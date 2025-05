Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (2)

ANA LAURA DOS SANTOS DE CASTRO, 7 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO DE CASTRO e GABRIELE DA COSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 16:30h.

ANGELO ALEXANDRE LIMA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNA TOMAKI DE BARROS LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 16:00h.

ARAMIS FRANCISCO NODARI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA ROSICLE NODARI. Filiação: DOMINGOS NODARI e ROSA ZEM NODARI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 2 de maio de 2025.

ARLETE THEREZINHA EICH FERNANDES, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ADEMAR FERNANDES. Filiação: JOSE VENDELINO EICH e ZECY GUILHERMINA EICH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 10:00h.

ARY ANTONIO COGO, 83 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: MARIA MARLENE SKITTBERG COGO. Filiação: CARLOS COGO e ROSA DALMAGRO COGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 06:30h.

AURI DE SOUZA OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: LUCI DA COSTA PAES OLIVEIRA. Filiação: JOAO RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA e MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 10:00h.

BEMVINDA PINTO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDIR FERREIRA DA SILVA. Filiação: EDUARDO PIRES PINTO e ANTONIA FERNANDES PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:30h.

BERNADETE MUHD KHALIL MUSA, 68 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: IBRAHIM MUHD KHALIL MUSA. Filiação: EDUARDO OLCEZESKI e LUCIANA OLCEZESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 09:00h.

CARLOS ALBERTO MARQUES, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO MARQUES e OLDI MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 17:00h.

CARLOS EDUARDO BORDUN, 49 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: PEDRO JOAO BORDUN e LUCIA BORDUN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 15:00h.

CARLOS JOSE RAMOS DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TELMA GOMES CURITYBA. Filiação: ALCIDES ALVES DA SILVA e IRMA LUZIA RAMOS DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO //BARAO DE JUPARANA, sexta-feira, 2 de maio de 2025.

CECI BARDDAL LEITE, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HERALDO CARVALHO LEITE. Filiação: EDGAR ALBERTO BARDDAL e ELISABETTA BOVE BARDDAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 2 de maio de 2025.

CELINA UMEZAKI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RIKIO UMEZAKI. Filiação: KIMATSU FUTSUKI e MACHI FUTSUKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 17:00h.

DIVONZIR DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: WILMA APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: ALINDO SEVERINO DOS SANTOS e ROSINHA FRANCISCO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 08:30h.

EDISON R DIESEL, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TANIA MARA CAVALLIERE DIESEL. Filiação: HELMUTH RODOLPHO DIESEL e ELIZA IZAURA VON MUHLEN DIESEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:30h.

EDSON FURTADO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LOURDES FURTADO. Filiação: BOLIVAR FURTADO e NAIR DE BARROS FURTADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 17:00h.

ELISABETE DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ANTONIO MESSIAS DE PAULA e APARECIDA AMARAL DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

ELIZEU DOS SANTOS PELEGRINO, 55 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: SIMONE BERTOLDO PELEGRINO. Filiação: ELIEZER DOS SANTOS PELEGRINO e EXPEDITA MARIA PELEGRINO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:30h.

GILMARA BARBOZA KOHLRAUSCH, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL BARBOZA e MARIA DE FATIMA BARBOZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 17:00h.

INES NATEL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARMELINA PEREIRA NATEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

IRINEU RAMOS, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARCONDES RAMOS e ELEONORA GARCIA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 15:00h.

ISIS MARIAH FERNANDES DA SILVA, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EVERTON DA SILVA PEDRO e CLAUDIA FERNANDES MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ANAHY, quinta-feira, 1 de maio de 2025.

JAIR MARTA DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DURVAL DA SILVA e HERONDINA ROSARIO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de maio de 2025.

JANETE DE FATIMA DE MATOS, 67 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: MIGUEL LUCAS DE MATOS e SANTINA ELIAS DE MATOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:30h.

JANILDA PEREIRA DO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDIR DO NASCIMENTO. Filiação: ARLINDO JOSE DO NASCIMENTO e HILDA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 17:00h.

JOSE MARTINS COSTA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANE ROCIO DA SILVA. Filiação: RAFAEL MARTINS VICENTE e GERALDA VANIL MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 17:00h.

JOSUE BERNARDO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE BERNARDO DA SILVA e ROSA CASTRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:30h.

LUCIA ROCHA VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ADELIONO DE CASTRO VIEIRA. Filiação: JORDAO ROCHA DE CARVALHO e DORVALINA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 18:00h.

LUDGARDA GARUS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GARUS. Filiação: ANTONIO PIETRUSINSKI e INES PIETRUSINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BATEIAS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:00h.

MARCO ANTONIO POZZOBON, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO ANTONIO POZZOBON e ELEONOR COVOLATO POZZOBON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 17:00h.

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEOPOLDO JOSE DOS SANTOS e DORALICE JESUS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

MARIA JOSE PEIXOTO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON FERREIRA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO PEIXOTO e ANGELINA GOMES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 20:00h.

MARLON AURELIO BUENO, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VANESSA ABREU DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO CARLOS LEONARTH BUENO e BERNADETE APARECIDA SCHOTT BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 10:00h.

MAURILIO DE SOUZA BARRETO, 76 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: ANA DE SOUZA BARRETO. Filiação: RAIMUNDO DE SOUZA BARRETO e NAIR DUTRA DIAS SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 10:00h.

MOISES AMERICO DE SOUZA NETO, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEIVA BARBOSA DE SOUZA. Filiação: DEMESIO AMERICO DE SOUZA e MARIA HERMELINDA CARDOZO DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 20:30h.

NEIDE DE CARVALHO VASCONCELOS, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JAQUES BARROS VASCONCELOS. Filiação: JOSE SEBASTIAO DE CARVALHO e JOVINA ROQUE DE REZENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 14:00h.

OSLI JOSE GARANHANI SALCEDO, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUSA GARANHANI SALCEDO. Filiação: ARISTIDES SALCEDO e IZAIRA GARANHANI SALCEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 16:30h.

PEDRINA VODEKE, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIPE CERCAL. Filiação: ARTHUR VODEKE e AMELIA VODEKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 09:00h.

RENATO DA MOTA VELLOZO, 73 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: LYCIO GREINCASTRO e LILIA VIEIRA DA MOTA VELLOZO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 15:00h.

RONILDA DE RAMOS DE ANDRADE, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RUBENS DE ANDRADE. Filiação: VICTOR DE RAMOS e JULIA CIT DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

ROSANI FATIMA STOCCO, 58 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OTAVIO STOCCO e NELI COSER STOCCO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL GUABIJU/RS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 10:00h.

ROZELI BERNADETE PAINCO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAUDELINO CARDOSO. Filiação: JOAO BAPTISTA PAINCO e LAZARA FERREIRA PAINCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

SEVERINO DE JESUS MARIA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITORINO MARIA e MARIA OLIBIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

SUELI MARIA CANDEO GERBER, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS CANDEO e NAIR CANDEO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 17:00h.

TEREZA GENI CEZANOSKI, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: AFONSO CEZANOSKI e ERNESTINA DOS SANTOS CEZANOSKI. Sepultamento: CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA SJP, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

VALDIR CARVALHO, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ONOFRE CARVALHO e MARIA MAGDALENA LOYOLA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 11:00h.

ZITO CHAGAS, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA SIRLEI BRANDINO. Filiação: JOSE CHAGAS e TEODORA CHAGAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 17:00h.

ZULMA CONSTANTINO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO JOSE CONSTANTINO e REGINA BISSOLI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de maio de 2025 às 14:00h.

