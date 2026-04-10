Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 10/04/2026

ALESSANDRA RODRIGUES DE TOLEDO, 56 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MARIA CONCEICAO DE TOLEDO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
ALINE GONCALVES DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DILSON GONCALVES DA SILVA e DILACIR DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
ALZIRA DOS SANTOS PAROSKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CORDEIRO DOS SANTOS e ESTER ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
ARGENITA LUZIA SCHUTTEL MARTINS, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: PAULO MIGUEL MARTINS. Filiação: JOSE SCHUTTEL e MARIA BARBOSA SCHUTTEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
AUGUSTO PIRES BAPTISTA, 89 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: ROSEMARY BARRETO BAPTISTA. Filiação: ALBERTO SPIEGEL BAPTISTA e ESPERANCA PIRES BAPTISTA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 12 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
CACILDA WALTER LOPES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVALDO BELMIRO LOPES. Filiação: FERENANDO WALTER JUNIOR e THEREZA PEREIRA WALTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
CARMECINA JOANA DA SILVA ARAUJO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KELEMENTE ARSEBISPO. Filiação: JOANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
DONATA TEREZINHA DE BARROS DUARTE, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROBERTO DUARTE. Filiação: MANOEL DE BARROS FILHO e REGINA ACIOLI DE BARROS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
ELLENA DE FIGUEIREDO LIMA, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDILTON LIMA DOS SANTOS e ADRIANA CARLOS DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
EMERSON AMAURI GIACOMASSI, 68 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ASTROGILDA DO ROCIO GIACOMASSI. Filiação: EDUARDO GIACOMASSI e IZOLINA DE OLIVEIRA GIACOMASSI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
GEZIO ALVES RAMOS, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARILUZ VITORIO RAMOS. Filiação: VALDIVINO ALVES RAMOS e MARIA ALVES RAMOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 11 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
GUSTAVO MACIEL TEIXEIRA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NADIR TEIXEIRA JUNIOR e LUCIANE APARECIDA MACIEL TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
IZAIAS PIRES RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GILDA DA SILVA RODRIGUES. Filiação: LAZARO PIRES RODRIGUES e BENEDITA FERREIRA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
JAIR GOMES TAVARES, 86 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: JANDIRA BERNARDA TAVARES. Filiação: JOAO DOS SANTOS TAVARES e LUCIA GOMES TAVARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
JOAO LOURENCO DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ARACI DE SOUZA. Filiação: JOSE LOURENCO DE SOUZA e LYNDAMIR VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
JORGE JOSE CZARNIK, 64 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SANDRA REGINA DE LIMA CZARNIK. Filiação: JOAO CZARNIK e EMILIA CZARNIK. Sepultamento: (ARAUCARIA) CEMITÉRIO COLONIA CRISTINA, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
LUIZ ROGERIO SILVA ROCHA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLENE DE OLIVEIRA SENRA ROCHA. Filiação: JOAO SOARES ROCHA e ODETE SILVA ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 10/04/2026.
MARIA DA LUZ FERMINO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU FIRMINO. Filiação: ARCIDIO XAVIER BEIRA e CARMELINA XAVIER BEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
MARIA ELISA JARRETTA LOYOLA DA ROCHA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MIGUEL ANTONIO LOYOLA DA ROCHA. Filiação: HELIO JARRETTA e LUCIA DE CASTRO JARRETTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
MARIANO DOBYENSKI, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: VICENTE DOBYENSKI e OLIVIA DOBYENSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
MARIO BORGES DE SOUZA JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIO BORGES DE SOUZA e ILDA SANTINA DE PROENCA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
MASAO OGAWA, 85 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Cônjuge: TERESA OGAWA. Filiação: ENDI OGAWA e TOYO OGAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de abril de 2026. Data do Falecimento: 09/04/2026.
NADIA LOPUCH, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VADISLAU LOPUCH. Filiação: MIGUEL NOVICZKI e MARIA NOVICZKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
NARCIZO FRANCISCO RODRIGUES, 97 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANISIA MOREIRA DA SILVA. Filiação: ANTNIO FRANCISCO RODRIGUES e ANA BELARMINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
OSMAR DA ROCHA, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA COSTA RIBEIRO. Filiação: HAMILTON DA ROCHA e FRANCISCA DA CRUZ ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
PEDRO DE OLIVEIRA BONFIM, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DE SOUZA PADILHA. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA DO BONFIM e GENIURA DE OLIVEIRA BONFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
RAIMUNDO MARGARIDA, 85 ano(s). Filiação: ANTONIO SANT ANA MARGARIDA e AUGUSTA ALVES MARGARIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
REJANE DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELOAR BARCELOS PINTO e CARMEN ENDRES PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
RENATO GROSS, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JANINE SCHOEMBERG GROSS. Filiação: EMILIO GROSS e HILDA GROSS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
SAMRA RITTER TAHER, 77 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ABDUL HAMID MOHAMAD TAHER e DALILA RITTER TAHER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARLENE PESCHEL ALVES. Filiação: GERALDO ALVES DE SOUZA e CIDALINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
SIDIRNEI HEISSLER, 51 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARGARETE VOINARSKI HEISSLER. Filiação: ROMEO ANTONIO HEISSLER e IRMA MARIA HEISSLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
SIDNEI KAMINSKI, 75 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: ELZA DOS SANTOS KAMINSKI. Filiação: AFONSO KAMINSKI e ROSA KAMINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
VANDA LOURDES RAMOS CARNEIRO LEAO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRAPOAN VAZ CARNEIRO LEAO. Filiação: HERMINIO VENTURA RAMOS e FRANCISCA DE MELO RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/04/2026.
VANICE REJANE JORGE KOGLIN, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JONHSON JAMES KOGLIN. Filiação: DARCY JORGE e WANDA RYBA JORGE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
VICENTE RIBEIRO DA SILVEIRA, 80 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSE RIBEIRO DA SILVEIRA e MARIANA MARTINS DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
WILSON AFANI OPIECO, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE OPIECO e ANA AFANI. Sepultamento: CEMITERIO SAO SILVESTRE – CAMPO LARGO – PR, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.
WILSON CARLOS FURTADO, 81 ano(s). Profissão: GERENTE PRODUÇÃO. Cônjuge: MIRIAM DE OLIVEIRA FURTADO. Filiação: AFONSO FURTADO e DELAIR DE OLIVEIRA FURTADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/04/2026.