Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (16/01)
ADELICIO JOAO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: AZINDA DE CASTRO FERNANDES. Filiação: JOAO JOSE DE SOUZA e ANA ESMERLINDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ALANA SANTOS CARNEIRO, 13 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO FRANCA CARNEIRO e JULIA CAETANO SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ANDRE FERNANDES, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: CAMILY VICTORIA MARTINS FERNANDES. Filiação: ANTONIO AVACIR FERNANDES e ANERILDA DE FATIMA DE OLIVEIRA FERNANDES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ANNA CAROLINE KOENIG MACHADO, 17 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIMAR MACHADO e CYNTIA CRISTINA KOENIG MACHADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ANTONIA APARECIDA PASSONI DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PASSONI e PASCHOA NARDINI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
BENEDITA RODRIGUES DOS SANTOS, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROFRIGUES DOS SANTOS e ZELIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
CARLOS EDUARDO GARDENAL, 25 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ODAIR GARDENAL e JOZELI BEATRIZ BURBELLO GARDENAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
CLAUDETE GUIMARAES DE SOUZA, 40 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ARIDES FERREIRA DE SOUZA e MARIA DAS GRACAS GUIMARAES DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
DENIZAR TAVARIO, 83 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: LUZIA PATUSSI TAVARIO. Filiação: RAUL TAVARIO e IVETE MARTINS TAVARIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
DIEGO DE SOUZA, 31 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARILUCE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JOSE CARLOS DA SILVA e ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
DILSE TABORDA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EURIDES TABORDA e DIVAIL TEIXEIRA DE LIMA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ELMAR ANGELO BISINELLI, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELIZABETE TELMAN BISINELLI. Filiação: ETELVINO BISINELLI e LEONILDA BISINELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ERMINIA ZANOTO, 82 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ALUIZIO JOAO ZANOTO. Filiação: LAURO DOS SANTOS e IZABEL DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
HELENA ANNITA POLETTO, 97 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: CONSTANTINO POLETTO e MARGARIDA ZUFFO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ISAIAS RANGEL, 76 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: BENEDITO RANGEL e MARGARIDA RANGEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
JOAO MOREIRA FERNANDES, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: BRASILIO FERNANDES e TEREZA BARBOSA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
JOCELI JAIRO JONCK, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIA TEREZINHA SOUZA JONCK. Filiação: JOSE JONCK e MARIA AMALIA SCHIMITT JONCK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
JOSE DO EGITO BEZERRA, 78 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: DIRCE REMEDIA RAPHAEL BEZERRA. Filiação: ARTUR BEZERRA DE QUEIROZ e JULIA BEZERRA DE QUEIROZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
JULIA DE PAULA FERREIRA, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EFRAIM EVANGELISTA FERREIRA. Filiação: GENUINO FRANCISCO DE PAULA e JOAQUINA TEREZA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
KAZUE TAKII NAKAE, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SUSUMU NAKAE. Filiação: MASSAGIRO TAKII e SHITE TAKII. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
LUCA BURINI, 47 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ROBERTA CARVALHO DE ROSIS. Filiação: MAURIZIO BURINI e FRANCESCA CANNICI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MARIA FERREIRA PAMPUCH, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VITOR PAMPUCH. Filiação: MILITAO FERREIRA e ROSA ONOFRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
MARIA IZONILDE FERREIRA DOS SANTOS, 80 ano(s). Cônjuge: JULIO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e MARGARIDA CRUZ DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
PEDRO RODRIGUES PINTO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IDIA CORDEIRO PINTO. Filiação: MATIAS CORDEIRO PINTO e FERMINA RODRIGUES PINTO. Sepultamento: CEMITERIO DE FLUVIOPOLIS, sábado, 17 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 16/01/2026.
VALCIR BRAZ DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NEWTON BRAZ DA SILVA e ALICE FERREIRA DA MOTTA E SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
VALDELIRIO ANGELO DE BASTIANI, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IRACEMA MARIA VERGHER DE BASTIANI. Filiação: LUIZ DE BASTIANI e GEMA CAMASSOLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
VERA LUCIA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO RODRIGUES JUNIOR. Filiação: EGON DOS SANTOS e IRACI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
ZELPA DE FREITAS FRANCA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMILSON MARTINS DE FRANCA. Filiação: BELMIRO JOSE DE FREITAS e JOAQUINA CALIXTRA DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
