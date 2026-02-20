Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (20/02)
ALICE ROCHA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO ALVES DA ROCHA e ALZIRA LEAL DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ANTONIA DE SOUZA FILHO, 71 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOAO BELARMINO FILHO e MARIA JOANA DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
CLEVERSON PACHECO DOS SANTOS, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DEUSCELIO CARVALHO DOS SANTOS e ROSEMAIRY PACHECO. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
DELZI CARMEN SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SILVA JUNIOR. Filiação: DARIO GUERREIRO CARNEIRO e JULIETA KIEL CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
DIVO MASSOCHETTO JUNIOR, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NEIVA SALETE DECONTO MASSOCHETO. Filiação: DIVO MASSOCHETTO e IRENE COSTA MASSOCHETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
EDENIR CAROLESKI WIECZORKOWSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVESTRE WIECZORKOWSKI. Filiação: ALEXANDRE CAROLESKI e HELENA CAROLESKI WIECZORKOWSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
EDSON LUIZ MAAGER, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIANE CELINA DE FRANCA MAAGER. Filiação: ARMINDO MAAGER e LEONARDA FERNANDES MAAGER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ERNESTINA MATHIAS, 104 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GUILHERME MATHIAS FILHO e FRANCISCA MATHIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
HEITOR DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DARIO FERREIRA DE LIMA e NAIR DE FRANCA. Sepultamento: CATANDUVA, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
HENRIQUE AMANCIO, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAQUIM AMANCIO e ALBINA MEHL AMANCIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
IDINETE MARIA VENDRAMETTO SILVEIRA, 78 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: MARIO AYRTON SILVEIRA. Filiação: ARNALDO VENDRAMETTO e IRIA VENDRAMETTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
IVANIR LOURENCO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ESTANISLAU LOURENCO GOMES e ALVINA AMANCIO PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
IZABEL ALVES DE ANDRADE BORGES, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOAO BATISTA. Filiação: VALENTIM DE ANDRADE e CASTORINA ALVES. Sepultamento: RIBEIRAO VEREMELHO, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
JEFERSON RODRIGO MANENTE DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Filiação: JOSENY PEDRO DA SILVA e NERLI CARNEIRO DOS SANTOS SOARES. Sepultamento: COLNIA CAMPINA, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JOAO JOSE BECKER FILHO, 76 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: VILMA APARECIDA BECKER. Filiação: JOAO JOSE BECKER e MARIA BENTO BECKER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
JULIANA GONCALVES LOURENCO, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO ALVES SANTOS LOURENCO e NADIR GONCALVES LOURENCO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
KAZMIERA HALINA BOJARCZUK, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENRIQUE BOJARCZUK. Filiação: VIKTOR BARAN e WALLY BARAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARCIO NASCIMENTO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA e MARIA NASCIMENTO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARIA DE LOURDES DE PAULA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS SOARES e PARISINA VIANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
MARIO ANGELO GASPARIN, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO LUIZ GASPARIN e THEREZINHA JULIANI GASPARIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
NELSON MARTINS RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANIBAL MARTINS RODRIGUES e DOLORES MARTINS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
NISETE SODRE BARBOSA MENDES, 69 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE BARBOSA NETO e ANTONIA BARBOSA SODRE. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 21 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 20/02/2026.
NOEMI RIBEIRO DO PRADO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVONSIR RIBEIRO DO PRADO. Filiação: JOSE DOS SANTOS e JULIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
RAUL DUWE, 89 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ERWIN DUWE e CLARA DUWE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 11:20h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
RICARDO CASCARDO DALLA PALMA, 52 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: ALESSANDRA ERTHAL DALLA PALMA. Filiação: GIOVANNI DALLA PALMA e RUTH CASCARDO DALLA PALMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
SEBASTIAO DA SILVA GONCALVES, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: POMPILIO GONCALVES e ELIDIA COX DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
SELMA REGINA ARANHA RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO FERNANDO MEDEIROS DE VASCONCELOS. Filiação: JOSE RIBEIRO e MADIANA ARANHA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
SUELI ANTONIA RODRIGUES, 77 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: ERALDO RODRIGUES. Filiação: ESTANISLAU KULA e AMELIA MARIA KULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
