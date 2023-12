Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (15)

Adyr José Boza, 59 anos. Profissão: estofador. Filiação: Acyr Boza e Hilda Boza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Amilton César Felistroveski, 28 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Anelito Felistroveski e Daluz Cardoso Felistroveski. Sepultamento ontem.

Ana Elisa Aniceto Guilherme, 38 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Sivio Manoel Carli Guilherme e Maria Bernedete Aniceto Guilherme. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ana Sílvia de Andrade Oliveira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aurélio Ferreira de Andrade e Gerubina de Andrade. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Ana Victória da Costa Pereira, 29 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sérgio Ricardo da Cunha Pereira e Eliene das Gracas Oliveira da Costa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Antônio Barbosa Rodrigues, 52 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Feliciano Rodrigues e Geralda Barbosa Leão. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Antônio Stalin Bercan Marinovic, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ante Bercan Marinovic e Palma Bercan Marinovic. Sepultamento ontem.

Arismaneris Neris, 70 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Jordilino Neris e Edualda Neris. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Portão CuritibaPR.

Avila Maria Garrett Savi, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Américo Savi e Eroni do Carmo Garrett Savi. Sepultamento ontem.

Benedito Alves de Almeida, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Alves de Almeida e Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Cacilda Ramos Farias, 89 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Salvador Elias de Farias e Rosa Ramos Farias. Sepultamento ontem.

Calipso Lourdes de Moraes Mazay, 92 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Ulysses Kendrick de Moraes e Maria Jacotenski de Moraes. Sepultamento ontem.

Celine Maria Poncheki, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Bizeto Neto e Iolanda Sabim Bizeto. Sepultamento ontem.

Clara Diva Train, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rankel e Clara Rankel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba/ Sala Amburana.

Dalair Thomazi, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ceschin e Sofia Vorniak Ceschin. Sepultamento ontem.

David Ricardo Barreto, 29 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Valdeli Placidino Barreto e Maria Rosa dos Santos Barreto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

David Rodrigues de Andrade, 83 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Luiz de Andrade e Noêmia Rodrigues de Andrade. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Donizete Ferrera Roque, 37 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Roque Filho e Maria Rosa Ferreira dos Santos Roque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eunice de Freitas Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro José Freitas e Emília de Souza Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Ivo Kindl, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: Adolpho Kindl e Mercedes de Meira Kindl. Sepultamento ontem.

Ivonete Ferreira, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Marcos e Feliciana Ferreira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal de Araucária.

Jaine Valle dos Santos, 30 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: José Benedito Mendes dos Santos e Irene Valle dos Santos. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jandira Silva dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Felício da Silva e Catarina Muller da Silva. Sepultamento ontem.

João Carlos Antunes, 65 anos. Profissão: mecânico automotivo. Filiação: João Paulo Antunes e Maria da Luz Sales. Sepultamento ontem.

José Matteussi, 78 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Francisco Matteussi e Luíza Matteussi. Sepultamento ontem.

José Ribeiro de Souza, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo de Souza e Laura Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Jucelia Jaques Amorim, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Amorim e Djanira Jaques. Sepultamento ontem.

Juracy da Conceição Lima Cavalcante, 72 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Andino Pereira Lima e Maria Aparecida Pereira Montina. Sepultamento sábado, 16 de dezembro de 2023 às 16hh, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Leci Gomes Eugênio Rodrigues, 66 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Murillo Eugênio e Wany Gomes Eugênio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Lieda Kurz More, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ewaldo Kurz e Florentina Kurz. Sepultamento ontem.

Lourdes Aparecida Pinheiro de Moura, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Manoel Pinheiro de Moura e Maria Pinheiro de Moura. Sepultamento hoje, Cemitério Passo Amarelo, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Luiz Mário Demio, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Avir Agostinho Demio e Dalva Rocha Demio. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Maria Augusta Franco Cruz, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Herculano Martins Franco e Lydia Franco. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Dobriune de Jesus, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Dobriune e Melania Dobriune. Sepultamento ontem.

Maria Doraci Pereira de Souza, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Juarez Pereira de Souza e Gertrudes Pereira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria José Neiva Richter, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manrique Muller Neiva de Lima e Josina Ramos Neiva de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal São Francisco de Paula 01.

Maria de Lourdes Gomes, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Canedo Gomes e Maria Aparecida Gomes. Sepultamento ontem.

Marlene de Souza Anjos Soares de Oliveira, 55 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Francisco Sebastião dos Anjos e Maria José de Souza Anjos. Sepultamento ontem.

Matheus Henrique da Silva Miranda, 26 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Oziel Mateus Miranda e Valdiceia Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Jardim Cecília (Campo Magro).

Maurílio Pinotti, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Pinotti e Armelinda Bondancia Pinotti. Sepultamento ontem.

Messias da Silva Miguel, 92 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Manoel da Silva Miguel e Jucelina da Silva Lima. Sepultamento ontem.

Neide Neves da Costa, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Olavo Xavier da Costa e Maria Neves da Costa. Sepultamento ontem.

Osni Carvalho de Oliveira, 72 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Teodoro Francisco de Oliveira e Valdivia Carvalho de Oliveira. Sepultamento ontem.

Otton Ferraz Júnior, 90 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Otton Ferraz e Carmen Torres Ferraz. Sepultamento ontem.

Peno Ari Juchem, 82 anos. Profissão: economista. Filiação: Otto Juchem e Nelda Simon Juchem. Sepultamento ontem.

Renan Sérgio Fonseca de Oliveira, 34 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Emanoel Sérgio de Oliveira e Patricia Maria da Fonseca de Oliveira. Sepultamento sábado, 16 de dezembro de 2023 às 17hh, Cemitériode Paulista Pe, saindo da Capela de Paulista Pe.

Rosalba Luci Cidade, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubem Cidade e Maura Pereira Cidade. Sepultamento ontem.

Roseli de Oliveira da Silva, 43 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Evaldo Vieira da Silva e Angelina Alves Pires de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Alves, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: Osmindo Assunção e Rosalina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sônia Bruel Stange, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Wolmy Bruel e Leda Cidade Bruel. Sepultamento ontem.

Thereza Bernal Osiecki, 93 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Francisco dos Santos Bernal e Luzia de Oliveira Bernal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Vagner Aparecido da Silva, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eloir Cordeiro da Silva e Verci Lemes da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Visão Missionária CICCuritibaPR.

Vera Antônia Lazaroto, 86 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Romano Lazaroto e Angelina Lazaroto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Wenceslau Celso Schier, 81 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Wenceslau Schier e Tereza Zagonel Schier. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

