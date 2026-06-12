Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 12/06/2026

ADENOR LUCIANO DE BARROS, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LIDIA MARCONDES DE BARROS. Filiação: JOAO LUCIANO DE BARROS e MARIA LUCIANO DE BARROS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ALBERTINA DIAS BARREIRA RODRIGUES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CONSTANTINO DIAS BARREIRA e CANDIDA DIAS COLLECTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
AMERICA ANDRE, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TERCIO TAVARES DINIZ. Filiação: JOSE ANTUNES MACIEL e ILAURA GOMES MACIEL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ANDERSON JOSE FOQUES, 42 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE NATAL FOQUES e LINDAMIR APARECIDA DE FARIA FOQUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ANDREI INACIO LOPES DE LIMA, 26 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LUCAS LEITE DE LIMA e JOSIMARA LOPES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ANTONIO ADRIANO ESMANHOTTO, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: VERA LUCIA ESMANHOTTO. Filiação: MARCOS ESMANHOTTO e ANGELINA PARIZE ESMANHOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ARLITO HANSEN, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HILARIO HANSEN e ARACY HANSEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
CLEBER DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e NELSA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
DATIVO GONCALVES DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: ANADIR PAULUS DE OLIVEIRA. Filiação: GERSINO GONCALVES DE OLIVEIRA e JOVINA TEIXEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
EDENILSON PINTO RIBAS, 50 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: ANILTON RIBAS e ROSILITE MARIA GONCALVES PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
EDITE ISAIAS SOBRAL, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ISAIAS JOSE SOBRAL e MARIA CLAUDEMIRA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
EDUARDO GUILHERME DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A) INDUSTRIAL. Filiação: FABIO ALAN SIMOR DA SILVA e SIRLEY APARECIDA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ELIANE CORREIA DE JESUS, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ALVES DE JESUS. Filiação: SEBASTIAO CORREIA e ELVIRA CORREIA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ELISEU ELIAS, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: NACIM ELIAS e IZOLINA APARECIDA ELIAS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MARINCK, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ELIZABETH CRISTINE BRUMER, 48 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: RENATO CRISTIANO BRUMER e ELIZA REGINA BRUMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ELIZABETH FIGNER DE MELO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDIR OLIVEIRA MELO. Filiação: ELIAS FERREIRA FIGNER DE LUNA e AMELIA GOMES DE LUNA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ELZA DA ROSA GARRIDO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FRANCISCO ROSA e BENTA DA SILVA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
EVALDO CHAVES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS BUENO DA SILVA. Filiação: JULIO JOSE DA SILVA e ELIZA ALVES DE CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
FELIX RUVINSKI, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZA RUBINSKI. Filiação: LADISLAU RUVINSKI e ANA RUVINSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
GENI MANENTI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTIDIO MANENTI. Filiação: BERNARDO IGNASZEWSKI e LEONORA DANIEL VIEIRA IGNASZEWSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
GLAUCIA BORGES SERAPHIM, 89 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OCTACILIO BORGES e PETRONILHA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
GRACE MARIE BONILAURI, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OSCAR IARZA e JULIA IARZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JOAO PESSETTE FERREIRA, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA e FABIANE BIZ PESSETTE. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MELEIRO – SC, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
JOSE GOMES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERTHOMILIO GOMES DA SILVA e ELIDIA GUIOMAR DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
JURACI ARAUJO GONDIM, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA SELMA BORGES PINTO. Filiação: MANOEL SILVA GONDIM e NADIR ARAUJO DE OLIVEIRA GONDIM. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LAIDE ALVES MOREIRA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ALVES MOREIRA e ANTONIA PATROCINA DE PAULA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LEANDRO PEREIRA CARDOSO, 42 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: CANDIDO LUIZ CARDOSO e DAVINA PEREIRA CARDOSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LICERIA SIMAO MACHADO DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE SIMAO e CIRINA LEANDRO BONFIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LOURDES DE SOUZA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO WALTER DOS SANTOS. Filiação: GUMERCINDO MANOEL DA COSTA e EVA DE SOUZA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LUCIA BEATRIZ ZUHL PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA. Filiação: EDIVINO ZUHL e DIORLANDINA ZUHL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LUIZA MARIA DOS REIS, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: GUILHERMINA MARIA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
LUZINETE EMIDIA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANDRO JOSE RUFINO. Filiação: MARIA EMIDIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
MANOEL EUGENIO MARQUES MUNHOZ, 88 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: ANNITA MARIA VARELLA MUNHOZ. Filiação: MILTON DE MACEDO MUNHOZ e ILKA MARQUES MUNHOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
MARIA APARECIDA DA COSTA KAMINSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO KAMINSKI. Filiação: JUVENAL DIAS DA COSTA e APARECIDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
MARIA DA SILVA TABORDA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: FRANCISCO TABORDA e VITORIA DA SILVA TABORBA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Cônjuge: WARTON CRUZ DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE PEDRO PEREIRA e LUCIA SIELSKI PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
MARIA SOCORRO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE GONCALVES CABRAL e CECILIA FELIX DA CRUZ CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
MIGUEL HIROSSI HIRATA, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: KIYOMI HIRATA. Filiação: KUMAKI HIRATA e HATSUE HIRATA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 11/06/2026.
NADIR VACHERSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ZANON e MARIA VARCHERSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
NELCI THEREZINHA BUENO BAIONI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDENIR BAIONI. Filiação: ADAO JACOB BUENO e MARIA GUILHERMINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
NILTON CESAR TISSI, 63 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: PAULA CRISTINA TEIXEIRA COLLEONE. Filiação: TERIBELE HEIMAR TISSI e DORACI DE LOURDES KULLA TISSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
OLIVINA DAS GRACAS PINTO RIBAS, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: NILSON DE PAULA RIBAS. Filiação: JOAQUIM PINTO DOS SANTOS e MARIA DE PAULA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
OSQUILDE BISS, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA TERREZA GOMES. Filiação: DANTE BISS e OLIVIA CORDEIRO BISS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
PAULO CEZAR DE ASSIS, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IVONETE APARECIDA XAVIER ASSIS. Filiação: JOSE DE BASTOS ASSIS e EDITE RIBEIRO DE ASSIS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
PAULO ROBERTO KARAM, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE KARAM e LILIE KARAM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ROMILDA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NOEL DOS SANTOS. Filiação: MARIA DE LOURDES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
TEREZA KAUKA DA CRUZ, 90 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: GIL PILAR DA CRUZ. Filiação: NICOLAU KAUKA e HELENA KAUKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
VALDIVINO DE ABREU, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FILISBINO SOARES DE ABREU e MARIA CONCEICAO DE ABREU. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
VIVIAN MARA GALETTO, 63 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: CLODOALDO GALETTO e RACHEL BALLE GALETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
YONE SPERANDIO ESSENFELDER, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO JULIO ESSENFELDER. Filiação: JOAO SPERANDIO NETO e DUZOLINA VALENTINE SPERANDIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ZENEIDE TOSIN TREVISAN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DERSON TREVISAN. Filiação: DOMINGOS TOSIN e YOLANDA CAVASSIN TOSIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.