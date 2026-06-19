Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 19/06/2026

ALCIDES PEDRON, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUCELIA BUENO. Filiação: ELEUTERIO PEDRON e MALVINA RODRIGUES PEDRON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/06/2026.
ALYNE CARSTEN GALLIANO, 42 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ANTONIO CARLOS GALLIANO e SCHEILA DE SOUSA CARSTEN GALLIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ANA MARIA SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO DIAS DOS SANTOS e LORA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ANDRE BATISTA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JERONIMO BATISTA e FRANCISCA PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ANTONIO DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: JOSE EULALIA DE SOUZA e JULIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS e ANA ALVINA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
CASSIMIRO JUKIEVICZ, 77 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: ANDREIA TEREZINHA JUKIEVICZ. Filiação: MARTINHO JUKIEVICZ e JOSEFA JUKIEVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
CERLI TERESINHA DE LARA ANDRADE, 57 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: WALFRIDO GUINAP DE LARA e MARIA APARECIDA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 19 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
DIONY PERPETUA LUCIO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DILSON PEREIRA. Filiação: SEVERINO ABEL LUCIO e LORENA TONON LUCIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
DIRCE DA SILVA GRZESIAK, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ATANALIDES RODRIGUES DA SILVA e MERCEDES RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 19 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
EDINEIA SOLDA DE SOUZA, 49 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA. Filiação: EZEQUIEL SOLDA e CASTORINA DE OLIVEIRA SOLDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 19 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
EDITH NOVAES BORGES DA CRUZ, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BORGES DA CRUZ. Filiação: DR JOSE PINTO NOVAES e GENOVEVA CEQUINEL NOVAES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
EDSON JOSE DE SANT’ANA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: TIBERIO JOSE DE SANT ANA e BERLITA DE SANT ANA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ETELVINA MARIA COLETO, 84 ano(s). Filiação: ORLANDO FERREIRA ANDREATTA e ORLANDA FERREIRA ANDREATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
EUNICE DOS SANTOS CARVALHO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DONIZETE GOMES DE CARVALHO. Filiação: DORVAL JOSE DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
EVA BIANCHIN, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: IVO BIANCHIN e LIBERA LOURDES BIANCHIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
GILMAR FERNANDO BRASIL, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ERZI DE FATIMA LAYNES BRAIL. Filiação: PAULO PEREIRA BRASIL e THEREZA BRASIL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ILDEFONSO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: APARECIDA MARIA DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO DA SILVA e DOLORES MARTINS BURREGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ILMA DIAS DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM DIAS DA SILVA e FRANCISCA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ISADORA DA SILVA ORIANI, 5 mes(es). Filiação: SAMUEL MASSARUTT ORIANI e DEYSI DA SILVA LEAO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ITALIA MADALENA GOMES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON GOMES. Filiação: BENJAMIM CHIARELLO e FLORINDA OLIVETO CHIARELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
IZABEL HURKO DOS SANTOS, 89 ano(s). Cônjuge: IRATIDES RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: CARLOS HURKO e JOANA HURKO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
JAIRO VIANA DIAS, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANDREIA ARANHA NOGUEIRA DIAS. Filiação: CLOTILDES VIANA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
JERSON SOUTO, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CLEUNICE CASCARDO SOUTO. Filiação: FRANCISCO SOUTO e ELVIRA DE CAMARGO SOUTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
JOSIL TESSEROLLI FATUCH, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMOND FATUCH. Filiação: JAVERT TESSEROLLI e MARIA CLARA TESSEROLLI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
LAERTES LUIZ CARDOSO, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: TEREZA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
LAURENTINA LEAL, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIO LEAL. Filiação: IZABEL GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
LEONIDES MENDES MACHADO, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JESUS FITZ. Filiação: JOSE MENDES MACHADO e AMELIA COSTA ROSA MACHADO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
LIDIA GAURON NUNES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GAURON e MARIA GAURON. Sepultamento: CEM. VILA SAO JOAO / IRATI, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
LIZETE DE FATIMA NASCIMENTO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE NASCIMENTO e IVETE BRAGA NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO EM MATINHOS, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
LOURDES ROSA ROSSO CARVALHO, 88 ano(s). Filiação: ESTEVO LUIZ ROSSO e IGNEZ CARMELITA ROSSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
MARIA ALBERTINA DE FREITAS DINIZ, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DINIZ. Filiação: PEDRO JOSE DE FREITAS e EMILIA DE SOUZA FREITAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
MARIA DA LUZ MARCONDES VALENGA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL DE PAULA MARCONDES e IDAZIMA MARCONDES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
MARIA SEBASTIANA LEAL BUCHINSKI, 73 ano(s). Filiação: JOSE CARDOSO LEAL e MARIA CONCEICAO CARDOSO LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
MINDORI SHIMBARA NISHIJIMA, 87 ano(s). Cônjuge: KIYOTERU NISHIJIMA. Filiação: TOSSYITI SHIMBARA e AYAME SHIMBARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
NAILOR OSORIO ALVES, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALDOMIRO ALVES e CECILIA HANNIG ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/06/2026.
