Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 19/12/2025

ALFREDO BRAUNE FILHO, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: MARIZA DE LOURDES FISTAROL DE ALMEIDA. Filiação: ALFREDO BRAUNE e MARIA DE GOUVEIAS BRAUNE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 20 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
ALICE SALINAS RAMOS, 6 dia(s). Filiação: PEDRO RAMOS RIBEIRO e TATIANA SALINAS MACIAS RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ANARACY MARIA DA LUZ, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO HILDEBRANDO e MARIA JOSE DA LUZ. Sepultamento: CEMITERIO PORTO UNIAO, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ANTONIO GERALDO LEITE, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GERALDO BEZERRA LEITE e MARIA MILITAO LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ANTONIO GOMES PADILHA, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVONE SAQUETTO. Filiação: LEONIDES GOMES PADILHA e VERONICA ELEUTERIO PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
AUGUSTA DE MENDONCA AVANCO, 90 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO DE AVANCO. Filiação: ANTONIO MARQUES MENDONCA e RITA FREITAS DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
DIVANEI PEREIRA COUTINHO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEREI JOSE COUTINHO. Filiação: ANTONIO PEREIRA e TEREZA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ELI XAVIER DE ASSIS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO XAVIER DE ASSIS. Filiação: VICENTE PIRES e DEOLINDA PIRES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
FILOMENA LEVANDOWSKI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO LEVANDOWSKI. Filiação: EDUARDO ADRIANCZYK e ZUZANA ADRIANCZYK. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
GINA GLACI MARQUES BARBOSA, 62 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ROBERTO PEDRO BARBOSA. Filiação: JOSE MARQUES e NADIR NEVES MARQUES. Sepultamento: CEMITERIO JD ETERNO, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
IZABEL CRISTINA CARNEIRO BELONI, 51 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: MARCO ANTONIO BELONI. Filiação: ALCEU ZANARDINI CARNEIRO e GRACI DAS NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 21:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
JAIR RODRIGUES PERES, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ZENILDA APARECIDA OLIANCZUK. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES PERES e JOSEFA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MAGNO BARBOSA DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: NERCINDA BELUZO. Filiação: PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA e GERALDA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARCOS ANTONIO MARTINS, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LEONICE PEREIRA MARTINS. Filiação: LAZARO MARTINS e LEONOR ZANATA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARIA ALIETE DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ROCHA WANDERLEI e MARIA DAS DORES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 19/12/2025.
MARIA CRISTINA VARETTO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NATALICIA VARETTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARIA DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EUGENIO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA JOANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARIA DO CARMO LIMA, 98 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: AGOSTINHO JOAO DE LIMA e MATIA TOMAZIA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARIA ILDA DA CONCEICAO, 66 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE REGINALDO DE ARAUJO e MARIA ROSALINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ROBERTO OSCAR MONTEROS, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARTIN ARMANDO MONTEROS e MARIA JUANA CABRERA DE MONTEROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
VICTOR GABRIEL MOREIRA DE MELO, 22 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: SERGIO APARECIDO DE MELO e FABIANA MOREIRA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.