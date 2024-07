Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (05)

ADEMIR BERRE DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CASSIANO BERRE DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:00h.

ALDOMIRA SAGAL DE JESUS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO ALTINO DE JESUS. Filiação: ELIAS SAGAL e ROSA SAGAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

ANDRE LUIZ DE SOUZA MARTINS, 36 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: LUIZ ANTONIO MARTINS e ROSEMEIRE DE SOUZA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 5 de julho de 2024.

ANISTALDA PEREIRA BERGAMANN, 87 ano(s). Profissão: GUIA TURÍSTICO. Cônjuge: ERICH BERGAMANN. Filiação: FERMINO DOMINGOS DE LIMA e MARIA EMILIA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO DE TABATINGA, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

APARECIDA DE MARIA FARIAS PERROTTI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELINA DEOLINDA FARIAS. Sepultamento: APUCARANA – PR, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

CIRLENE ALVES DE FREITAS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SANDRO SILVA SANTOS. Filiação: AMADEUS ALVES DE FREITAS e ETELVINA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:00h.

CLARA MARIA MATOS DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS. Filiação: WALTER MARTINS DE MATOS e RAIMUNDA PEREIRA MATOS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE MANAUS – AM, domingo, 7 de julho de 2024 às 17:00h.

DARCI VASCONCELOS, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: THEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS. Filiação: DAVI VASCONCELOS e DORCILIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 10:00h.

DINALVA DOS SANTOS CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MANOEL AZEVEDO CARVALHO. Filiação: JOSE IRENO DOS SANTOS e EDESIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:00h.

EDMAR RUDY, 45 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JOSE CARLOS RUDY e MARIA JOSE RUDY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:30h.

ELIO DEPETRIS, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERA LUCIA DE LIMA DEPETRIS. Filiação: JOSE DEPETRIS SOBRINHO e DELFINA URSULINA DEPETRIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 21:00h.

ELOINA LADY DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO PINTO DA SILVA. Filiação: MENANDRO MOREIRA DOS SANTOS e LEONILA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:00h.

ELZA SILVA LUCANO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLINDO JOSE DA SILVA. Filiação: PEDRO MARTINS LUCANO e MARIA CORREA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de julho de 2024.

FABIO ADRIANO MORAIS, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: FRANCIANE APARECIDA LOURENCO. Filiação: ACIR JOSE MORAIS e MARIA FRANCISCA WEBER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 09:00h.

FATIMA ANGELICA CARVALHO DE BRITO, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALEXANDRE CEZAR. Filiação: BARTHOLOMEU SOUZA TELLES DE BRITO e MARIA DO CARMO CARVALHO DE BRITO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 15:00h.

FRANCIELLE DE SOUZA LOPES, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JACKSON CAETANO LOPES. Filiação: EDUVALDO RENATO DE SOUZA e BERENICE DO ROCIO KALESKI DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 22:00h.

GABRIEL SUREK, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO SUREK e EVA HAIDUK SUREK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 14:00h.

JANETTE MULLER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FREDERICO MULLER e ARACELIS ORTIZ MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 15:30h.

JOJI YAMAUCHI, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: YOSHIO YAMAUCHI e AKIE YAMAUCHI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 4 de julho de 2024.

JOSE ANIBAL CORREA, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ENEDINA GARANHANI CORREA. Filiação: JOSE SEVERINO CORREIA e AMERICA NORONHA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE LUIZ DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSALINA LOPES DOS SANTOS. Filiação: JOAO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS e TEREZINHA SEBASTIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 11:00h.

JULIO CEZAR SILVESTRE DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Filiação: ALICE SILVESTRE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

KIYO KOIKE, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TADASHI KOIKE. Filiação: SADAJIRO OZAHATA e YAEKO OZAHATA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

LEODIR GRISOSTOM DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WILSON GRISOSTOM DA SILVA e MARIA DE LOURDES RAUSIS DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 09:30h.

