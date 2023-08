Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (11)

Aderson Borges Vieira, 80 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio Borges Vieira e Armenia Borges Vieira. Sepultamento ontem.

Albertina Benta da Paixão, 67 anos. Profissão: atendente comercial. Filiação: Terezinha Benta da Paixão. Sepultamento ontem.

Alcides da Coceicao Benetti, 51 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Alcides Benetti e Ivone Klosowski Benetti. Sepultamento ontem.

Alejandra Marlene Vasquez Gajardo Silva, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Oscar Eduardo Morales Avalos e Mirsa Inês Vesquez Gilabet. Sepultamento ontem.

Alzira Gonçalves de Souza, 88 anos. Profissão: balconista. Filiação: Manoel Neves e Silveria José Gonçalves. Sepultamento ontem.

Antônio Gomes de Rosário, 57 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio do Rosário e Anaide Gomes do Rosário. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Antônio Luzimar Marques Vieira, 61 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Leo Soeli Vieira e Zenita Marques Vieira. Sepultamento ontem.

Célia Maria Alves da Cruz, 63 anos. Filiação: Laide Alves da Cruz. Sepultamento ontem.

Celso Gonçalves Viana, 41 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Apolonio Gonçalves Viana e Euza Pereira Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Saudade (Ji-Paraná), saindo de Igreja Sagrado Coração de Jesus (Ji-Parana).

Cláudio Sílvio Mosson, 52 anos. Profissão: gerente. Filiação: Bruno Augusto Mosson e Felícia Martins de Oliveira Mosson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Daniel de Azevedo Silva, 70 anos. Profissão: gerente produção. Filiação: Leonardo Paulo da Silva e Maria Isabel de Azevedo Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula Ate As 22:30.

Débora Cristiane de Ramos, 51 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Vandelim Ribeiro de Ramos e Laudir de Ramos. Sepultamento ontem.

Dinalva Ineis Toaldo, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lorena Antônio Toaldo e Sidalia Olivete Toaldo. Sepultamento ontem.

Edison Luiz Chuba, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Napoleão Taborda Chuba e Ana Hermínia Chuba. Sepultamento ontem.

Edith Hildegard Schuetz Faria, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Willy Bruno Schuetz e Josephina Schuetz Brix. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Emílio Cidoli de Almeida, 85 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Moisés Ferreira e Maria Cidoli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha, 77 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: José Virgílio Castelo Branco Rocha e Almerinda do Rego Monteiro Rocha. Sepultamento ontem.

Giseli Cristina Santos Bonaldi, 57 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Jorge de Félix Bonaldi e Elza Santo Bonaldi. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Helcio Barreto da Silva, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hélio Alcides Barreto da Silva e Tereza Anita de Oliveira Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helena Toaldo, 107 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Toaldo e Ângela Costa Toaldo. Sepultamento ontem.

Irony da Silva Rodrigues, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Rosa da Silva e Maria Joana Padilha da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela A.v.m / Curitiba.

Jorge de Lima, 63 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Manoel de Lima e Leni Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

José Antônio de Oliveira, 93 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Silvino Antônio de Oliveira e Maria Nunes de Souza. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Luto Curitiba – Sala Jacaranda – Curitiba -PR.

José Artimino Castilho da Fonseca, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Antônio da Fonseca e Maria Nascimento da Rocha. Sepultamento ontem.

José Carlos Batista de Morais, 57 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Miguel Batista de Morais e Francisca de Jesus Morais. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Rodrigues de Oliveira, 88 anos. Filiação: Luiz Rodrigues de Oliveira e Ana Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Vitor de Andrade, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olímpio Garcia de Andrade e Isaltina Gonçalves de Andrade. Sepultamento ontem.

Linaura Cândido Anterio Joaquim, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gervásio Anterio Joaquim e Honorina Anterio Joaquim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Lucilene Elias dos Santos, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozires José dos Santos e Jucimara da Silva Elias. Sepultamento ontem.

Ludovico Josviak, 82 anos. Profissão: atendente. Filiação: Francisco Josviak e Eucocia Ferreira Josviak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Luiz Battisti Machado, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alvino Moreira Machado e Balbina Rosalina Battisti Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Maria Cecília Dias Pilar, 2 mes(es). Filiação: Rodrigo Henrique do Pilar e Thaissa Yasmin Dias Coelho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Maria Elia de Oliveira de Lima, 63 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio José de Oliveira e Almerinda Rufinade Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Helena da Silva Jardim, 1 mes(es). Filiação: Fabiano da Silva Mariano e Raquel Silva Jardim. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque.

Maria Lúcia Azevedo Câmara, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Azevedo e Celeste Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria da Silva Estepnoski, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alziro da Silva Quetes e Alexandrina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Adriana em Colombo.

Mariano Gamiz Badillo, 94 anos. Profissão: motorista. Filiação: Félix Gamiz Badillo e Maria Tschurtschenltaler. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangelho Quadrangular – Xaxim – Curitiba -PR.

Maycon Douglas Barbosa da Silva, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cosmo Barbosa da Silva e Leonilda Aparecida Correia de Almeida. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Moacir Vidal, 59 anos. Filiação: Antônio Vidal Vais e Catarina da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Oliver Toth, 45 anos. Profissão: soldador. Filiação: Clemente Toth e Rosa Souza Toth. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Roberto Beje, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Luiz Beje e Diair Beje. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Pedro Florindo, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Miguel Florindo e Maria Rosa Florindo. Sepultamento ontem.

Resi Rejane Huenermann, 59 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Otto Huenermann e Teresija Huenermann. Sepultamento ontem.

Ronaldo Gama da Silva, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rita Gama da Silva. Sepultamento ontem.

Rosa Galdino de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Galdino de Andrade e Constantina Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Mortuária São Rafael Bairro Caiuá CuritibaPR.

Rosalina de Paula, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natalino Sant Ana de Paula e Leonizia Souza de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica Jesus Rei da Glória/ Cajuru.

Roza Martinski von Dentz, 3 dias. Filiação: Carlos Eduardo da Silva Dentz e Geovana Cristine Martinski de Oliveira. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Samuel Vitor Aleixo Pires, 1 anos. Filiação: Josimar Aparecido Pires e Aline Simone Aleixo Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Tiago Felipe Venith, 30 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdir Venith de Oliveira e Estela Mari Venith. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Igreja Presbiteriana Água Verde CuritibaPR.

Valderlei Sanchez, 59 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Manoel Sanchez e Fiorinda Resadore Sanchez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Quadrangular (Ganchinho).

