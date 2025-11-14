Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (14/11)
ADELINO LENZ, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ZENOBIA LENZ. Filiação: HENRRIQUE LENZ e FRANCISCA SCHIPANOSSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 15 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ALICE KAWANY RIBEIRO DA SILVA, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JONIEL JONHATO DA SILVA e MARILIA FERNANDA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 16 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
ALSEMIRA MARIA SBARDELOTTO VICARI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SETIMO ERNESTO SBARDELOTTO e LUIZA ZANIVAN SBARDELOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
ANTONIO DIRCEU DE CARVALHO, 89 ano(s). Filiação: DALILA TEIXEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: CENTRAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
ARMANDO DINARTE ROY, 72 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ALDA DA SILVA ROY. Filiação: JOAO ROY e IRACEMA CAOBELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 15 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
AUGUSTO CEZAR DE ANDRADE, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AUGUSTO HARTHCOF DE ANDREDE e LINDAMIR RIIR DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 15 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
CESAR LUIZ LOVATO, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANA DIRLENE DOS SANTOS LOVATO. Filiação: FRANCISCO LOVATO e FELOMENA WOTEKOSKI LOVATO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
CIDALIA DE BARROS TABORDA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SANTOS TABORDA. Filiação: BENJAMIN GONCALVES DOS REIS e ELENA FLORENCIO DE BARROS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
CLEBER REIKDAL, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GUSTAVO UCHOA CAVALCANTI. Filiação: GILSON REIKDAL e NELIA MARA MORLOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 15 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
DARCI DE LARA LUZ, 79 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES LUZ. Filiação: FREDOLIN RIBEIRO DA LUZ e BRAZILIA DE LARA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
DIVA ADOLFINA BARIONI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DAMASIO PELISSARI e MARIA GRACIOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
ELIZABETH FERREIRA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ILDO JOSE FERREIRA e DENECY BATISTA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 16 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
FLAVIELE COSTA ROSA, 32 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVID COSTA ROSA e DALILA OSORIO ROSA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sábado, 15 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
IRAN GONCALVES DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE GONCALVES DE SOUZA e JUVELINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
JORGE BATISTA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ZELIA FARIAS DOS SANTOS. Filiação: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS e ALZIRA MACIEL DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
LUIZ FERNANDO LIMONIA DOS SANTOS, 37 ano(s). Filiação: JUVENAL BERNARDO DOS SANTOS e DELICIA CELESTINO LIMONIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 15 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
MARIA EDILIA BUENO, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIRCE CORREIA BUENO e DIRCE CORREIA BUENO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
NORMA SCHERER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALOIS SCHERER e SELMA SCHERER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
PAULO NERBORSKI, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: GENI NARBORSKI. Filiação: ARLINDO NERBORSKI e CASEIRA NERBORSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 15 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
PAULO SERGIO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SANDRA MARA DE SOUZA. Filiação: PAULO AUGUSTO DA SILVA e DIVA ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
VANESSA APARECIDA DE MELO, 36 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE CARLOS DE MELO e GLACY APARECIDA DE MELO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 15 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 14/11/2025.