LILIAN MEIRY TUREK REHBEIN, 60 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Cônjuge: HERTEL REHBEIN. Filiação: CARMO TUREK e MARIA CANDIDA MOSSURUNGA TUREK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de julho de 2024.

LUCI THERESINHA TESTI CAETANO, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SERGIO PRETTI CAETANO. Filiação: LORY TESTI e ANTONIA FIGUEIREDO TESTI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM UNIAO DA VITORIA – PR, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 15:00h.

LUCIANA DO ROCIO DE SIQUEIRA, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CESAR DE JESUS SIQUEIRA e ISIDORA MARCIS SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:00h.

LUIZ FERNANDO CABEL, 68 ano(s). Filiação: OTTO CABEL e EDNIR MARIA ROCHA CABEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 14:00h.

MANOEL RODRIGUES MORAIS, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA RODIGUES MORAIS. Filiação: SALUSTIANO RODIGUES DOS SANTOS e EVANGELINA RODIGUES DE MORAIS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

MARCOS EDUARDO GONCALVES DA LUZ, 49 ano(s). Filiação: ANTONIO GONCALVES DA LUZ e MARIA DE JESUS DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de julho de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (05)

MARIA SCHRODER WIBE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB WIBE. Filiação: GERHARD SCHRODER e ANNA SCHRODER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIO SOARES FRAGOSO, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANETE VEIGA FRAGOSO. Filiação: FRANCISCO SOARES FRAGOSO e VILARINA BORGES SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:00h.

NEILDE DA COSTA HENRIQUES, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO GOMES HENRIQUES. Filiação: JOAQUINA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 14:00h.

NELI SILVA DA LUZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLARESTINO MACIEL DA LUZ e CLARA SILVA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 10:00h.

NELSON NUNES DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROSENIL PEREIRA DA SILVA. Filiação: MANOELSOARES DA SILVA e CARMINDA NUNES DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 16:30h.

NEUDES DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: GENIPERO TGEODORO DA SILVA e ANAIR PINHEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:30h.

PAULO CESAR DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: DARCI MENDES DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 14:00h.

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ANTERO PEREIRA DE BARROS NETO e PATRICIA DOS SANTOS SILVA DE BARROS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sexta-feira, 5 de julho de 2024.

PETER KRUGER, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TRAUDE WARKENTIN KRUGER. Filiação: JOAO KRUGER e SUSANNA KRUGER. Sepultamento: WITMARSUN, sexta-feira, 5 de julho de 2024.

REGINALDO AGUIRRE CAMARGO, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO BRAZ CAMARGO e LORAIR AGUIRRE CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 11:00h.

ROSELANE ZAFRA DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CEZAR ALBERTO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO ZAFRA e ROSA MAGALHAES ZAFRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IOLANDA PEREIRA DE PAIVA. Filiação: HONORIO GONCALVES PEREIRA e MARIA DO ROSARIO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 10:00h.

SEVERINA DOS ANJOS ARRUDA PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CONSTANTINO DE ARRUDA e MARIA FELIX DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de julho de 2024.

TEREZA DA CUNHA BARBOSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ADAO BARBOSA. Filiação: AGOSTINHO SILVA CUNHA e ANDOLINA DA CUNHA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM CANOINHAS – SC, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DE JESUS LARA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADOLPHO DOS SANTOS e JOSEFINA MALTACA DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:00h.

THEREZA DE JESUS MIRANDA FOGIATTO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL MIRANDA e CLEMENTINA SOARES MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 09:00h.

VILMA APARECIDA OROSKI, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CONSTANTE OROSKI e ROSA MARQUES OROSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 11:30h.

VILMA MARIA MARCONDES, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE PEREIRA MARCONDES. Filiação: ADELINO LOURENCO DE GODOI e MARIA APARECIDA DE GODOI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 11:30h.

VITORIA CORDEIRO AMARAL, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: APARECIDO RODRIGUES AMARAL e SILVANA APARECIDA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:00h.

