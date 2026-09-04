Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 04/09/2026

AMELIA MICKOS, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: GERMANO MICKOS e LEOCADIA GREBOGGI MICKOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
ANTONIO LUCIDIO DOS SANTOS, 63 ano(s). Cônjuge: MARGARETE FULGENCIO LIMA. Filiação: MANOEL CRISTOVAO DOS SANTOS e BERNARDINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
CARMEN SCHULTZ, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO KELLA e LUCIA KELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
CASEMIRO LOURENCO, 72 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: MARLI DE OLIVEIRA LOURENCO e MARIA ANTONIA KRUGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
CATARINA DAMA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ROBERTO DAMA e ROSALINA SANTANA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
CLEDSON RODRIGO MAGALHÂES, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e CLARA MAGALHAES. Sepultamento: CEMITERIO DE IMBITUVA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
DILCELIA FERREIRA PIVOVARSKY, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS PEREIRA PIVOVARSKY. Filiação: RAUL FIDELIS FERREIRA e GLORIA FIDELIS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
DIVONSIR ALVES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GISLENE DA SILVA. Filiação: ANDRE ALVES DA SILVA e MARIA SALES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
GERALDO PEREIRA FERRO, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIA MARIA FERRO. Filiação: JOSE PEREIRA FERRO e DONINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
IVAILDO RODRIGUES DA SILVA, 36 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ANTONIO BORGES DA SILVA e FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
JANAINA CARDOSO, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEBASTIAO CARDOSO e ARLENE CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
JOAO BATISTA CALIXTRO, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DONAZIRA MARIA PEREIRA DE JESUS CALIXTRO. Filiação: JOSE CALIXTRO e ISAURA BATISTA CALIXTRO. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
JOSE ADROIR DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADRIANA NEVES DOS SANTOS. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e TEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
JOSE CLAUDIO CARNEIRO, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TERESINHA LISENE GABARDO CARNEIRO. Filiação: WANTUIL CARNEIRO e ELZA DE PAULA CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
JOSE JAIR AUERSVALDT, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE AUERSVALDT FILHO e ALZIRA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
JOSIANE PAVORSKI, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE PAVORSKI e JUREMA PAVORSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
LEONILDA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA e SABINA VAZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
LUIZ ADALBERTO COELHO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUDOVICO COELHO e CELINA CIPRIANO COELHO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
LUIZ CARLOS DE SOUSA, 61 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ALAIDE DE SOUSA. Filiação: ARLINDO DIONISIO DE SOUSA e LEONILDES SITTA DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
LUIZ FERREIRA CARDOSO, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GONCALO DE DEUS CARDOSO e ARLINDA FEREIRA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSON RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA e MARIA GLORIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
MELISSA DE FATIMA PEROZA, 19 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: EDISON LUIS PEROZA e QUINTILIANA DIVAIR DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 15:20h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
NADIR VARELES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JORACI MAIA DA SILVA. Filiação: JOAO VARELES DA SILVA e FRANCISCA DE JESUS SILVA. Sepultamento: TABATINGA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
NATAEL RIBEIRO PINTO, 68 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: LAURENTINO RIBEIRO PINTO e ARACI RIBEIRO PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
OLINDA JOSE DA LUZ FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ISMAEL FERREIRA. Filiação: FRANCISCO JOSE DA LUZ e VITORIA DOS ANJOS SOARES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
OSMILDO LAURINDO DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: JOCELI SKRIPE DA SILVA. Filiação: MANOEL LAURINDO DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
OSWALDO FERREIRA SILVA, 83 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: STEL FERREIRA SILVA. Filiação: ELPIDIO FERREIRA LEMOS e CHRISTINA FERREIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
RAMI PORAT, 50 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: ROBERTA PORAT. Filiação: ISRAEL PORAT e MARILENE PORAT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
RENY RAMOS DAMASIO, 91 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VALDEMAR DAMASIO. Filiação: PEDRO PAULO RAMOS e MARIA DA GLORIA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
ROBERTO HUZAR, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA ARILDA URBANEK HUZAR. Filiação: JOAO HUZAR e GENOVEVA HUZAR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 5 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
SANDRO ARISTOTELES BAZE, 49 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: VIRLEI DA APRECIDA CUSTODIO BAZE. Filiação: PORFILIO BAZE e TERESINHA VALTRIN BAZE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.
SEBASTIAO JOAREZ PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MANOEL DO ESPIRITO SANTO PEREIRA e BALBINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
SINVAL DA SILVEIRA PINTO, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JAIME SILVEIRA PINTO e MARIA DOS ANJOS DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 5 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
SOFIA HORNING FESTUGATTO, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: WILLIAN HORNING EVANGELISTA e LAURA FESTUGATTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
SUELY MOTA PEDROSA NAHIRNY, 67 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: METODIO NAHIRNY. Filiação: JOSE TOMAZ PEDROSA e AMELIA MARIA MOTA THOMAZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/09/2026.
SUZANA DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVILAZIO FERMIANO DA SILVA. Filiação: JOSE DRUZIK e TECLA DRUZIK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 03/09/2026.