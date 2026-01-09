Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 09/01/2026

ANA CLAUDIA CANDIDO, 31 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: VALMIR CANDIDO e ROSELI BALDIN CANDIDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ANDRELINA APARECIDA DE LARA VILELA, 70 ano(s). Filiação: JOAO VIEIRA DE LARA e DJANIRA VAZ DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
ARISTOCLETO JOSE PORTELLA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DENISE MARIA GONCALVES PORTELLA. Filiação: ARISTOCLETO PORTELLA e RENY ROSA PORTELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 08/01/2026.
BRUNO JORDAO FILHO, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: BRUNO JORDAO e DEUSLIRA LIMA JORDAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
CARLI TEIXEIRA PIMENTA, 81 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: AMELIA DA SILVA PIMENTA. Filiação: JOAO RODRIGUES PIMENTA e MARIA TEIXEIRA PIMENTA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
CLAUDIA BURAK, 39 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OSCAL BURAK e CLAUDIA BURAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
DELACI GOMES NOGAROTTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO NOGAROTO. Filiação: RUFINO CARDOSO DE LIMA e PRECILIANA GOMES MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
DOLORES SANCHES CARVALHO DE ARAUJO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO HIGINO DE ARAUJO. Filiação: FRANCISCO SANCHES MERINO e MARIA APARECIDA CARVALHO SANCHES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
ELIZETE TEREZINHA DA MAIA SOVEK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELLES SOVEK. Filiação: DURCULINO FERREIRA DA MAIA e MARIA CARDOSO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
HEITOR ALENCAR GOMES DE OLIVEIRA, 9 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: WENDELL ALENCAR DE OLIVEIRA e EVELIN CRISTINE GOMES ALENCAR DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
JAIR XAVIER DO AMARAL, 57 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ELPIDIO GONCALVES DO AMARAL e MARIA TERESA XAVIER DO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
LAURO BOZZA, 58 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: FLORINDO PEDRO BOZZA e HOLANDA MARIA BOZZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
LEONI WEINERT, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CLAUDIO BERNARDO WEINERT. Filiação: JOAO GUIMARAES e NELCI CARLOS GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
MANOEL TEIXEIRA DA CUNHA, 79 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: MARLENE LOPES DA CUNHA. Filiação: LUIZ TEIXEIRA DA CUNHA e ALICE DE SOUZA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
MARIA DE LOURDES MONTEIRO FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUELCASADO FERREIRA. Filiação: TIMOTEO MONTEIRO e JULIA FERREIRA MONTEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
NYCOLLE FADEL SOTTO NAVARRO, 29 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: GABRIEL FATUCH. Filiação: PAULO CESAR DA SILVA SOTTO NAVARRO e ELAINE FADEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
PAULO JORGE DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: JUCINEIA DA SILVA. Filiação: NAO CONSTA e ACEDINA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
PRUDENTISSIMA MARIA MILLANI DE ARAUJO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACACIO TAXI DE ARAUJO. Filiação: ABRAO MILLNI e ROSA BERNARDI MILLANI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 08/01/2026.
SUELI PEDRINA SLOMPO FIOR, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELMO FIOR. Filiação: ANNIBAL SLOMPO e MARIA DE LOURDES VAZ SLOMPO. Sepultamento: CEMITERIO BALBINO, sábado, 10 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 08/01/2026.
TELEMES MACHADO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ESTEFANA BOPHINHAK DA SILVA. Filiação: JOSE MACHADO DA SILVA e ISIDORA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/01/2026.
ZEFERINO FERDINANDO ZANCHETTIN, 94 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: ZENAIRA ROSANA GOMES DIAS. Filiação: ANGELO ZANCHETTIN e ORLANDA BAGNOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 08/01/2026.