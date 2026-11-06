Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 06/11/2026

ADAM VAZ ZORASKI, 43 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: DOUGLAS LUIZ ZORASKI e ANACELI FILOMENA VAZ ZORASKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ALBERTO CHERNAKE, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA APARECIDA FAGA. Filiação: JORGE CHERNAKI e MARIA CHERNAKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ALIRIO RAMOS VIEIRA, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: JURACY DAS NEVES RAMOS VIEIRA. Filiação: FRANCISCO VIEIRA e ERCILIA RAMOS VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ANTONIO CARLOS FRITOLA, 63 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JOANITA ZANON FRITOLA. Filiação: WALDOMIRON FRITOLA e LEONOR FRITOLA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ANTONIO CARLOS PETERSEN MARAFON, 80 ano(s). Filiação: ANTONIO MARAFON e LOLA PETERSEN MARAFON. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ANTONIO PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTENOR PEREIRA e MARIA TELES. Sepultamento: SAO JOAO BATISTA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ARLETE PEDROZO DE AZEVEDO RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROMILDO RODRIGUES. Filiação: ZEFERINO PEDROZO DE AZEVEDO e MARIA ROSA LUSTOZA DE AZEVEDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
DAYANE PONTES, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARCELO ANDRADE DA SILVA. Filiação: ANTONIO PONTES e ALSIRA CARNEIRO PONTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
DEBORAH VENSKE, 63 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: GUSTAVO VENSKE. Filiação: DILENIR RODRIGUES DA SILVA e CLAODETE RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
DIRCE SIMAO NASCIMENTO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATAIDE CASTORINO NASCIMENTO. Filiação: ORAVIO SIMAO DA SILVA e NASCIR BUENO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
DORACY DE ANDRADE, 92 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: EMILIO ARAUJO. Filiação: JOAQUIM ANTUNES DE ANDRADE e JOAQUINA LOURENSA DE FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
EDSON LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: DOROTI DAS NEVES DE LIMA SANTOS. Filiação: JOAO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS e RUTH MARIA PEDROSO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ERMINDO DE CASTRO, 71 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: FIORINDO DE CASTRO e GENI TEREZINHA DE CASTRO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
FRANCISCO ADEMIR DA TRINDADE, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DA TRINDADE e MARIA FRANCISCA DA LUZ TRINDADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
HELENA CARDOSO COELHO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FIGURA. Filiação: LAURO CARDOSO e HELENA DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
IRACEMA SALVADOR DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: VICENTE SALVADOR DA SILVA e MARIA SALVADOR DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
IVANY MARES COSTA, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: HELENA MARGARETE RIESENHUBER DA COSTA. Filiação: JOAO BATISTA DA COSTA e NICIA CORDEIRO DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de novembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JANAINA BATISTA CAMARGO, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: NELSON SOUZA DE CAMARGO e JERANDI BATISTA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JAVERT FERREIRA BELLO, 92 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ODETE FERREIRA BELLO. Filiação: MANOEL FERREIRA BELLO e MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ALMEIDA BELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JOANA DUARTE RODRIGUES DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CARLOS BRASIL DOS SANTOS. Filiação: FERMINO RODRIGUES e PRACIDIA DUARTE RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA, 74 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: NOELI FERNADES DE OLIVEIRA E SILVA. Filiação: MAURILLO DE OLIVEIRA E SILVA e MARIA IZABEL E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JOAO DE MELO OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: JERONIMO DE OLIVEIRA e JANDIRA DE MELO OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
JOAO MARIA SEBASTIAO RIBAS, 81 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: JOAO RIBAS e CECILIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JOAO PASTURINO PEREIRA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e LEANDRINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 10:40h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
JUDAS THADEU MARIANO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FABIANA MAIA DE ANDRADE MARIANO. Filiação: JOAO MARIANO DE OLIVEIRA e MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
LORENA ROOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MILKA MOHS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
MANOEL LIMA, 80 ano(s). Filiação: JOSE LIMA e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
MARCOS GOMES CARDOSO, 53 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LOURIVAL CARDOSO e ILDA GOMES CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
NIVEA FRANCO DE GODOY, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JORGE MIGUEL DE GODOY. Filiação: SEVERO FRANCO e AUGUSTA MUNIZ FRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
NOEMI LISBOA DE SOUZA COSTA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS DA COSTA. Filiação: PEDRO FRANCISCO DE SAOUZA e IZABEL LISBOA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
NOLAN RAFAEL DA SILVA, 29 ano(s). Filiação: CARLOS JOSE DA SILVA e JOSIANE APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ODETTE DARGEL PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Filiação: GERTRUDES DARGEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
OLINDA DE SA CORDEIRO, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANGELO CAVALIM CORDEIRO. Filiação: ANTONIO PROCOPIO DE SA e VITORIA PROCOPIO DE SA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
PEDRO FERNANDES ZANELLO, 66 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: NILO ZANELLO e JANDIRA FERNANDES ZANELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
RUTE RIBEIRO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA BERNARDINA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SANDRA MARA ZANARDI DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOSMAR ARAUJO DA SILVA. Filiação: GETULIO ZANARDI e NEUZA NUNES DE OLIVEIRA ZANARDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SEBASTIANA SOARES CAMPOS, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NELSON DE CAMPOS. Filiação: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA e IDALINA LOPES DE MATOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SILVIA MARCIA STEFANES, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: FRANCISCO ANTONIO STEPHANES. Filiação: LORENO BENETTI e ZILDA MENEGAZZO BENETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SIMONE JACQUELINE DOS SANTOS SOARES CUNHA, 65 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JOSE MARIA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS e RUTH WOLSKI DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
SOLANGE DO ROCIO DOS SANTOS OXIKA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS GONCALVES DOS SANTOS e MARIA LOURDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
TELMA BUSANELO, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: PEDRO BUSANELO. Filiação: OTO MALHEIROS DE CASTRO e FORTUNATA BANDEIRA DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
VALMIR MAKIOLKA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MAKIOLKA e CAROLINA LUIZA MAKIOLKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS e MARIA BENEDITA FAGUNDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
VERA LUCIA CYLKE BARBOZA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WILLY CARLOS CYLKE e EVA CYLKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.
VICTOR SANTOS DE LIMA BATISTA, 53 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: NOEMI DE SOUZA PINTO. Filiação: WILSON DE LIMA BATISTA e ANTONIA MARIA DOS SANTOS BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ZELIA TERESA TOSIN SIKORA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVI JACIR SIKORA. Filiação: JOSE MARIA TOSIN e ANGELINA JOANA TOSIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/11/2026.
ZENO FERNANDO SUTHOVSKI, 66 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARLENE TERESINHA SUTHOVSKI. Filiação: ADAO SUTHOVSKI e FRANCISCA JANCZESKI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 5 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 05/11/2026.