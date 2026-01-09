Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09/01)
ANDERSON MATOS MAIA, 39 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: WALTER MAIA e ELISABETE DE MATOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ARLETA AZEVEDO MARTINS, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HELCIO CONCEICAO MARTINS. Filiação: ARNALDO AZEVEDO e ANTONIA AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
AURORA TELES MUGUET, 98 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LUIZ ALFREDO BARBOSA NARIN. Filiação: ANDRE TELES SOBRINHO e OLIMPIA CORREIA TELES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
BENEDITO ALVES, 83 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Cônjuge: VANDA MARIA DA SILVA ALVES. Filiação: JOSE ALVES FILHO e ROSA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
CELINA SAVOIA, 80 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOSE BUENO. Filiação: ANDRE SAVOIA e ADELINA FRAZAO SAVOIA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
DANIEL GAI, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LUIZ GAI e ANA GAIR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
FRANCISCO ANEREO CARBORNAL DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: LEONOR RIBAS CRUZ. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA DA CRUZ e TEREZA CARBORNAL DA CRUZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
LARISSA DE FREITAS RODRIGUES DE SOUZA, 28 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Filiação: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA e JAQUELINE HELOISA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
LAURO KRUL, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VILMARA BETTEGA KRUL. Filiação: JOAO KRUL e MARIA DE JESUS FERREIRA KRUL. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
LILLIAN GREINER PUREZA, 48 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: DANIEL ANUNCIACAO PUREZA. Filiação: ORESTE GREINER e MARLENE GREINER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
MARCOS PATRICK SILVA VIEIRA, 29 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: ANTONIO MARCOS PEREIRA VIEIRA e JOELMA MENDES SILVA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 11 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
MARCOS VINICIUS CORDEIRO FERRAZ, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILENE DALGALLO FERRAZ. Filiação: NELSON BRUNO FERRAZ e VALDEREZ CORDEIRO FERRAZ. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA, 66 ano(s). Filiação: JOSE MENDES DA SILVA e ARMINDA DANIEL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
MARIA CELESTE PATO DAS NEVE GAPSKI, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA GAPSKI. Filiação: MARCELINO ANTONIO DAS NEVES e MARIA JOSE PIRES E PATO DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
MARIA EVA PEREIRA SILVA LAGO, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO ELOI LAGO. Filiação: LUCIO PEREIRA DA SILVA e BENEDITA MARIA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
MARIA FARIAS DE ARAUJO SANTOS, 108 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LUIZ DE FARIAS e MARIA THOMAZIA DA LUZ. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 10 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 09/01/2026.
MARIA ISABEL DA SILVA DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLITO DIAS DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO MAIS DA SILVA e MARIA FRANCELINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 09/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09/01)
NEUSA DE SOUZA GONCALVES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO GONCALVES. Filiação: OLIVIO DE SOUZA e MARIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 10 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
PAULO JOSE FERNANDES, 67 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE FERNANDES e IRIA LOPES FERNADES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
PEDRO JOSE BREGENSKI BONETE, 1 ano(s). Filiação: BELSON JOSE BONETE e LUCIANA BREGENSKI BONETE. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ROSANA DE LOURDES ZBRONSKI BIZETTO, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO ENDRIGO BIZETTO. Filiação: VALDOMIRO ZBRONSKI e TEREZA ILTCHECHEN ZBRONSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
ROSANA DO ROCIO LEONARDI, 51 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SIDNEI ALESSI. Filiação: MARIO LEONARDI e NAIR DELURDES DE LIMA LEONARDI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
SIDENEO ESTIVAL, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MARLENE ESTIVAL. Filiação: PEDRO NAZARENO ESTIVAL e NATALIA LUGARINI ESTIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
WLADIMIR BRUNO TUCUNDUVA, 87 ano(s). Filiação: IGNACIO DE LIMA TUCUNDUVA e ROSINA BRUNO TUCUNDUVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (09/01)