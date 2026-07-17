Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)
ACHILES DARAIA, 74 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: CARMO DARAIA e SANTINA FERREIRA DARAIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ADEMILSON SOUZA BRAGA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VALDIRENE DE SOUZA BRAGA. Filiação: ADELIO DE SOUZA BRAGA e DEJANIRA MERECIANA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 18 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ADILSON PIRES MENDES, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NELSON DO ROSARIO MENDES e VANILDES PIRES MENDES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
AGLAIR CECHITTO SIQUEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO SIQUEIRA FILHO. Filiação: JOAO CECHITTO e LEONORA ADELAIDE GUAITA CECHITTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ALZIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO BATISTA CORDEIRO e CLEMENTINA ROSA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 18 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/07/2026.
AMILCAR RAFAEL GRECA, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REGINA CARMEM ELIAS GRECA. Filiação: OLIVIO GRECA e ALBINA LOYOLA GRECA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 18 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ANA ELEN DA GUARDA GUIMARAES, 46 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARCIANO ZANARDINI GUIMARAES. Filiação: ELOY ANGELO DA GUARDA e ANA NEUCI SOUZA DA GUARDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MAZIA, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE MARIO MAZIA. Filiação: OZIAS CANDIDO DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CARMEM LUCIA BRUSTOLIN. Filiação: FERNANDO BRUSTOLIN e IVONE TEIGAO BRUSTOLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
CARLOS EDUARDO CAMARGO NASCIMENTO, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VILMA APARECIDA GURAL NASCIMENTO. Filiação: NEWTON NASCIMENTO e LAURA CAMARGO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
CEZARIO PAES, 85 ano(s). Profissão: POLIDOR(A). Cônjuge: VALDOMIRA COSTA PAES. Filiação: EUCLIDES PAES e MARIA INACIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
CLAUDIANE MARIA CRUZ RICHERTT, 49 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: CRISTHIAN ROGER RICHERTT. Filiação: WALTER EURIDES CRUZ e INES BERNADETE CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)
CRISTINA DOS SANTOS LAGINESTRA, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ARISTIDES JOSE DOS SANTOS e BEATRIZ LAGINESTRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 16/07/2026.
DINARTE FERREIRA, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO FERREIRA e GERTRUDES SIMOES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ELIANE BAY CESAR, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: EDNIR NASCIMENTO CESAR. Filiação: PEDRO BAY e LIDIA VANDA BAY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 18 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
EUGENIO WITO MIKOWSKI, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARLI TEREZINHA MARCOMINI MIKOWSKI. Filiação: VICENTE MIKOWSKI e FRANCISCA MIKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
HARUE URDIALES, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JOSE LUIZ URDIALES MARADIEGUE. Filiação: ZENZABURO TAMURA e TOYO TAMURA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
JESUS CARLOS DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: NAZARENO PEREIRA DA SILVA e MARIA LOPES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 18 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
JOAO FERNANDES VASCO, 73 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: SUELI CAZURA FERNANDES VASCO. Filiação: ANTONIO FERNANDES VASCO e ROSA MENFREDINI VASCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
JOAO PEDRO VIANA TEIXEIRA, 24 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CESAR JUNIOR TEIXEIRA e TATIANA APARECIDA VIANA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
JOAO PIRES FERREIRA, 92 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: HELENA LUIZA FERREIRA. Filiação: PEDRO PIRES DA CRUZ e LEONORA FERREIRA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
JOSE ANTONIO GRACIANO, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ELVINO FRANCISCO GRACIANO e PAULINA GRACIANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/07/2026.
JULIA GARCIA DE CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: POLIBIO GUALBERTO CAMARGO e JOVELINA GARCIA DE CAMARGO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 16/07/2026.
LAURINETI FERREIRA DA SILVA COSTA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DONIZETE DA COSTA. Filiação: SEVERINO FERREIRA DA SILVA e JOSEFA FILOMENA DA SILVA. Sepultamento: (TUNEIRAS DO OESTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL TUNEIRAS DO OESTE, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 16/07/2026.
LENILDO BATISTA DA SILVA, 58 ano(s). Filiação: JOAO BATISTA DA SILVA e ANTONIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 16/07/2026.
