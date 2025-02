Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (14)

AGLAIR TEREZINHA NORILER, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ZOEL NORILER. Filiação: VALDOMIRO FERREIRA KINCELER e ERIDAM MENDES KINCELER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

ALVINO BOLLAUF, 99 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: DOLRALICE BOLLAUF. Filiação: FRANCISCO BOLLAUF e CATARINA BOLLAUF. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 10:30h.

AMADO JOSE DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: TEREZINHA ROQUE DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO CIPRIANO e MARIA PRICIDINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ANA PAULA WEISS LAVALLE DE MACEDO, 44 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Cônjuge: GUSTAVO DECIO LEITE DE MACEDO. Filiação: JERRY LAVALLE e IRMGARD ELISABETE WEISS LAVALLE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ANEZIA SAJA SANTAREM, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: RUBENS SANTAREM. Filiação: TEOFILO SAJA e CATARINA SAJA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 18:00h.

ANGELA FERNANDES, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELYSIO FERNANDES e EMIDIA GRACIELI DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

ANTONIO ALVES, 89 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: DIVA PORTELA ALVES. Filiação: JOAQUIM ALVES e FRANCISCA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

AUREA DE RAMOS VALTER, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NOREDIM ALVES DE RAMOS e ALCINA MARTINS DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

CELIA ROSANA GOMES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOAQUIM GOMES DOS SANTOS e SEBASTIANA AREGUELLO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

CHRISTOLINA MOTA THOMAZ, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DOMINGUES THOMAZ. Filiação: MARCELO MOTA e INFANCIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

CREUZA CORREIA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSIO APARECIDO. Filiação: ABILIO CORREIA DA SILVA e OLIVIA CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

FABIO AMERIGO CORDEIRO PAOLESCHI, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FLAVIO PAOLESCHI e JACIRA CORDEIRO PAOLESCHI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 09:00h.

FERNANDO JOSE RIBAS MEDEIROS, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ENIO MEDEIROS e LIGIA RIBAS MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

HILDETH DANTAS ZOREK, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEIXO ZEFERINO ZOREK. Filiação: GERALDO TOLEDO DANTAS e MARIA JOSE DANTAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 12:00h.

ISABEL WRUBEL, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO WRUBEL e ANA SENHUK. Sepultamento: PARQUE JARDIM PARAISO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 01:00h.

JOICE MARQUES BATISTA, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOCELIO BUENO DE OLIVEIRA. Filiação: ARILTON MAREUES BATISTA e MARGARIDA MIQUELETTO BATISTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

JOSE GASPARINO RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA LIVINA RODRIGUES. Filiação: JOAO DIAS RODRIGUES e ANA MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

JOVIANO CUSTODIO DO PRADO, 48 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: AVELINO CUSTODIO DO PRADO e APARECIDA GONCALVES DO PRADO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPALDE SIQUEIRA CAMPOS, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

JOYCE TONOLLI, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ELIAS TONOLLI e MARIA BEATRIZ TONOLLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

JULIO ALVES COSTA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIDIA APARECIDA COSTA. Filiação: JOAQUIM ALVES COSTA e ANALIA ALVES COSTA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL COLOMBO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

LEONARDO CANDIDO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE MARIA DA SILVA GODOI e LUIZA DOS SANTOS GODOI. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

LUIZ CARLOS ULAF, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ECLEA GUSSO ULAF. Filiação: DEMETRIO ULAF e HILDA DA CONCEICAO ULAF. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 15 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO FRANCISCO DE ANDRADE e ANA FRANCISCO DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

MARCIO BAGGIO SUPLICY DE LACERDA, 82 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ELOIZA APARECIDA DA SILVA DE LACERDA. Filiação: JOAO CANDIDO SUPLYCY DE LACERDA e ALBINA BAGGIO LACERDA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES GOMES GARCIA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO JOAO GARCIA. Filiação: JOSE QUINTINO HONORATO e VERGINIA OLIVEIRA GOMES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

MARIA DOLORES PRADO LEITE, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ GONZAGA LEITE. Filiação: HORCIO ELIAS DO PRADO e MARIA GONCALVES PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MARIA GONCALVES MEDEIROS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOISE CARLOS MEDEIROS. Filiação: JOAO BATISTA DA CONCEICAO GONCALVES e ANTONIA CARMO GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

MARIANA FREITAS RODRIGUES, 1 dia(s). Filiação: TIAGO CALAZANS RODRIGUES e JAQUELINE MARIN DE FREITAS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

OLIVAL DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA e ANNA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:30h.

REGINA DO ROCIO NASCIMENTO PAULA DE ARAUJO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AMARO DE ARAUJO. Filiação: BENJAMIN PINTO DE PAULA e MARIA CONCEICAO DE NASCIMENTO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

RODRIGO BENEDITO SILVA SANTOS, 39 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BENEDITO AIRTON SILVA SANTOS e DALVA MARIA SILVA SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

ROSA SCHWONKA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SCHWONKA SOBRINHO e ANNA DUBIELA SCHWONKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

SANDRA MARIA QUINTILHANO, 60 ano(s). Filiação: JOSE CALIXTO QUINTILHANO e ALICE DOS SANTOS QUINTILHANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

UBIRATAN MENDES DE FARIA, 70 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS DE FARIA. Filiação: JOAO MARTINS FARIA e IVETTE ALVES DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

VALDEMAR CLEMENTE GONCALVES, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IRENE JOSE RIBEIRO GONCALVES. Filiação: JOSE CLEMENTE GONCALVES e JULIA CAROLINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

VALDIR PEDROSO DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOVELINA PEDROSO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

VANLUCIA PEREIRA DE MATTOS DA SILVEIRA, 54 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: ROGERIO NUNES DA SILVEIRA. Filiação: JAIR PEREIRA DE MATTOS e MARIA VANDERLEI DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

WILCIOMAR ALLAN FERRY, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDENILSON CARLOS FERRY e DILMARA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025.

