Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (18/09/2026)
ALENCAR VENDRAME, 80 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: AVELINO VENDRAME e OLIVA VENDRAME. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 19 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
ALTAMIRA SANTOS DE JESUS, 71 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DORIVAL COSTA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO BISPO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES PALMEIRA SANTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 19 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
ANTONIO JOSE FERRACINI, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADILSON FERRACINI e RUTH DE OLIVEIRA FERRACINI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
ANTONIO SALAZAR, 72 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: CRISTIANE GIOVANIA DUARTE. Filiação: FORTUNATO SALAZAR e EDWIGES RIQUELME. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
CRISTIAN ROGER SANTOS MOREIRA, 44 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Cônjuge: CANDIA QUINTINO DE SOUZA. Filiação: VALMIR SANTOS DE PAULA e LUCILIA SANTOS DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
EDNA DO ROCIO MARTINS, 71 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JAMIL PERNAMBUCO DA SILVA. Filiação: DURVALINO MARTINS e MARIA DA CONCEICAO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 18 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 17/09/2026.
EDSON ROBERTO DUTRA, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NADYR VIRGINIO DUTRA e LUCI RODRIGUES DUTRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
ELIO DE CASTRO, 92 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: FRANCISCO JOSE DE CASTRO e LIBANIA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
EVALDO DA CRUZ, 70 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: NAO INFORMADO e IZALTINA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
GILBERTO COSTA DA LUZ, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO COSTA DA LUZ e MARIA DA LUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
HELENA SILVESTRE ALVES SEGRE FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AURORA SILVESTRE ALVES. Sepultamento: DEFINIR, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
HUGO PEDRO POLZIN, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ERICA WILTNER POLZIN. Filiação: ERNESTO OTO JOAO POLZIN e HILARIA POLZIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
IANEGLE FONINI, 62 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JOAO BATISTA DAVID. Filiação: IVALINO FONINI e DOMINGA ZONTTA FONINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
JACY RODRIGUES, 94 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: BOANERGES RODRIGUES e HERCILIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 17/09/2026.
JOAO CANCIO DA SILVA NETO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO CANCIO DA SILVA FILHO e MARIA ALMENDROS CANCIO DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
JOEL RAMALHO JUNIOR, 92 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: LENI MACHADO TEIXEIRA. Filiação: JOEL RAMALHO e JUDITH DE OLIVEIRA RAMALHO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 18 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 17/09/2026.
JOSE HAROLDO PEREIRA DE JESUS, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: LURDES FERREIRA BATISTA. Filiação: FRANCISCA PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
JOSE LUIS SETIM, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LISLAINE MASO SETIM. Filiação: NATALICIO BORDIN SETIN e DORALINA SETIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 17/09/2026.
JULIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA CORDEIRO. Filiação: VALDEMAR DA SILVA e DIONIZIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LEONDINA DE OLIVEIRA SILVA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NARCIZO ROMAO DE OLIVEIRA e IDA BENGOSSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 18 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LIDIA MARIA PRESTES, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE PRESTES. Filiação: FRANCISCO KNOROSKI e CLEMENTINA KNOROVSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LIDIO AFORNALLI, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: SEBASTIAO AFORNALLI e DEZOLINA JOUGLAIR AFORNALLI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LUCIA DUBANHEVITZ, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEIITI TSUTSUMI. Filiação: ESTANISLAU DUBANHEVITZ e MARTA AVOTS DUBANHEVITZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LUIS THEO PEREIRA CANABARRO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA MARLI CANABARRO. Filiação: ABILIO CANABARRO e ANAIR PEREIRA CANABARRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LUIZ FERNANDO PEDROSO, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GISLAINE NASCIMENTO VIEIRA PEDROSO. Filiação: ASTERIO LOPES PEDROSO e IONE MARIA CAMPOS PEDROSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
LUIZ GONZAGA AZEVEDO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: OZORIO CAETANO DA SILVA e ARACY AZEVEDO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
MARIA VITORIA JENSMIUNKA PACHALKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEIXO PACHALKI. Filiação: SEGISMUNDO JENSMIUNKA e TEREZA GUNHA JENSMIUNKA. Sepultamento: MUNICIPAL DE RESERVA, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
MICHELE GOFMAN, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PERCI GOFMAN e NEUSA MARIA BASSIL GOFMAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
MUNETAKA SAITO, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: KIKUE TYOJI SAITO. Filiação: SOTARO SAITO e MIYOSHI SAITO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
NAIR MACIEL DE LIMA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO MACIEL e AUGUSTA EMILIANA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
ONIVALDO BUENO MARQUES, 70 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ESTELAMAR ABRAO. Filiação: ARCHIAS BUENO MARQUES e ANA BUENO MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
ORENES FRANCISCO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VANILDA TEIXEIRA DA SILVA. Filiação: VALENCIO FRANCISCO DA SILVA e MARIA TELES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
PAULINA MARIA DE LARA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VIDAL DE LARA. Filiação: JUSTINO PAULO DOS SANTOS e LEONIDIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
PAULO SERGIO FERRAZ, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: JOSE VITOR FERRAZ e MARIA IOLANDA FERRAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
RAFAEL FALAVINHA GHAZAL, 51 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ANTONIO SERGIO GHAZAL e JUCARA FALAVINHA GHAZAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
RUTH FRANCISCO MENDES, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE FRANCISCO MENDES e ELMIRA FRANCISCO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
VIVIAN MARTINS DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: NATANAEL DA SILVA. Filiação: OTAVIANO MARTINS e DIRCE DE GODOY MARTINS. Sepultamento: CEM SAO MANOEL ANTONINA, sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/09/2026.
WALKYRIA HORNHARDT, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WANDERLEY FERREIRA. Filiação: OSWALDO JOAQUIM HORNHARDT e RUTH CUNHA HORNHARDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 17/09/2026.