Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 05/06/2026

ADRIANA DO ROSARIO BANQUES, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AGEMIRO DO ROSARIO BANQUES e LURDES FERNANDES BANQUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ALEXANDRINA DOS SANTOS BILOW, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DIRCEU BILOW. Filiação: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS e EVA TENORIO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ALVINO DE JESUS SILVA, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSA MARIA DA SUILVA. Filiação: ANTONIO DE JESUS SILVA e VITALINA PETRONILIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ANTONIO QUIRINO DE FREITAS, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: MARIANO QUIRINO DE FREITAS e ARLINDA QUIRINO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
AYTORN CASTAGNOLI, 92 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: INEZ AUGUSTIN CASTAGNOLI. Filiação: VERGILIO CASTAGNOLI e IDALIA RIKONSKI CASTAGNOLI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
CARLOS ALBERTO ROCHA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Filiação: MOACIR FIDELIS DA ROCHA e HELDA MORO DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
CLAUDEMIR DOS SANTOS FAUSTINO, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO FAUSTINO e LUZIA DOS SSANTOS FAUSTINO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
DAGOBERTO BUNICK, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERNARDO BUNICK e IVETE MACIEL BUNICK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
DIRCEU PADILHA, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSELI RAMOS PADILHA. Filiação: FRANCISCO AFONSO PADILHA e ANESIA ALVES PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
DULIRIA FERNANDES, 81 ano(s). Cônjuge: JOAO CALIXTO FERNANEES. Filiação: JOAO BATISTA e MARIA EUGENIA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
EDELHART SERAPIAO PFAFFENZELLER, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LUDOLFO ALVO PFAFFENZELLER e ROSA SOARES PFAFFENZELLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
EDISON NAVA DE ASSIS, 65 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA JOSE DIAS NAVA DE ASSIS. Filiação: ANTONIO BUENO DE ASSIS e ALINA NAVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
EDITE NATEL MENEGUSSO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DARCY MENEGUSSO. Filiação: JOAQUIM ALVES NATEL e ANTONIA SEIXAS ALVES NATEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ESTANISLAU KLAINA, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: HELENA KLAINA. Filiação: JACOB KLAINA e ANGELICA KLAINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
GABRIEL DA COSTA SILVERIO, 33 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: SANDRO APARECIDO SILVEIRA e KATIA ADRIANA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
IVONE FORMANSKI ALBACH RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: VILMAR RODRIGUES. Filiação: EWALDO ALBACH e JULIA FORMANSKI ALBACH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
JACY TEREZA CARPOVICZ DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL ESTANISLAU DE OLIVEIRA. Filiação: ROMAO CARPOVICZ e CECILIA CARPOVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
JARBE CASSOU, 55 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: CAROLINE GELASCO GASPARIN CASSOU. Filiação: JOAO FELIPPE DAMASCENO CASSOU e MARIA VERA PAZELLO CASSOU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
JOAO BRAZ DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: CLEUSA SALANDINA DA SILVA. Filiação: DERALDO BENTO DA SILVA e INEZ BRAZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
JOAO CARLOS DE MENEZEZ DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ASIS DO AMARAL DE OLIVEIRA e MARIA LINALVA DE MENEZEZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
JOAO CARLOS PERAZZETTA, 70 ano(s). Filiação: ANTONIO PERAZZETTA e MARIA PERAZZETTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
KARIN UNKELBACH LAGE, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: AGUINALDO MOACIR LAGE. Filiação: JOSEF SCHLOSSER e ANA REGINA SCHLOSSER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
LEONIR MESQUITA JOHNSON, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON JOHSON. Filiação: FRANCISCO MESQUITA e MARIA DA CONCEICAO ALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
LEONTINA GANZO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITALINA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
LEOZINO ATAIDE NUNES, 75 ano(s). Filiação: JOVELINO ATAIDE NUNES e ZULMIRA ROSA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
LUIZ FERNANDO VEIGA RIBEIRO, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: FERNANDO VEIGA RIBEIRO e ILONA HELGA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
