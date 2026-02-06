Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (06/02)
ALUISIO HALUC, 72 ano(s). Profissão: FLORISTA. Cônjuge: MARIA HALUC. Filiação: FELIX HALUC e VICTORIA HALUC. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
CLEUSA ROCIO RODRIGUES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LAURO RODRIGUES e IRACEMA HAMMERSCHMIDT RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
DAIR RIBEIRO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALFRIDO RIBEIRO DA SILVA e DONATILA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
DARCI PEREIRA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ALCEU PEREIRA DA SILVA e ZENIR PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
EDEVINO VITAL IUBEL, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOANA MENDES FONSECA IUBEL. Filiação: BONIFACIO IUBEL e REGINA IUBEL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 06/02/2026.
ITALO PERINI NETO, 58 ano(s). Cônjuge: ROSELI MARIA FELTRIN PERINI. Filiação: ENEVAL PERINI e EUNICE MAITO PERINE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
JOSE DE SOUZA RIBEIRO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO MARIA RODRIGUES DE SOUZA e HORTENCIA DE SOUZA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
JOSE EDUARDO PROENCA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JERONIMO PROENCA e IRIA PROENCA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 06/02/2026.
LOURDES ASTUTI DUARTE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU DUARTE. Filiação: AUGUSTO ASTUTI e ZAYRA ZAMEPERLIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 06/02/2026.
LUCIANO DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIA DO CARMOS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
NERILEIA BORGES CAVALLI DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NERI BORGES e AUREA FRONZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
PAULO LUZ DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE GARCIA DOS SANTOS e SEBASTIANA ROSA DA LUZ SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
PAULO SLUGA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: RAUL SLUGA e VITORIA SLUGA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
SANDRA GUIMARAES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ARNALDO SABINO DA SILVA e ARIETE MARIA GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
SILVANA MARA ALVES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEDRO ALVES. Filiação: DORIVAL DE FREITAS e IVETE BATISTA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
TANIA MARA RAMOS, 68 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: LEONIRO RAMOS e DIVA FERREIRA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 7 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
VAGNER NUNES, 51 ano(s). Filiação: NAO DECLARADO e MARIA JOSE APARECIDA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
VALDEMI SIQUEIRA DE OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: CHURRASQUEIRO. Filiação: CICILIO BATISTA DE OLIVEIRA e ALISSE SIQUEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 7 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 06/02/2026.
VALDOMIRO PALLINE, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AVELINO PALLINE e MARIA SABINA VIEIRA PALLINE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
VALERIA WOJCIKIEVICZ, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VITORIO WOSNIAK e CATARINA WOSNIAK. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 11:15h. Data do Falecimento: 06/02/2026.
WESLEY DA COSTA BRACHO, 19 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: SERGIO DUARTE BRACHO e JULIANA APARECIDA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
