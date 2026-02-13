Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (13/02)
AGUSTINHO DALLAGRANA, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CENIRA DALLAGRANA. Filiação: JOAO DALLAGRANA e THEREZA DALLAGRANA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
ANTONIO DIVINO DA SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARLI LUISA HILCHECHEM DA SILVEIRA. Filiação: GERALDO CANDIDO DA SILVEIRA e MARIA DA SILVA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
CLARA MARIA ALVES DE ARAUJO, 78 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: GUILHERMINA ALVES DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
EDUARDO ANGELO TONETTI, 73 ano(s). Filiação: ORLANDO TONETTI e VANDA MARIANA TONETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
GABRIELLE MESA, 27 ano(s). Filiação: NAO CONSTA e MICHELE MESA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
HIAGO MARTINS PINHEIRO, 26 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALEXANDRE AUGUSTO PINHEIRO e SORAYA FERNANDES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
IVANIR FATIMA ZOTTI TELLES VIEIRA, 66 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: DILSO TELLES VIEIRA. Filiação: GENTILI ZOTTI e TEREZINHA BETIOLO ZOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOAO AGUINALDO DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JACI PINTO DOS SANTOS e ISAURA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOSE OTACILIO DE PAULA, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIA APARECIDA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOSEFA NOVAK DUDEK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEIXO DUDEK. Filiação: ESTANISLAU NOVAK e CAROLINA MAZUR NOVAK. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RIO BRANCO DO SUL, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JOSIAS SEVERINO DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ZACARIAS SEVERINO DE OLIVEIRA e LUZIA MINERVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
JULIETA GOES CAMARGO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO CARLOS CAMARGO. Filiação: MIGUEL GOES e CLEMENTINA INCERTI GOES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
LEANDRO CANDINHO DE SOUZA, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: SIDNEY LEITE DE SOUZA e VANESSA SILVA CANDINHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
LOURDES NAGEL, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIONISIO NAGEL e MAGDALENA NAGEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
LUIZA PEREIRA MENDES, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FERNANDO MENDES e LUCILA ALVES P MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MARIO GOINSKI, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: IZIDORO GOINSKI e THEREZA GRABOSKY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
MARY ROSE DOS REIS HILDEBRANDO, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELADIO BRANCO HILDEBRANDO. Filiação: WALCENE DOS REIS e AUREA CEDANO REIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
REGINA CHUVARIUSKI LOPES, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AMILTON LUIZ LOPES. Filiação: CATARINA CHUVARIUSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ROZILDA FERNANDES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JUVENAL FERNANDES DA SILVA e MARIA ENEDINA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
RUTH NOGUEIRA QUERBINO, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE TERVINO. Filiação: NELSON FRANCISCO NOGUEIRA e CLEUZA COSTA NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
VERA LUCIA BARBIERI SANTOS, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ IEDI GUIMARAES SANTOS. Filiação: ALBINO BARBIERI e MERCEDES RONCONI BARBIERI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 13/02/2026.
VIVALDINO CORREA, 72 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: PEDRO CORREA FILHO e MARIA JOSE CORREA. Sepultamento: CEMITERIO MUNIICPAL DE JUNDIAI DO SUL/PR, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 13/02/2026.
