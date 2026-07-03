Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 03/07/2026

ADALBERTO PATRICIO NETO, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LUCINEIA CALDEIRA PATRICIO. Filiação: IRIS PATRICIO DE SOUZA e GERALDA DE SOUZA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ADAO ALFREDO CHAVES, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA DE LURDES LEMES PONTES. Filiação: JOSE CHAVES e NOEMIA JAQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ALMIRA ALVIM LOURENCO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: POMPILHO RODRIGUES BASTOS. Filiação: JOSE ALVIM LOURENCO e THEREZA MARIA DE AVILA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ALTINO MARINHO BOZI, 82 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: IRENE PEREIRA BISSULE BOZI. Filiação: CRUZ BOZI e MARIA MARINHO BOZI. Sepultamento: CEMITERIO ALEXANDRA PARANAGUA/PR, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ANA PAULA ALVES, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VILMAR ALVES e MARILDA APARECIDA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ANASTACIO PEREIRA, 38 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDI TEREZINHA PEREIRA. Filiação: ELOY MANOEL PEREIRA e MARIA DOS PRAZER PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ANTONIO CARLOS DE NORBERTO KUSTER, 73 ano(s). Filiação: JOAO FERREIRA KUSTER e ROSA NORBERTO KUSTER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ARAMIS GONCALVES MARTINS, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: SEBASTIAO DIAS MARTINS e ETELVINA GONCALVES PADILHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ARIZOE DA LUZ PREVEDELLO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ANTONIOJOSE PREVEDELLO e ADELAIDE PREVEDELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
AYLTON GARCIA PADOVANI, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LAUTIR ROCHA PADOVANI. Filiação: AGENOR GARCIA PANDOVANI e ADAIR MARIANO GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
CELIA PIRES CASTRO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIRNEI CASTRO. Filiação: FRANCOLINO PIRES e ANGELA ESTANISLADA GONCALVES PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
CELSO LUIZ DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO DE SOUZA e TEREZINHA SALDANHA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
CLEVENIR CRISTINA GUAITA STUBERT, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGACIR STUBERT. Filiação: WALTER OTTO GUAITA e ADAIR KLUPPEL GUAITA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
CONCEICAO DE OLIVEIRA MARCONDES, 90 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Cônjuge: ANTONMIO DE SOUZA MARCONDES. Filiação: JORGE PORFIRIIO DE SOUZA e IDALINA FRANCISCO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
CRISTIANE APARECIDA RIBAS MANO KOTAKA, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: PAULINO IWANE KOTAKA JUNIOR. Filiação: RUY TAVEIRA MANO e DIRCIRE INES RIBAS MANO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
DARCI BATISTA, 84 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JOAO BATISTA PINTO e HELENA LOPES COELHO BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
DELCO DIAS DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: MANUEL DIAS e VIRGILINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
DERALDO ANTONIO LOPES, 54 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOAO BATISTA LOPES e RAIMUNDA DE CARVALHO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
DIOGENES ANTONIO DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: TEREZINHA NUNES DE SOUZA. Filiação: JOSE ANTONIO DE SOUZA e MALVINA CORREA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
EDISON LUIZ JORGE, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEIA DO ROCIO JORGE. Filiação: MARIA CASTORINA JORGE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
GUIOMAR MARLENE DOS SANTOS FERREIRA CESARIO, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ADELIO FERREIRA e ADONAIDE DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
HILDA PRIM, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WENDELIN PRIM e AUGUSTINA PRIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ISABELA FERNADES MOHR, 1 ano(s). Filiação: ROBERTO CARLOS MOHR e ADRYANA LUCIA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
JOAQUIM PERAL, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZINHA VIOTTO PERAL. Filiação: PEDRO PERAL REDONDO e TEREZA VILA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
JORGE LUIS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JORGE SANTOS e DILMA MOTTA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
JOSE ALVES DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: JOANA SOARES DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO ALVES DOS SANTOS e TERESINHA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
JOSE LUIZ JEREMIAS DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: SONIA MARIA DO AMARAL E SILVA. Filiação: OCTAVIANO JEREMIAS DA SILVA e GENY GONCALVES DE PAULA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
JOSE SCHEFFER, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ERNESTINA APARECIDA DE PAULA SCHEFFER. Filiação: PEDRO SCHEFFER e DOLIRIA SCHEFFER. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