LOURDES CARVALHO NISHIYAMA, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LUIZ SUEDI NISHIYAMA. Filiação: OLIVEIROS LOPES CARVALHO e BONFILIA REGINA LAZARO CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)
LUCIANO ADONAI PUPO ROTH, 67 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: NILCEU TORRES ROTH e CLEUSA PUPO ROTH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MANOELINA DA GLORIA LOURENCO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FRANCISCO. Filiação: URQUISO BERNARDES ALVES e MARIA DA GLORIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MARCELO HESSE, 50 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: IVO ANTONIO HESSE e MARIA URSULA HESSE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/07/2026.
MARIA APARECIDA GIROTTO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI ANTONIO GIROTTO. Filiação: VITALINO FONTANA e BENEDITA RODRIGUES FONTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MARIA DEJANIRA MENDES CORREA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CORREA. Filiação: GUILHERME DE SIQUEIRA MENDES e ELIZA DE SIQUEIRA MENDES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MARIA EMILIA RIBEIRO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA e OLINDA GONCALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MARIA FRANCISCA DA SILVA DE AZEVEDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA FILHO e OLIVIA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MARILU SELESTE BASSO DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ANTONIO CHIBIOR DOS SANTOS. Filiação: JOAO BASSO NETO e MARILENE DALLA STELLA BASSO. Sepultamento: BATEIAS, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
MEREDITH JOSEFINA ROJAS DE MENDEZ, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GRACIELA ROJAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
NEORACI DAS NEVES DE ARAUJO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO RUBENS DE ARAUJO. Filiação: ANTONIO DAS NEVES e ANTONIA DE OLIVEIRA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
PAULO AUGUSTO WISTUBA, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CEZIRA MARIA DE FATIMA WISTUBA. Filiação: PAULO WISTUBA e SOPHIA FIDLER WISTUBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 16/07/2026.
PEDRINA DOMINGUES ALVES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO FONSECA. Filiação: ERNESTO BALDUINO ALVES e SEBASTIANA DOMINGUES ALVES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 17/07/2026.
PEDRO PAULICHEM, 82 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA PAULICHEM. Filiação: NICOLAU PAULICHEM e ANASTACIA PAULICHEM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ROBERTO JOSE LOPES, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VIVIANE MIGUEL LOPES. Filiação: PEDRO LOPES e ARCELINA RIBEIRO LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
RODRIGO DAVI AGNER MUHLBAUER, 2 dia(s). Filiação: LAURO JOSE MUHLBAUER e RUBIA FERNANDA AGNER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ROSANGELA MARIA DUDZIAK MORES, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROBERTO JOSE FRANKOWSKI MORES. Filiação: JOAO DUDZIAK e MARY STELA NEVES DUDZIAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ROSILDA FERREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO FERREIRA. Filiação: ALFREDO JHON e MARIA ALVES DA LUZ JOHN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
ROSILENE MARCANZZONI, 59 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Filiação: TARCILIO MARCANZZONI e CARMEN BETIATTO MARCANZZONI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
SEBASTIAO CARDOSO DE FRANCA, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: VITORINO CARDOSO DE FRANCA e LUZIA NUNES DE FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
SERGIO AUGUSTO CAVALLIN, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CARMELI TEREZINHA REINALDIN CAVALLIN. Filiação: ANTONIO CAVALLIN e JOANNA MACENHAN CAVALLIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (17)
SIBILA GABIN CARDOSO DE PADUA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUDVINO DOMINGOS SPADA. Filiação: HOTENCIO CARDOSO DE PADUA e JOSEFINA GABIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
SIRLEI PEREIRA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e OZELIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
TEREZA DE OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: RAIMUNDO NOVATO DE OLIVEIRA e VALERIA ROCHESCHY. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.
VALDEMIRO TEODORO RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA IZABEL SILVA RIBEIRO. Filiação: SEBASTIAO TEODORO RIBEIRO e ADELINA DA SILVA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 18 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/07/2026.
VALDIRENE VIEIRA DE GODOI, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: OSCALINO TOMAZ DE GODOI e JANDIRA VIEIRA DE GODOI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/07/2026.