Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (11)

ADELAIDE PEREIRA FORNAZARI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGENOR EMILIO PEREIRA e MARIA LUIZA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 11:00h.

ALICE LORENA COSTA NAVEGANTES, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ARISTOTELES DE ARAUJO NAVEGANTES e MARCIA FERNANDA COSTA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 12 de abril de 2025.

AMARO DE AZEVEDO MONTEIRO, 63 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: PEDRO MONTEIRO FILHO e JANICE DE AZEVEDO MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 12 de abril de 2025.

ANASTACIA SVIDZIMSKI TENCHINA, 51 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SERGIO ROBERTO TENCHINA. Filiação: JULIO SVIDZIMSKI e JULIA SVIDZIMSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO EM COLÔNIA CARAZINHO (PAULA FREITAS), sexta-feira, 11 de abril de 2025.

ANDRE LUIS BRAGA, 69 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ALVARO HERCULANO DA ROCHA BRAGA e JAEL MANZOCHI BRAGA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:00h.

AURORA CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PEDRO PEREIRA CARVALHO e OSORIA DIAS CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 19:00h.

CARLOS JOSE VIEIRA, 52 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE VIEIRA DE AMORIM e MARIA DAS GRACAS AMORIM VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO EM ARAUCARIA – PR, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:00h.

CARLOS ROBERTO VEIGA KRUEGER, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: CAIO GRACCHO KRUEGER e LUCY VEIGA KRUEGER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 11 de abril de 2025.

CESAR MILANI, 38 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EDSON CARPEJANI MILANI e MARIA POLTRONIERI MILANI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 15:30h.

EDILENE BERTOLDO BISPO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: MOACIR BERTOLDO BISPO e ONIZIA PIMENTEL BISPO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 14:00h.

EDSON CARLOS OSORIO JUNIOR, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EDSON CARLOS OSORIO e ROSELI DE MATOS OSORIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 12:00h.

EGINA DA LUZ RIBEIRO, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: GREGORIO RIBEIRO e YOLANDA RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 11:30h.

EGON LEO FREUND, 90 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA SALETE FREUND. Filiação: LEO FREUND e ANA GRAF FREUND. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:00h.

ELISABETE DO ROCIO CARDOSO BUENO, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: BALDUINA CARDOSO BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 09:00h.

ERMELINDO ALVES RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIRLENE KAISER RIBEIRO. Filiação: VERGILIO ALVES RIBEIRO e SEBASTIANA GOMES FONSECA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 10:00h.

FATIMA REGINA FRANCA MENDONCA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUDERITES MENDES MENDONCA. Filiação: JOAO DE ARAUJO FRANCA e MARIA CRECI CAMBOIM. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

HELENA NAKONESNEI BAHL, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JORGE BAHL. Filiação: ANTONIO NAKONESNEI e ERCILIA NAKONESNEI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 17:00h.

IOLANDA MARTINS DOS SANTOS, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: AMADOR PAULINO MARTINS e ONORIA MARIA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:00h.

IRENE MEDEIROS DE SOUZA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL REZENDE DE MEDEIROS e EMILIA DOMINGAS DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 13:30h.

IVERLI BRUSTOLIN PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: GILMAR PEREIRA. Filiação: LAUDEMIRO BRUSTOLIN e ANTONIA CORDEIRO BRUSTOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 10:00h.

JOAO DOMINGOS RIBAS DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO RIBAS DOS SANTOS e NATALINA DE FRANCA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

JOAO NELSON DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DINACIR DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO MIGUEL (SÃO MATEUS DO SUL), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 16:00h.

JORGE CECYN SOBRINHO, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LIANE DITTRICH CECYN. Filiação: CECYN JORGE CECYN e MARIA ROSA MARTINS CECYN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 10 de abril de 2025.

JOSE AUGUSTO PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: REGINA NARDINO PERERIA. Filiação: JOAO RICARDO PEREIRA e ALMERINDA LOPES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 11:00h.