LEONOR LOURDES KOUPAKA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: JOAO KOUPAKA e JULIA ROSA WICHOSKI KOUPAKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
LUCILENE TAVARES ROCHA, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE HIPOLITO DA ROCHA NETO. Filiação: EDGARD TAVARES e LUCI CARDOSO TAVARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
LUISA EUGENIO MANOEL, 93 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO LUIZ MANOEL. Filiação: JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO e MARIETA LUISA DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MANOEL DA SILVA FELTZ, 73 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ADAO JOSE FELTZ e ANGELINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARCOS AURELIO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VANESSA MEDEIROS. Filiação: SEBASTIAO ALBUQUERQUE e ALICE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA DAS GRACAS VEIGA, 68 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOAO ROBERTO WOLL. Filiação: MARCILIO VEIGA e DALILA VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA CARDOSO, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARCILIO GONCALVES CARDOSO. Filiação: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA e AULINDA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA ELISA STURMER, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS WEBER e MARIA WEBER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA JOSE DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: MARTINS JOAO DA SILVA e MARIA ALVES JURUMENHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA ONDINA MIRANDA DE CARVALHO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EFIGENIO CAETANO DE MIRANDA e ANA MIGUEL ELIAS DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA OSWALDINA MACHRY, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA MATILDE MACHRY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARIA RUZAKOWSKI, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MIGUEL RUZAKOWSKI e GENOVEFA RUZAKOWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MARILEUZA PEREIRA POERNER, 75 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: VALDOMIRO POERNER. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO e MARIA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MATEO BARBOSA ABILIO, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: KAUA MIGUEL FERNANDEZ ABILIO e YASMIM BARBOSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MAURILIO ALVES DIAS, 66 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ROSINEIA DIAS PIMENTA. Filiação: JOSE ALVES DIAS e AIDE DA SILVA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MERCIA APARECIDA ORDONES, 77 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Filiação: MANOEL ORDONES e CLARA BEERGAMINI ORDONES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
MOACIR SOARES LUCAS, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NAO CONSTA e JOANA SOARES LUCAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
NEIVA IDA ROSA TESTI CHAGAS, 77 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: VIVALDO TESTI e HAIDA TESTI. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
NILO ORLANDO DUMA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BASILIO DUMA e PAULINA DUMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
PEDRO LIBONIR JAREK, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA NILSA JAREK. Filiação: INACIO JAREK e MARIA AIRES JAREK. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
PEDRO MANTOVANI, 82 ano(s). Filiação: ALFREDO MANTOVANI e JOANA MANTOVANI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
PEDRO RAMON SERRANO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PETRA SERRANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
RENI FERREIRA DE LACERDA, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALTAIR GOMES. Filiação: OLIMPIO RAIMUNDO DE LACERDA e FRANCISCA FERREIRA DE LACERDA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ROSALIA MARIA WOJCIK GOSENHEIMER, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER ERNY GOSENHEIMER. Filiação: JACOB WOJCIK e FRANCISCA STABAK WOJCIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
SIDNEI MENDES, 52 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: KARINA MARQUES MENDES. Filiação: SEBASTIAO MENDES e EMA VONSOSKI MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
SIRLENE PINTO, 52 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: CLAUDIONOR PINTO e RITA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
VALTER PEREIRA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS e NILSA MARIA COSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
VANILDO ANTONIO DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA e ANADIR DE PONTES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.
YARA SANTOS DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILDETE PIRES DE ALMEIDA. Filiação: TEOFILO GOMES DO NASCIMENTO e RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 02/07/2026.
ZILDA PASSIG DE ALCANTARA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAULINO PAULO PASSING e ELISABETH WEBER PASSING. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/07/2026.