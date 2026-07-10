Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 10/07/2026

ACACIO ALVES CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVONE GONCALVES CAMARGO. Filiação: FRANCISCO ALVES CAMARGO e GUIOMAR ZALOTI RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
ANTENOR FELIX DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FELIX MARQUES DA SILVA e JOSEFA FELIX DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
ANTONIO CARLOS MACHADO, 70 ano(s). Cônjuge: VANICE ROSA FERREIRA. Filiação: AROLDO MACHADO e OLINDA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
ARCELINO ANDRADE DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NAPOLEAO ANDRADE DA SILVA e FLORENCIA JOAQUINA DE SANTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
ARNALDO BECKER JUNIOR, 89 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Cônjuge: MARINA EHLKE BECKER. Filiação: ARNALDO BECKER e HELENA BECKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
BARBARA GURSKI LISSA, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MAURO LISSA. Filiação: ROBERTO GURSKI e LONGUINA GURSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
BRAZ REIS DIAS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROSALINA REIS DIAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
CELINA VITORIA WARVENCZAK BEILFUSS, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DARLAN DOUGLAS BEILFUSS e AMANDA ELEN WARVENCZAK BEILFUSS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
DORALICE GOMES DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE GOMES DE OLIVEIRA e MERCEDES BOSCARDIN GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
ELOISA HELENA CAMARGO DE OLIVEIRA CRUZ, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: WALTER ANSELMO FIRMO DE OLIVEIRO CRUZ e CLOE DE OLIVEIRA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
EMILIA RODRIGUES FERREIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO SEVERINO FERREIRA. Filiação: BASILIO RODRIGUES DA SILVA e MARIA DA LUZ ALCANTARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
EVERSON DA SILVA LISBOA, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE DA SILVA LISBOA SOBRINHO e LEONILDA SILVA LISBOA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
FRANCISCO IZIDORO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA. Filiação: JOSE PEREIRA ROQUE e OTELINA MOREIRA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
FRANKLIN KING, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA LUIZA RUMBLESPERGER KING. Filiação: GUILHERME KING e JULIETA DE MELO KING. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
GILBERTO ALVES LOBATO, 67 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ANTONIA MARIA DEZAN LOBATO. Filiação: ANTONIO ALVES DE LISBOA LOBATO e MARIA JOANA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
INGEBORG WEBER, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNO WEBER. Filiação: FRITZ PULHMANN e BERTA PULHMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
JACY LIMA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLARICE LIMA DA SILVA. Filiação: HORACIO LIMA e ANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
JOAO CARLOS FERNANDES DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Cônjuge: MARIA JOSETE DE ALMEIDA FERNANDES DE SOUZA. Filiação: JOAO FERNANDES DE SOUZA e BENEDITA CUSTODIO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
JOHNY LUIS PORTO, 45 ano(s). Profissão: ASSISTENTE TELEMARKETING. Filiação: APARECIDA DO CARMO PORTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
LEONARDO AUGUSTO SOARES, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO AUGUSTO SOARES e MARIA CANDIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
LIRIO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: JOAO DA SILVA e CAROLINA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
MAFALDA MARIA JACINTO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES JACINTO e ALZIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
MARIA DAS DORES DE SOUZA ROCHA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO PEREIRA DA ROCHA. Filiação: JOSE FERREIRA DE SOUZA e JOAQUINA ALVES DA GLORIA. Sepultamento: TABATINGA, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LOPES, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE BARBOSA MONTE e MARIA IRACI DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
MARIA DO CARMO MARTINS BARBOZA, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FRANCISCO CORDEIRO MARTINS e MARIA DIAS MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
MARIA TEREZINHA GLOGENSKI KUSUBEK, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO KUSUBEK. Filiação: NAO CONSTA EMDOCUMENTO e ANA GLOGENSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
NELCI TEREZINHA DE OLIVEIRA CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS FRANCO DE CARVALHO e EDITH DE OLIVEIRA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
NILO GRESKIV, 57 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: MARGARETE DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO GRESKIV e TEREZINHA GRESKIV. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
OLGA PRESTES, 80 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: FRANCISCO PRESTES NETTO. Filiação: JOAO WOZNIAK e ROSA WOSNIAK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
OSVALDO NUNES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANA LEIA CHAGAS DA SILVA. Filiação: ERACILDO DA SILVA e NELIDA NUNES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
RAQUEL SOFIA SCARPIN, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDIR SCARPIN. Filiação: JOSE TARNOWSKI e CONCEICAO TARNOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
RUTH DA SILVA GERNISKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDDY MOREIRA GERNISKI. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e MARCILIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
SANDRA MARIA PIZZATTO MUGGIATI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ OSTI MUGGIATI. Filiação: HAMILCAR PIZZATTO e VERA PIZZATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
TEREZA CANUTE DOS SANTOS DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: PEDRO DOMINGOS DA SILVA. Filiação: OSWALDO DOS SANTOS e SANTINA CANUTE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 09/07/2026.
TEREZA TKACZ DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO LUIZ DA SILVA. Filiação: PAULO TKACZ e MARIA ANTONIA PAVARIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
THEREZINHA VEIGA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO LINO DE SOUZA e MARIA MANOELA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
TSUNETOSHI TAIRA, 72 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: ADELHEIDE FRIESEN TAIRA. Filiação: SEIEI TAIRA e SHIGE TAIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/07/2026.
VERA LUCIA BECKERT LEGNANI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMIR JUROWSKI. Filiação: SANTOS BECKERT e PALMIRA BECKERT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.