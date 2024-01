Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (05)

ADRIANA APARECIDA MARQUES, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: GIAN CLAUDIO CAPELINI. Filiação: JOSE BATISTA MARQUES e MARIA DE FATIMA DE PAULA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:00h.

AIRTON TADEU BONFIM MACHADO, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: VILMAIR DE SIQUEIRA BONFIM MACHADO. Filiação: ANTONIO BONFIM MACHADO e MARIA JOSE REVAY MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ALCIDES AUGUSTO DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: FRANCISCO CORREA DA SILVA e MARIA ANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ARLETE MARTINS DE BARROS, 80 ano(s). Cônjuge: OSMAR FERNANDES DE BARROS. Filiação: MOYSES MARTINS e NOEMIA VOSGRAU MARTINS. Sepultamento: CREMATORIO LUTO CURITIBA, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

BENEDITA BUENO RICARDO, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CIRO RICARDO. Filiação: SEBASTIAO BUENO e CATARINA SEBASTIANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 15:00h.

CARLOS ALBERTO NUNES DE ARRUDA, 60 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SUELI CABRAL VIDAL DE ARRUDA. Filiação: ERALDO ACACIO DE ARRUDA e MARINA NAZARE NUNES DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CARLOS DA ROCHA POMBO, 73 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: HAROLDO DA ROCHA POMBO e DIOMARA DA ROCHA POMBO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CELSO CORDEIRO, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: e FRANCELINA CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 09:00h.

CLARISSA RODRIGUES TODESCHINI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RODRIGUES JUNIOR e CELIA RAMOS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 11:00h.

CLAYTON RENATO TABORDA, 66 ano(s). Profissão: REPÓRTER. Filiação: ERALDO MOZART TABORDA e LINA STELLE TABORDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

DACIR DE SOUZA FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSANGELA REGINA MATTOSO FERREIRA. Filiação: LAERTE DE SOUZA FERREIRA e JOANA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DEJANIRA DIAS DE MELO BATISTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VELADIMIR DIAS BATISTA. Filiação: DARIO FERNADES DE MELO e LOURENCA DIAS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 12:00h.

ELIAS SAMPAIO, 45 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: JUREMA SCHADEK SAMPAIO. Filiação: WALDEMAR SAMPAIO e MAXIMA RODRIGUES SAMPAIO. Sepultamento: CEMITÉRIO CRUZEIRO (SÃO BENTO DO SUL/SC), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

FERNANDO LUIS DUNAISKI BRUGINSKI, 23 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: MARIO CESAR BRUGINSKI e REGIANE DUNAISKI BRUGINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO JESUS NOVAIS, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: EGIDIO DE OLIVEIRA NOVAIS e MARIA DE LOURDES DE JESUS NOVAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 10:00h.

GUSTAVO HENRIQUE DALKE, 35 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: ALINE DALKE. Filiação: CLODOALDO DALKE e CLAUDIA REJANE DALKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 20:00h.

HELIO CESAR BILEKI, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDUARDO BILEKI e SANTA BILEKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

HOSNIR FREITAS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA NILSA DE OLIVEIRA. Filiação: EMILIO MORAIS DE OLIVEIRA e MARIA FREITAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

IRIA BATISTA DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ROSA BATISTA e LEONOR MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

IZENE DE GODOY, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS DE GODOY NETTO. Filiação: OCTAVIO MONTEIRO CRESPO e IZENE CREMASCHI CRESPO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 14:00h.

JANDIRA DIAS SENE, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO SENE. Filiação: ARMINDO JOSE DIAAS e MARIA ALVES DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JORGINA FRANCO DA ROSA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO VILLA ROSA. Filiação: e VALENTINA FORES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JOSE ADEMILSON DA SILVA, 33 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: e ANTONINA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE AUGUSTO COSTA, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: OCTALICIO COSTA e JOVINA SIMPLICIA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 12:00h.

JOSE DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IGNACIO SEVERINO DOS SANTOS e MARIA EDITE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LAERCIO GUERRA, 51 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARLENE CORDEIRO. Filiação: ARMINDO GUERRA e RENI MARIA DELAZERI. Sepultamento: CEMITERIO JAGUATIRICA EM CAMPINA GRANDE DO SUL – PR, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 10:00h.

LEONI CRISOSTIMO, 72 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: ISAC CRISOSTIMO. Filiação: PEDRO KRECHEMER FILHO e CLARA KUBIS KRECHEMER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 10:30h.

LEONILDE CUMAN, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO KOVLASKI e JOSEFA KOVALSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURDES MARTINS OLIVEIRA. Filiação: JOSE MARTINS e MARIETA FRANCISCA DE ARRUDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JORGE KENDRIK DE LIMA. Filiação: JOAO LEODORO RODRIGUES e CECILIA ROSA DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA SABINA SKROBOT VIDOTTI, 80 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Filiação: JOSE AGNELLO SKROBOT e MARGARIDA NAUFFAL SKROBOT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NATALIA PEDRO CARDOSO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEDRO CARDOSO e ISABEL LORENA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:00h.

OLIMPIA MARTINS DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUSTINO CARVALHO DOS SANTOS e MARIA GERMINA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ROSA DE MOURA EDVIRGES, 93 ano(s). Filiação: ALEXANDRE MOURA e MARIA FERREIRA DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:00h.

SUELEN RODRIGUES DE PONTES, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORIDIO DE PONTES e MARIA RODRIGUES DE MATOS PONTES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:30h.

VALDOLINA ESTEVES MARTINS KLEIN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO KLEIN. Filiação: CANDIDO ESTEVES MARTINS e PUREZA GONCALVES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024.

VALDOMIRO APARECIDO DE PAULA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARMANDO FLORENTINO DE PAULA e ROSARIA PEDROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

