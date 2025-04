Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 04/04/2025

ANTONIO DE PAULO PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO DE PAULO PEREIRA e IZAURA RAMOS PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 17:00h.

CARLINDA BATISTA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURILIA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 09:00h.

CLAUDINO SILVA DE SOUZA, 73 ano(s). Filiação: AMBROSIO PAIANO DE SOUZA e TERESINHA SILVA SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

DARCI BAIRO, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NATALIA DE LOURDES BERTOLDO BAIRO. Filiação: JUVENAL BAIRO e CARMELINA MARIA ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 10:00h.

DAVIDSON LAMBACH, 71 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: JANE BERBADETE LAMBACH. Filiação: ALCEU JOAO LAMBACH e MARCIA LAMBACH. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:00h.

EDNA FERRAZ DE PAIVA, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIRVAN PIERRI DA SILVA ALVES. Filiação: LUIZ JOSE DE PAIVA e NADIR FERRAZ DE PAIVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 12:00h.

ELY MARY MORCELLI, 84 ano(s). Cônjuge: AOSNIR MORCELLI. Filiação: JOAO IEGER e NATALIA WIEGER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 11:30h.

ESTEL COSTA DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BARBOSA DA SILVA e MERZIANA COSTA DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

ESTER DOS SANTOS, 76 ano(s). Filiação: SEBASTIAO TEODORO DOS SANTOS e BRAZILINA BERNARDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 10:00h.

EVERALDO SABBATINI, 93 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: TEREZA MARIA FERRO SABBATINI. Filiação: FRANCISCO SABBATINI e ALINDA SABBATINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 17:00h.

FRANCISCO SA, 100 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: JOSE SA e FLORINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

GIVANIL FRANCO FURQUIM, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO JUVENIL FURQUIM e GERSI FRANCO FURQUIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 16:00h.

HERONDINA DA LUZ AMARAL, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO AMARAL. Filiação: PEDRO JOSE RIBEIRO e DORALINA VIEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:00h.

JAIME ARTUR ARAYA GRAUSO, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELICA. Filiação: MARIO GRAUSO e BLANCA ESTELA ARAYA GRAUSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:00h.

JOSE NELCO RODRIGUES MATTOZO, 63 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LEOFRIDE ALVES MATTOZO e JURACY RODRIGUES MATTOZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

JOSE NERI MORGAN, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE LUIZ MORGAN e MARIA ORONDINA DA SILVA MORGAN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 17:00h.

JUSTO JOAO CAETANO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: LUCIA MARIA DA MATA CAETANO. Filiação: DOMINGOS CAETANO e ALZIRA RODRIGUES CAETANO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

LAURENTINHO BARBOSA PINHEIRO, 90 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IVONE PIORES PINHEIRO. Filiação: MANOEL PINHEIRO DE BRITTO e OLIVIA BAARBOSA PINHEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:00h.

LEOCADIA CHICORSKI BLASZCYK, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: FELIX BLASZCYK. Filiação: JOSE CHICORSKI e ANTONIA CHICORSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 11:00h.

LEONOR SIQUEIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE TABORDA DE SIQUEIRA e TEREZA DE JESUS PRADO DE SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 17:00h.

LEONORA LEICHINIOSKI IARECKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO IARECKI. Filiação: ANDRE LEICHINIOSKI e CATARINA LEICHINIOSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 16:00h.

LORETTA MARTINS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE MARTINS e BERTHA BRANDEL MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE MARINGA – PR, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 16:00h.

LUIZ ANTONIO NEVES, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: VILMA PINHEIRO NEVES. Filiação: ANTONIO GOMES DAS NEVES e CARMEM FERMINA NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 11:00h.

LUIZ GROCHINSKI, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: TEREZA GROCHINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:00h.

MANOEL GUILHERME FERREIRA MONTEIRO, 74 ano(s). Cônjuge: ROSEMIRA MARIA LOPES DA PAIXAO E SILVA. Filiação: MARCIANO FERRIERA MONTEIRO e LIDIA FERREIRA MONTEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 10:30h.

MARIA TERESA PRIETO, 80 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A) CIRÚRGICO(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS PRIETO. Filiação: EMILIO TARASTCHUK e CORINA RIBAS TARASTCHUK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 17:00h.

MATILDE SALLES DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVANIR SALLES DOS SANTOS. Filiação: ARCANGELO ABATTI e ELVIRA PRIESTER ABATTI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 3 de abril de 2025.

MAURO POFAHL, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: EVANILDADE LOURDES POFAHL. Filiação: LAURO EMILIO POFAHL e MARIA DA LUZ POFAHL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:00h.

NEUZA KUCHAR CABRAL, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FRANCISCO DOMINGUES CABRAL e MARIA KUCHAR CABRAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 16:00h.

ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e THEREZA JORGE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 17:00h.

OSMAR PROST, 81 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: GENI PROST. Filiação: ALEXANDRE PROST e MARIA PROST. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 11:00h.

OTAVIO VARGAS DA FONSECA, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: HORTENCIO BOEINE DA FONSECA e ARCELINA VARGAS DA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de abril de 2025 às 10:00h.

PAULO KRENSKI, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JURACY COSTA KRENSKI. Filiação: ANTONIO KRENSKI e ALEXANDRA KRENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

REGINA LUCIA KRAUSE, 72 ano(s). Filiação: UDO KRAUSE e CARMEN DOLORES MARGARIDA KRAUSE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 09:00h.

ROSEMARI MARQUEWS DA LUZ, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EZEQUIEL MARQUES DA LUZ e ARGENTINA DE FARIAS MARQUES DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 17:00h.

SHEILA DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA e ILZA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 17:00h.

SILVESTRE DOZORSKI, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: VALDOMIRO DOZORSKI e ANTONIA ZABOROSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:00h.

SIRLEY GARCIA BRASIL, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MANOEL CARLOS BRASIL. Filiação: MANOEL MINERVINA GARCIA e LOURDES CORREA GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 17:00h.

STEPHANIE FRANCA DO SANTOS, 30 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS e ELIZIANE CORREIA DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 16:00h.

TEREZA BURALO PERINE, 97 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FERMINO PIERINI. Filiação: ANTONIO BUFALO e JUSTINA FUGLINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:00h.

URANDY RIBEIRO DO VAL, 90 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: WILMA APPARECIDA VICENTINI DO VAL. Filiação: TERCIO RIBEIRO DO VAL e ESTHER FLUD DO VAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:00h.

VERA LUCI LEPCHAK SERRATO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR SERRATO. Filiação: JOSE LEPCHAK e OLGA LEPCHAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 14:00h.