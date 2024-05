Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)

ALOISIO MOSSON, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FRANCISCO MOSSON e ANA MOSSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

ANNA LUIZA BUCH DE PAULA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALMO JOSE DE PAULA e ILKA LAISE BUCH DE PAULA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

ANTONIO HERMINIO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GENESIO HERMINIO DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 11:00h.

APARECIDO DONIZETTI DIOGO, 56 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NATALIA BERGER DIOGO. Filiação: JUVENAL DIOGO e MARIA HELENA TOSCANO DIOGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:00h.

ARLINDO PEDRO MARODIM, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NELCY DORNELLES MARODIN. Filiação: SANTO ALEXANDRE MARODIM e AMELIA ADELIA PICENINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 11:00h.

BELMIRDO SPIGUEL, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PAULO SPIGUEL e IZABEL SGOBIO SPIGUEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 10:00h.

BENEDITO BERTIER MARTINS, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: REGINA ROSA FERNANDES. Filiação: ANTONIO AFFONSO MARTINS JUNIOR e HELENA BERTIER AFFONSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 18:30h.

BENEDITO PIRES BUENO, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: SEBASTIAO PIRES BUENO e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

CECI AMABILE PERINI, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADIR PERINI. Filiação: BERGAMINO BORATO e CAROLINA MOCELIN BORATO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

CLEA APARECIDA TEIXEIRA, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALCIDES JUSTINO DO SACRAMENTO e MARIA JOSE DO SACRAMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

DEOCLECIO ANTONIO SCHERER, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARMANDO SCHERER e ELVIRA KOH SCHERER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

DERALDO PAULINO, 69 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: CELIA ALVES PAULINO. Filiação: ANTENOR PAULINO e ROSA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 09:00h.

EDELI TERESINHA MULLER FARIAS, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CESAR FERREIRA. Filiação: JOEL MARQUES FARIAS e ELVIRA MULLER FARIAS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

EDIS JOSE TAMBOSI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANA MICHALAK TAMOSI. Filiação: JOSE TAMBOSI e MARIA MARQUETTI TAMBOSI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 14:00h.

ELLE NICE MARIA GOGOLA, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: OLIVIR GOGOLA. Filiação: MERCEDES ATAIDE DE LIMA e MERCEDES ATAIDE DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:30h.

FABIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA, 54 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: EMILIO MAURO BARBOSA e MAIBI HELENA MAGALHAES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

GENI DE FATIMA AFONSO DE LIMA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SUDARIO VARGAS DA SILVA. Filiação: JOSE AFONSO DE LIMA e TEREZINHA AFONSO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:30h.

HELOISA VITORIA MACENO DE MEIRA, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOSE DANIEL ORSO DE MEIRA e VANESSA DE PAULA MACENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

HEMELY CHRISTINE VIANNA BADELHUK, 25 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOAO JAIR BADELHUK e FERNANDA MARA VIANNA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

ILKA SANTIAGO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDUARDO AUGUSTO SANTIAGO. Filiação: ERICO KLUEGER e ELSA KLUEGER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:30h.

IRENE DA IGREJA BRANDES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RALPH CARL BRANDES. Filiação: MIGUEL JOAQUIM DA IGREJA e SOFIA DA IGREJA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 10:00h.

IZAURA DA CUNHA COELHO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES DA SILVA COELHO. Filiação: JOSE FRANCISCO BORGES e ANA GUILHERMINA SIQUEIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 19:30h.

JUDITE DE FREITAS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARMOSINO CORREA DE FREITAS. Filiação: CLARO GONCALVES DOS SANTOS e IZABEL ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 11:00h.

JULIO CESAR DE MACEDO, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JULIO PEREIRA DE MACEDO e FRANCISCA DOS SANTOS MACEDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

JURANDIR GIRARDI, 85 ano(s). Profissão: INSPETOR TÉCNICO. Cônjuge: MARIANA MELO GIRARDI. Filiação: JULIO GIRARDI e VENERANDA BONA GIRARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:30h.

LUANI MARILU DE OLIVEIRA VIEIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOMAS EDSON RIBEIRO. Filiação: BALDUINO DE OLIVEIRA VIEIRA e MARIA DELFINA MACHADO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 09:30h.

LUIZ CARLOS SCHEFER, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NARCISO SCHEFER e MARIA EDITH SCHEFER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

LUIZ ROBERTO SOARES DE MAGALHAES MOREIRA, 82 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: ROSEMERI WESTPHAL DE MAGALHAES MOREIRA. Filiação: OSWALDO DE MAGALHAES MOREIRA e RUTH SOARES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:00h.

MALVINA DA LUZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO TEIXEIRA DA LUZ e MACIEL DE GODOI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA DORILDE SANT ANA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BENDITO SAN TANA. Filiação: FRANCISCO KLOSTERMANN e ADELAIDE CARDOSO KLOSTERMANN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 11:00h.

MARIA LUCI SLUGA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEFANO POSNIAK e MARIA POSNIAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:00h.

MARISA REGINA RIBEIRO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO PROCOPIO RIBEIRO e ROSALINA LOPES RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)

MARLY MARY DA CRUZ MACEDO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIZ JULIANO WOELLLNER MACEDO. Filiação: JOAQUIM DE OLIVEIRA CRUZ e ALAYDE FAGUNDES CRUZ. Sepultamento: A DEFIRNIR, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

NILO ADIR MALINOSKI, 67 ano(s). Filiação: MIGUEL MALINOSKI e ANIZIA CAMARGO MALINOSKI. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 10:00h.

ODILIA MONTAGNINI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ITALO MONTAGNINI e LOURDES TROVO MONTAGNINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:00h.

PAULO APOSTOLO DANTAS, 68 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: APOLONIA LUSTOZA DANTAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:00h.

REGINALDO D ALMEIDA GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARNALDO MADER GONCALVES e REGINA D ALMEIDA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:00h.

RENALDY HILGEMBERG, 88 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: VERA WALTRAUDT KOPP HILGEMBERG. Filiação: PAULO HILBEMBERG e EMILIA FRANCA HILGEMBERG. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

RICARDA DE SOUZA LIMA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICODEMOS ANTONIO DE SOUZA. Filiação: PAULINA LEMOS DA SILVA e PAULINA LEMOS DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:00h.

SERGIO ROMERO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAIRA DE DEUS BENTO ROMERO. Filiação: JOSE ROMERO e ANTONIA COLADO ROMERO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 10:30h.

TADAO KAETSU, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ROSA MARIKO KAETSU. Filiação: RHUITI KAETSU e KIMIE KAETSU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:30h.

TEREZA PEREIRA DE FREITAS MELLO, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO FERREIRA DE MELLO. Filiação: DEJANIRA PEREIRA DE FREITAS. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, sexta-feira, 17 de maio de 2024.

VADECO SCHULUCHALISKI, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA SCHULUCHALISKI. Filiação: ANTONIO SCHULUCHALISKI e ANNA SCHULUCHALISKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 13:00h.

VALDECIR ANTONIO DE LIMA, 49 ano(s). Profissão: POLIDOR(A). Filiação: PEDRO FLORENCIO DE LIMA e DORACILIA SILVEIRA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:00h.

VALDONIR COELHO, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVONETE HORST COELHO. Filiação: MANOEL HEMENEGILDO COELHO e HILDA SELL COELHO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 15:30h.

VANDUI DIAS FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE DIAS FERREIRA e JOAQUINA MARIA DANTAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 17:00h.

VERA HELENA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HUMBERTO ZEFERINO DOS SANTOS e MARIA FABIANSKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)

Treta no litoral!

Treta no litoral!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!