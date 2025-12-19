Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (19/12)
ADAIL SERAFIM DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SANDRA GIBSON DOS SANTOS. Filiação: NATANIEL SERAFIM DOS SANTOS e MARIA SANTA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ARIEL MOREIRA SANTOS, 53 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: CLAUDIA REGINA PEREIRA SANTOS. Filiação: JORGE LIMA SANTOS e ROSALINA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
CLEUSA JOANA LEVISKI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAN LEVISKI. Filiação: JONAS RODRIGUES DE ARAUJO e ALZIRA HERACLITO DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
DARCI CAROLINA ROSA, 85 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ANDRE ANASTACIO ROSA e CAROLINA LEMKE ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
DORILDA TELLES ZITTA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSVALDO LUIZ ZITTA. Filiação: DORVALINO FERREIRA TELLES e MATHILDE BOSI TELLES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ERNANI SCHENFERT, 83 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ALAIR TERESINHA MULLER SCHENFERT. Filiação: PEDRO SCHENFERT e ROSA SCHENFERT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
EVERTON MACHADO PEREIRA, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DAIANE TELES MARIANO. Filiação: IVANIR PEREIRA e LUCELIA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 18/12/2025.
FUSAE KAI FUKUMOTO, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MITUO FUKIMOTO. Filiação: KAI KIZIRO e KAI TOUVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
GABRIEL HUGO RIOS NETO, 83 ano(s). Filiação: YVONE HUGO RIOS e MARIA DE LORDES RODRIGUES RIOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
JOAO LUIZ BARROS CASSAL, 66 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: REGINA CELIA BARROS CASSAL. Filiação: LUIZ ALBERTO SOFFIATTI e DORINHA VEIGA LEITE CASSAL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
JOSE ROSA DA CRUZ, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JORGE ROSA DA CRUZ e MARIA SOARES DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
JOSE VERCY CAETANO, 58 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ALCIDES CAETANO e MARIA DA TRINDADE CAETANO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 18/12/2025.
LUCY MASUCI, 88 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE ADALBERTO MASUCI e JANDIRA ONDINA MASUCI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
MARCIO SOARES DA CUNHA, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: KATI MARCONDES SOARES DA CUNHA. Filiação: MARCIO SOARES DA CUNHA e CLAUDETE DO ROCIO DA CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARIA CARMEM DE ARANTES, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE ARANTES e MARIA CATARINA DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
MARIA VIANNA NILSEN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDAS NERY NILSEN. Filiação: BALDUINO JULIO VIANA e SARALI DE SOUZA VIANNA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
MARY NOMACHI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SUSSUMI NOMACHI e TERKO NOMACHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
NARA REGINA CUSTODIO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONINHO MENDO. Filiação: RUY CUSTODIO e EDY MOREIRA CUSTODIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
NEIFE ADAO CALIXTO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADAO CALIXTO FILHO e SALIMI CALIL AMARO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 19/12/2025.
OSCARLINA MARIA DE JESUS PICHOR, 86 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: RICARDO PICHOR. Filiação: MANOEL SEVERIO DA SILVA e ANIZIA AUGUSTA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
PAULA LUANA NUNES, 33 ano(s). Filiação: DORVALINA SOUZA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
VICTORIA DE SOUZA COELHO, 87 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FRANCISCO DE SOUZA COELHO. Filiação: PEDRO CARLOS DE CHAVES e MARGARINA BUENO DE CHAVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ZANDERLEI JUSTUS, 53 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Cônjuge: LUCI DE OLIVEIRA JUSTUS. Filiação: RODULVAL JUSTUS e ERCILIA JUSTUS. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM PARAISO / PONTA GROSSA, sábado, 20 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