LUZIA PEINADO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO DA SILVA. Filiação: JOSE MARIANO PEINADO e TEREZA MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARCIO CORDEIRO PILATTI, 41 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: ANTONIO DELCI PILATTI e TEREZA MARLY CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARGARIDA DE JESUS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO PAULINO e AMBROSINA DA SILVA PAIVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA DE LOURDES BORGES DA LUZ, 107 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LICIO BORGES e ANA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA DE LOURDES ZOLLNER PEREIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ZOLLNER e CLARA ZOLLNER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA HELENA MACHADO PEREIRA, 80 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: TURIBIO MACHADO e ANA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA ILDA ALVES DE OLIVCEIRA, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO PEDRO CORDEIRO DE CASTRO. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e IZABEL JOAQUINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA ISABEL FERREIRA DA LUZ, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINOR FERREIRA DA LUZ e ALVINA DE SOUZA DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA ROSA DAS CHAGAS, 88 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: VALMIR PEREIRA DAS CHAGAS. Filiação: JOSE DEL SENOR CASCO e LUCIA CELINA CARRERA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIA SALETE SENCZUK CLAZER, 58 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DOUGLAS SILVEIRA CLAZER. Filiação: ANTONIO SENCZUK e AGOSTINHA SCHLEPAK SENCZUK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIN RIBEIRO DOS SANTOS GOMES, 39 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Cônjuge: ANDREIA VERUS MILLA. Filiação: ANTONIO RIBEIRO GOMES e CLEUZA ANTONIA DOS SANTOS GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARINA VALENCIA DE DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDUARDO INACIO DA SILVA. Filiação: RICARDO VALENCIA e TOMASA CAMPOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
MARIO JOSE TOKARS, 92 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARILDA DO ROCIO TOKARS. Filiação: PAULO TOKARS e ANGELICA SALOMEA KRASINSKI TOKARS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
NILSON CESAR ZAIA, 59 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ZACHARIAS ZAIA e ANGELINA ZAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
PASCHOAL BIANCHI, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: YVONE BIANCO. Filiação: PASCHOAL BIANCHI e LUIZA CANCELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
PEDRO CADENA DE CASTRO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA SALETE DE OLIVEIRA DE CASTRO. Filiação: JOSE CADENA DE CASTRO e JOANA MARIA DA SILVA CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
RICARDO D ANDREA REYES, 95 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: FLORINDA DEL CARMEN PUGA LOPEZ. Filiação: FELIPE D ANDREA e JOANA EMA REYES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ROBERTO JUSTO DIAS, 93 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: SUELI VOS DIAS. Filiação: JOSE SALES DIAS e ROSA DOS SANTOS DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
ROMALINA BETIM PINTO, 63 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: VALDOMIRO LEMES PINTO. Filiação: GUILHERMINA BETIM. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
SERGIO LUIZ GUAITA, 70 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: RUTH ROESSLE GUAITA. Filiação: DARCY GUAITA e ANNA GUAITA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
SHEILA MARCIA CURY, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE CURY e DIRCE CURY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
TANIA MARA DEBETIR DE SOUSA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANCILIO BOEIRA DE SOUSA e THEREZINHA DEBETIR DE SOUSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
TERESA JOANA FURLAN DA ROCHA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO RODRIGUES DA ROCHA. Filiação: RENALDO FURLAN e BENEDITA GONCALVES FURLAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
VALDEMIR VIEIRA DA ROSA, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALVARO VIEIRA DA ROSA e JANDIRA DE LIMA ROSA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 5 de junho de 2026. Data do Falecimento: 04/06/2026.
WALDEMIRO CAMILLODOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NEUSA SILVA SANTOS. Filiação: JOAO CAMILLO DOS SANTOS e MARCILIA LORENA PETERS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/06/2026.
WILSON FRANCO, 66 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ANTONIO FRANCO e ANALIA FRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 5 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/06/2026.