Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (12)

Ademilde Diniz dos Santos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Batista Diniz e Anici da Silva Diniz. Sepultamento ontem.

Adrian Fernando Alves Martins, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriane Perpétuo Alves Martins. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel.

Afife Guerios Nunes, 102 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Salim Feres Guerios e Abuba Salim Guerios. Sepultamento ontem.

Amilton Pereszluha, 78 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Waldemiro Pereszluha e Eugenia Pereszluha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Antônio Messias Vieira, 69 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Atilio Gomes Vieira e Arlinda Messias Rodrigues. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Antônio Silva Leal, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rufino Batista Leal e Joana Maria da Conceição Silva. Sepultamento ontem.

Antônio do Espírito Santo, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Elvira do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Camila da Silva Esteche, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sidney Alberto Esteche e Janete da Silva Esteche. Sepultamento ontem.

Carlos Ernesto Carlberg, 92 anos. Filiação: Ernesto Carlberg Filho e Brazilina Nannoni Carlberg. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Catharina Kusma Kogut, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Kusma e Victória Kusma. Sepultamento segunda-feira, 15 de maio de 2023 às 15hh, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Cleverson Vidal, 45 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Célia Vile Vidal. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Rubi Almirante Tamandaré PR.

Daniele Pinheiro dos Santos, 38 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Nanci Pinheiro dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dulcelino Cardoso, 88 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: Arlindo Cardoso da Costa e Lazara Costa. Sepultamento ontem.

Elidia Shigueko Fuku, 67 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Shigueshi Fuku e Maria Alice Fuku. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Geraldo Aprigio, 53 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Maria Eliana Aprigio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CurtibaPR.

Gerson Hening Branco, 47 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Branco e Neuza Hening Branco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Gilson Antônio Fernando, 50 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antônio João Fernando e Josefa Maria da Silva Fernando. Sepultamento segunda-feira, 15 de maio de 2023, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Hélio Moreira Filho, 64 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Hélio Moreira e Nadir Moreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jadviga Rodacki, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Rodacki e Izabel Rodacki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Joel Lara, 73 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Lara e Margarida Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

José Antônio Nass, 72 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Rolf Nass e Erilete Miranda Nass. Sepultamento ontem.

José Benedicto Giaccomo, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Augusto Giaccomo e Maria Antônia Meira Machado. Sepultamento hoje, (Santa Mariana) Cem. Municipal Santa Mariana -PR, saindo da Capela de Santa Mariana.

José Romildo Pinto, 70 anos. Profissão: garçom. Filiação: Antônio Pinto e Estacia Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

José Walentim Wos, 75 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Wos e Iolanda Geronasso Wos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Júlio Stephens Júnior, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Júlio Stephens e Faride Stephens. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Lorena Kutter, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Waldemar Kutter e Hilda Kutter. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Lorena Terezinha Sieben, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sieben e Adyr Sieben. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 – Municipal Água Verde.

Lotario Assunção Ribeiro, 86 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Dorival Ribeiro e Donatilia Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Angelica Zagonel Benitez, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Angelino Zagonel e Lídia Neves Zagonel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Anna Gertrudes Marques de Camargo, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marques e Ida Marques. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Maria Salete Ostroski dos Santos, 69 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Mieceslau Ostroski e Adélia Ostroski. Sepultamento ontem.

Maria Tereza do Carmo Alves da Silva, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Alves da Silva e Maria Amélia do Carmo Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Tedesco, 96 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Decheristan e Eliza Decheristan. Sepultamento ontem.

Mauro Florentino Portes, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Florentino e Conceição Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Neli Estela Collet, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Podalyrio Alves Collet e Esmeraldina Shveitzr Collet. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Oneida Alves Santana, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves e Angelina Zuchi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação Moradores do Uberaba.

Regina Guthner, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alidor Goll e Ignes Goll. Sepultamento ontem.

Rubens Greiffo, 90 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Alberto Greiffo e Prescilia Lopes do Carmo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Seonita Franca da Silva, 42 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Adão Gomes da Silva e Jandira de Oliveira Franca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Sulivan Hidalgo Braga da Costa, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nilton Antônio da Costa e Luíza Maria Alves Braga. Sepultamento sábado, 13 de maio de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Therezinha Loureiro de Almeida, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Loureiro de Almeida e Plautilia Loureiro de Barros. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Valdemiro Venceslau, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Luiz Venceslau e Barbara Venceslau. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Nepomuceno, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim Nepomuceno e Odete de Oliveira Nepomuceno. Sepultamento ontem.

Vitor Hugo Nunes Maciel, 79 anos. Filiação: Zelio Cubas Maciel e Isaura Nunes Maciel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Wilson Seijo Misuguchi, 58 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Kasuo Misugushi e Sumiko Misuguchi. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal Central de Araucária.