NEWTON ALVARO DA LUZ, 94 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: NICE HENZ DA LUZ. Filiação: ANTONIO PEDRO DA LUZ e ENEDINA DA SILVA LUZ. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
NOLDOVIR DOS SANTOS JUNIOR, 58 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NOLDOVIR DOS SANTOS e OTIVINA MARINA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
OSAIR ANDERSEN, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: APARECIDA DE CARVALHO ANDERSEN. Filiação: ALCEBIADES ANDERSEN e ELEGANTINA HERMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
PEDRO COSMO, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DARCI MARIANI COSMO. Filiação: JOAO COSMO e TEREZA MARIA COSMO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
PEDRO EDAIR PERUCI, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLI MARIA PERUCI. Filiação: PEDRO PERUCI e ZULMIRA RIBEIRO PERUCI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
PERCILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 112 ano(s). Filiação: ANGELO RODRIGUES CORDEIRO e ANA BARBARA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
RAQUEL TEREZIMNHA BUHRER MENEGHELLI, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FREDERICO MENEGHELLI. Filiação: ALVARO HUGO BUHRER e GERTRUDES BRITO BUHRER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/06/2026.
ROMANZINI ALVES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: SONIA PEREIRA DA VEIGA. Filiação: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS e MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
ROSICLER ANTONIA APARECIDA TAVARES PINTO, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ILADIO JOSE URIAS PINTO. Filiação: LUIZ SEVERO TAVARES e ARACI DA CRUZ TAVARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
SALVATORE RUSSO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: NEYLA ADRIANA PINHEIRO MACHADO. Filiação: ANTONINO RUSSO e NUNZIA AMOROSO RUSSO. Sepultamento: sábado, 20 de junho de 2026. Data do Falecimento: 18/06/2026.
SELVINO JACOB ROYER, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ARACI DOS SANTOS LASKOSKI. Filiação: JOSE LUIZ ROYER e ILMA ROYER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/06/2026.
SOICHIRO AKIMURA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA LUIZA SUMIKO AKIMURA. Filiação: SHIGEYUKI AKIMURA e SUECO AKIMURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
SOLANGE DE CONTO NICHELE, 69 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: LUIZ LINEU NICHELE. Filiação: REYNALDO DE CONTO e ANA DE CONTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
TERESINHA LUCIA VAZ DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIRO APARECIDO DOS SANTOS. Filiação: CARLOS PEDROSO VAZ DOS SANTOS e ERNESTINA MARQUES DE DEUS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
TEREZA DE MORAES RODRIGUES, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: TARCISIO ALVES RODRIGUES. Filiação: JOSE ANTONIO DE MORAES e MARIA JOANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.
VALDOMIRO JOSE DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: ABDIAS JOSE DA SILVA e ANA CALIXTO DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/06/2026.