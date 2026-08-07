Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 07/08/2026

ADIR DE LIMA NUNES, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LEOPOLDO NUNES e MARIA MARQUES DE LIMA NUNES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ALEXANDRA RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIANA RODRIGUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ALICE STIVAL DAS CHAGAS, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAO ORELIO DAS CHAGAS. Filiação: GUERINO STIVAL e LUCIA DALSOTO STIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
AMAURINA RABELO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RABELO. Filiação: JOAO ROCHA e EMERENTINA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
AMERICO CARDOZO OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MANOEL ALVES OLIVEIRA e TEREZINHA CARDOZO OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
APARECIDA DA CONCEICAO PADILHA, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO ADAIR FARIAS. Filiação: PEDRO PADILHA e FILINA CANDIDA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
APARECIDA DA SILVA DIAS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVEIRA FERREIRA DE AZEVEDO. Filiação: CARMOSINO ANTONIO DA SILVA e REGINA MARIA DA GLORIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
BENEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA e JULIA BALBINO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
BENICIO LEONARDO PEDERIVA DA SILVA, 1 mes(es). Filiação: LEONARDO PEDERIVA DOS SANTOS e TALITA SANTANA DA SILVA PEDERIVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
CREZOS BATISTA RODRIGUES, 70 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: OTAVIANO AUGUSTO LUCENA RODRIGUES e ALDENORA BATISTA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
DIANA DAL SANTO WALBER, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LEANDRO JACSON WALBER. Filiação: ITELVINO DAL SANTO e ASSUMTA DAL SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ELOIR LUIZ FABRIS, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EZEDIR DE FATIMA ROEHRIG FABRIS. Filiação: LIDIO CONSTANTINO FABRIS e ARLETE MILLARCH FABRIS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ELZA BOSCHINI DIAS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BOSCHINI e JANIRA PARREIRA BOSCHINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ERNESTINA DA ROSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORALICE TRINDADE DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ETELVINA ROCHA DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA. Filiação: TEODORO PLINIO DA ROCHA e RITA ROSA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
HEINZ DIETER OSKAR AUGUST FILL, 89 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: DIVA CAMPOS FILL. Filiação: WILHELM FRANZ AUGUST FILL e HEDWIG FELICITAS ROMANA FILL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
HILARIO BERNARDY, 73 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: AUGUSTO BERNARDY e ARCILICA RECH BERNARDY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
IDERBAL CHAVES, 72 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: IVANETE ODETE DE JESUS CHAVES. Filiação: ULYSSES DA SILVA CHAVES e ESTELITA XAVIER CHAVES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ILTON JOSE CORLETTO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IZABEL ILIDIO RODRIGUES CORLETTO. Filiação: WILSON JOAO CORLETTO e MARIA DE LOURDES TREVISAN CORLETTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
JOANA RODRIGUES PEREIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JESUINO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAO TAVARES DE CAMARGO e VICENTINA RODRIGUES PAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
JOAQUINA FRANCISCA BATISTA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO BATISTA FILHO. Filiação: JOAQUIM DOS SANTOS DO PRADO e SATURNINA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/08/2026.
JOSE MANOEL DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA DE GOUVEIA DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO LAZARO DOS SANTOS e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
JUDITH ANA DE JESUS, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TARGINO SILVA. Filiação: TEODORIO JOSE DE SOUZA e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 06/08/2026.
LAURO MODESTO, 75 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: ROSA DE PAULA MODESTO. Filiação: GERACINA MODESTO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
LEVI DUARTE DA SILVA, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FERNANDO JOSE DA SILVA e MARINA DUARTE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
LINDAMIR DE LIMA NIEZER, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE LIMA FILHO e ANTONIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 06/08/2026.
LUIZ BAHL, 79 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LUCIA SCHIRAIBER BAHL. Filiação: JOSE BAHL e ALICE BAHL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
MARIA DE SOUZA RAFAEL, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VICENTE RAFAEL. Filiação: LAZARO EUZEBIO DE SOUZA e LUIZA DE JESUS SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
MARIA SELITA DA SILVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BELARMINO DA SILVEIRA. Filiação: JOAO ALVES DE SIQUEIRA e NOEMIA GONCALVES PORTELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
MARINA PEREIRA DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ODILIO ABREU. Filiação: GEVASIO GERALDO DE SOUZA e TERCILIA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
MAURO JELSON MATTOS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCINDO DE MATTOS e IDA ROSEIRA DE MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
NELSON WRUCA, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO WRUCA e LUIZA WRUCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
NOEMIA DE OLIVEIRA SANTOS, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: GABRIEL DOS SANTOS. Filiação: GENIPLO DE OLIVEIRA e ALZIRA OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
OLIVIA ROSA NOGUEIRA, 86 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Cônjuge: AURINO NOGUEIRA. Filiação: PEDRO IWANOWSKI e FRANCISCA KLENK IWANOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
PAULINA BETTINARDI ANDREATTA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ANTONIO ANDREATTA. Filiação: JOSE BETTINARDI e ANGELA GHENO BETTINARDI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 06/08/2026.
RICHARD WILHELM MULLER, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: REINHOLD MULLER e ANA MULLER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ROSA GAVELAKI RAMOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RAMOS NETO. Filiação: MARTINS GAVELAKI e ANGELINA GAVELAKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
ROSA MARIA DA ROSA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANTONIO DA ROSA. Filiação: ANGELO VESARO e ALVINE FRIEDEL VESARO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
SENI RODRIGUES, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: DARCI RODRIBUES e IZABEL RODRIGUES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
SIRLEI LOPES TAVARES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO DOS PASSOS TAVARES. Filiação: ABELARDO LOPES e PAULINA REGIS LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
THEREZINHA SOARES, 89 ano(s). Filiação: JOAO BREDA e ANGELINA TESSARI BREDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/08/2026.
VESTALIA DIOSELINA GUAIMACUTO GOMEZ, 75 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: RAMON GUAIMACUTO e LUISA GOMEZ DE GUAIMACUTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 06/08/2026.
VILMAR MARQUES DO CARMO, 71 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: VANILDA SCHUEROFF DO CARMO. Filiação: PEDRO MARQUES DO CARMO e DURCILIA SANTOS DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 06/08/2026.
YOHAN HAAD MELO DA CRUZ, 1 ano(s). Filiação: MYCKAEL RODOLFO DE LIMA CRUZ e KETHLIN REGINA DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/08/2026.