Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (05/12)
ALBA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DANIEL GODOI ARLINDO. Filiação: ARY DOS SANTOS e JANDIRA TRIAQUIM SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CARMEM LUCIA DA LUZ NERES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM NADIR NERES. Filiação: ULISSES FERREIRA DA LUZ e JOAQUINA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CELY PERRONE PEREIRA DA COSTA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO REGIS PEREIRA DA COSTA. Filiação: LUIZ PERRONE e IDA RESSETTI PERRONE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GILCINEY DA SILVA e NELI DE MELLO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
CREUZA JACINTO DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO BELIZARIO DE SOUZA e MARINA JACINTO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
DELAMAR ONEY NAVARRO, 95 ano(s). Profissão: PILOTO. Cônjuge: KLECY JORDAO NAVARRO. Filiação: SERGIO NAVARRO e ZULEIKA MARTINS NAVARRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
EDILIA LUCHTEMBERG MARIANO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO OLIVEIRA MARIANO. Filiação: ALBERTO LUCHTEMBERG e ELIZA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
EDMIR CORANDIN VASCONCELOS, 66 ano(s). Profissão: ATENDENTE FARMÁCIA. Filiação: WILSON VASCONCELOS XAVIER e MARIA CORANDIN VASCONCELOS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
ENIR AMBONI STRADIOTO, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ITACIR STRADIOTTO. Filiação: UMBERTO AMBONI e ANGELINA SCARPARE AMBONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
GLACY DE JESUS FAGUNDES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO FAGUNDES. Filiação: ANTONIO DE LARA PEREIRA e SINDONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
JOAQUINA SANTANA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MIGUEL SANTANA e ALMINDA MIGUEL SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
JOSEFA PEREIRA TORRES, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AIRTON JOSE RODRIGUES. Filiação: JOSE PERREIRA TORRES e LUZIA FERREIRA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 6 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
JOSUE MARTINS, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: BENEDITO GABREIL DA SILVA MARTINS e APARECIDA ROSNILDA MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO DESCALVADO – IPIRANGA/PR, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
MICHELLE CRISTINA FONTANA PARANA, 43 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: EVERTON REALI PARANA. Filiação: AMILTON FONTANA e MAGALI TEREZINHA BERGER FONTANA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
PAULO BARBOSA FILHO, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: VERA LUCIA PICCININI BARBOSA. Filiação: PAULO BARBOSA e MARIA JULIA SOARES BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 6 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
PERCIVAL PROPST, 90 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARIA PROPST. Filiação: DURVAL PROPST e AURORA ALGOVER PROPST. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
RODOLFO HEINRICHS, 76 ano(s). Cônjuge: CARIN EVELINE HEINRICHS. Filiação: PETER HEINRICHS e MARGARIDA HEINRICHS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 7 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
ROSEMARI IZIDORO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE IZIDORO e ROSALIA SANTANA IZIDORO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL COMUNIDADE DO GUARAGUACU/PONTAL PARANA, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
SEBASTIAO PEDRO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA DIRCE TIZOTT LEAL PEDRO. Filiação: ANTONIO PEDRO e ANTONIA GRODOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 05/12/2025.
SORAYA CORREIA CORDEIRO, 61 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ALMIR CORDEIRO e MARLENE CORREIA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 6 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
WINTER LINDEMAR FOLLY, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GERTRUDE CLEIA POTTIER FOLLY. Filiação: ANTONIO FOLLY PRIMO e EUGENIA JORDAO FOLLY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
