filiação: MIGUEL DA SILVA SOUZA e DELMINDA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SANTA MARIA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
PRISCILA DAIANE DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: MARCOS ROBERTO DE CAMPOS PEREIRA. Filiação: VILMAR DA SILVA e ZENIR DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 19/11/2026.
REALICE SCHLENKER GOGOLLA, 91 ano(s). Filiação: RODOLFO SCHLENKER e MURILLO ARAUJO ROCANGLIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
REINALDO MESSIAS DE PAULA, 84 ano(s). Filiação: JOAO MESSIAS DE PAULA e HILDA KARTP DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ROGERIO NIRCIO ANTUNES, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IRDA ANTUNES. Filiação: JOAO PEDRO ANTUNES DE SOUSA e MARIA AREOLINA ANTUNES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ROSANA DO ROCIO ROZARIO ANTUNES, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NILO GONCALVES DO ROZARIO e NADIR RITA DO ROZARIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ROZI MION MAZZAROTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL ANTONIO MAZZAROTTO. Filiação: JOSE MION e IDALINA ALESSI MION. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
RUBENS DE LIMA, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CLAVIO ROBERTO DE LIMA e NAHYR LOPES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
RUBENS FREZE ZACHARIAS, 66 ano(s). Profissão: LABORATORISTA. Filiação: ORLANDO FREZE ZACHARIAS e ORLANDA FREZE ZACHARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
SANDRA REGINA ROMANEL PIANOWSKI, 50 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO CARLOS ROMANEL e REGINA SOBEZAK ROMANEL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
SERGIO ROZALINSKI KUCZKOWSKI, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LARISSA LOUREIRO BALKO. Filiação: LUDOVICO SERGIO KUCZKOWSKI e MARY TEREZA EASTWOOD ROZALINSKI KUCZKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
SILVANO GALDINO PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: NAIR GALDINA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
TEREZA DA SILVA LOURENCO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL JOAQUIM LOURENCO. Filiação: GENUINO FERRREIRA DA SILVA e MARIA SALOMA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
VILSON ALVES RAMOS, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: PEDRO EZEQUIEL RAMOS e ANTONIA ALVES RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
WILSON JOAO MENDES RAMOS, 85 ano(s). Filiação: OSCAR FERREIRA RAMOS e RITA MENDES RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ZOE BITTENCOURT, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE RIVIERA SANTANA. Filiação: VITOR PASCOAL BITTENCOURT e CARLOTA BITTENCOURT. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20)