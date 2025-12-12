Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (12/12)
AMELIA NISHI ANNEMANN, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO ANNEMANN. Filiação: YUTAKA NISH e YOSHIO NISHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ANA MARIA QUADROS KUSTER, 75 ano(s). Filiação: ANTONIO FERREIRA KUSTER e JUDITH DE QUADROS KUSTER. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
ANTONIO FERREIRA CANDIDO, 72 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ARNOLDO CANDIDO e GUILHERMINA FERREIRA BUENO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO AGUA AZUL, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
CARLA PATRICIA MARCAL, 42 ano(s). Filiação: DINAIR TEREZINHA MARCAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS, 41 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e MARIA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
DAVID HENRIQUE BINDA, 59 ano(s). Cônjuge: ELMA NUNES MARTINS. Filiação: JACI ZEM BINDA e JACI ZEM BINDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
DIRCEA VAZ ALBERTI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VAZ. Filiação: JOAO VAZ e ROSA SOARES VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
EDITE MOURA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO MOURA e ERNESTINA DA SILVA MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
EDSON LUIZ KUBIAK, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EDUARDO KUBIAK e MARIA JOANA MESSIAS KUBIAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ERDILON GOMES DA LUZ, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RUTH HASS GOMES. Filiação: IDUILIO GOMES e ALCIDIA GOMES DA LUZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
HERCILIA MANFRON, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO URBNO DE PAULA e IZABEL SUBTIL DE PAULA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
JOSE OLIVEIRA MIGLIOLI, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DOUGLS MIGOLI DE MATOS e CLARA FRANCISCA DE AQUINO OLIVEIRA DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
LUIZ CARLOS SKREZEK, 77 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: MARIANO SKREZEK e LEDOVINA BERTAZE SKREZEK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
MARIA ELISABETH FONTES KNAUT, 82 ano(s). Filiação: MANOEL FERREIRA FONTES e ELISA SILVA FONTES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MARIA SALETE MOREIRA DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO BATISTA MOREIRA e AUREA DE OLIVEIRA MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 14 de dezembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MARINO PUTINI, 76 ano(s). Filiação: MARIO PUTINI e MARIA OLGA MIGUELETO PUTINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MARISETE CECILIA RICHTER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CONRADO RICHTER e CARMELA RICHTER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MARIZA LOTH AVELINO, 74 ano(s). Filiação: OSMAR AVELINO e ELZA LOTH AVELINO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
OLGA FIDUNHO, 80 ano(s). Filiação: ESTEFANO SALANEK e VITORIA SALANEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 14:40h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
ORILDES BOZA, 86 ano(s). Filiação: WALENTIN BOZA e EMMA ANGELA BOZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
OSVALDO STAICHOK, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA AGUEDA MARQUES STAICHOK. Filiação: FELIX STAICHOK e ALICE DA SILVA STAICHOK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
RAUL KRIEGER, 91 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELZA BORBROWSKY KRIEGER. Filiação: UDO KRIEGER e MARIA KRIEGER. Sepultamento: SANTA RITA, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
REGINA DO CARMO CRISPIM DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CRISPIM e HOLANDINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
SALETE MARCON CRAVO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID PERIS DA ROSA. Filiação: CONSTANTE MARCON e ZULMIRA MARCON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
SHIRLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES, 90 ano(s). Filiação: TULIO VENANCIO DE OLIVEIRA e CARMEM MARUCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
ZENONA JOANA HEY, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AYRTON JULIO HEY. Filiação: JOAO ESTANISLAU CERANOWICZ e CASEMIRA BLONKOWSKI CERANOWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ZILENA MARIA DA COSTA, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: WANDERLEY PAULO DA COSTA JUNIOR. Filiação: CLARIMUNDO PEDRO DE MATTOS e ROSA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 14 de dezembro de 2025 às 21:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