LAURA SOFIA DOS SANTOS PEREIRA ANDRETTA, 2 ano(s). Filiação: RODRIGO DA LUZ ANDRETTA e THAIS NUNES SANTOS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 09:00h.

LUIZ CARLOS DRANKA, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: GENOVEVA MASCHIO DRANKA. Filiação: LEOPOLDO DRANKA e VERONICA STANICHESKI DRANKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:30h.

LUIZ JOSMAR LEITE, 72 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IDEAIR MARIA LEITE. Filiação: ANTONIO DE SOUZA LEITE e IDILIA ROSCOCHE LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 09:00h.

MANOEL JOSE DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: CRISPIANA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO NASCIMENTO SANTOS e EUFRASIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 12:00h.

MARIA ADOLFO LAURINDO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MANOEL LAURINDO. Filiação: ADOLFO JOSE DA SILVA e ROSAMILAM BATISTA. Sepultamento: CEMITERIO EM IVAIPORA – PR, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIA FERNANDES DA SILVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERNANDES DA SILVEIRA e VIRGINIA NASCIMENTO DAS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 10:00h.

MARIANA MENDES BINHARA, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO BUENO MENDES e EULALIA MENDES. Sepultamento: (ARAUCARIA) CEMITÉRIO COLONIA CRISTINA, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 10:30h.

NELSON SANTOS SANCHES, 76 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ROMAO SANCHES e EURIDICE FRANCISCATO SANCHES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 11:30h.

NOEL FERREIRA BOMFIM, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MATILDE DA SILVA FERREIRA BOMFIM. Filiação: SALVADOR FERREIRA DO BOMFIM e SANTINA CORDEIRO BOMFIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 20:00h.

OLINDA OLIVEIRA ZAMBON, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ARISTIDES ZAMBON. Filiação: OZORIO DE OLIVEIRA VARGAS e GUILHERMINA ANTUNES VARGAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:00h.

REGINA FERRARI DESCHERMAYER, 53 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: CARLOS ALBERTO DESCHERMAYER. Filiação: ELIAS FERRARI e MARTA FERRARI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:00h.

RENATO ANTONIO SANTOS, 67 ano(s). Filiação: ADYR SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 14:00h.

RENATO MARINHO DO COUTO, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MAURA OLIVEIRA DO COUTO. Filiação: ANTONIO MARINHO DE COUTO e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 11:30h.

ROSENI DO ROCIO COELHO LOPES BUNECK, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON DO ROCIO BUNECK. Filiação: PALMENDO LOPES e LENI SEBASTIANA COELHO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

SEBASTIAO FOGACA DE SOUZA NETO, 82 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Cônjuge: DIRCELIA FOGACA DE SOUZA. Filiação: PEDRO FOGACA DE SOUZA e BENEDITA SILVESTRE DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 10 de abril de 2025.

SIDNEI CAMILO, 46 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: AMADEU CAMILO e EVA MARIA LICHESKI CAMILO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

TAMIS LARISSA MARIANO, 29 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: IZAQUE MARIANO e SERLI PIRES MARIANO. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

TEREZA DURVAL LAMBIDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON LAMBIDES. Filiação: JOSE DURVAL e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 17:00h.

TEREZINHA DE ANDRADE CHEMBERG, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAIR CHEMBERG. Filiação: PLINIO DE ANDRADE e ROZALINA PRESTES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 10:30h.

THERESINHA DE JESUS ASSIS DE ZINGA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEDRO ZINGA. Filiação: JORGE KALIL DE ASSIS e ANTONIA SOARES FERNANDES DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

VALDOMIRO TIMOTEO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: PAULO TIMOTHEO DA SILVA e ELZA DUENHAS DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sexta-feira, 11 de abril de 2025.

WILSON ROBERTO RODRIGUES LOPES, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA ELINE PEDROSA LOPES. Filiação: MIGUEL R LOPES e IVONE DE PAULA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de abril de 2025 às 12:00h.

