Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 03/04/2026

ACEMAR LUCIO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CRISTINA BIZERRA DA SILVA. Filiação: ACEMAR LUCIO DA SILVA e LAUDELINA NORATO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ALCIDES TOMKIV, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR MOTORISTA. Cônjuge: ZOFIA DEMETERCO TOMKIV. Filiação: MIGUELTOMKIV e EMILIA TOMKIV. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ALEXANDRINA MARTINS, 89 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: FRANCISCO MARTINS e JOSEFA MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ALZIRA PADILHA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: JORGE JOSE PADILHA e MARIA DA LUZ PADILHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ANNA MARIA DITTMAR, 67 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: BRUNO KOSAK. Filiação: JOAO HENRIQUE DITTMAR e GERTRUDES MERCEDES DITTMAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ANTONIO DELORGES CARDOSO, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CRISTINA IZABEL MENEZES CARDOSO. Filiação: JORGE DE OLIVEIRA CARDOSO e ENESIA ALVES DE OLIVEIRA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ARLINDO PEREIRA DE LIMA, 67 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: LORECI DOS SANTOS LIMA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE LIMA e MARIA FRANCISCA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ARTEMIRO JORGE BRESSAN JUNIOR, 77 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: CACILDA MARIANO BONETE BRESSAN. Filiação: ARTEMIRO JORGE BRESSAN e ALICE ROSA BRESSAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
BALBINA PALHANO DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR LOPES DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO PALHANO e MARIA CANDIDA DA SILVA PALHANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CATHARINA DIAS PONTES, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: GUSTAVO HENRIQUE ROMANINI e ISABELLA CAROLINA DIAS PONTES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CATIA ALVES PACHECO, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FRANCISCO PACHECO e TEREZINHA DE FATIMA ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CAUA VINICIUS SAVISKY, 23 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GILBERTO SAVISKI e LUCIMARA CRISTINA DE ALMEIDA SAVISKY. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CICERO JOAO DE LIMA, 97 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA JOANA DE LIMA. Filiação: JOAO MANOEL DE LIMA e LUZIA RAFAEL DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CLAUDIO PETERNELA SANTINI, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LUIZ SANTINI e ALCIDIA MARIA PETERNELA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CLEIDE RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLAERT BATISTA DOS SANTOS. Filiação: JECONIAS RODRIGUES RIBEIRO e DOLORES RUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CLEOMIR LUIS STELLA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VIVIANE REGINA DOS SANTOS ELIAS. Filiação: ALEIXO SANTOS STELLA e HILDA STELLA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
CRISTIANE DE OLIVEIRA DA COSTA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDECIR XAVIER DA COSTA. Filiação: NAGIBE ANTONIO DE OLIVEIRA e LENITA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
DARIO DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM EMILIO DOS SANTOS e NELINHA SOARES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
DAVI SOARES PINTO, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROGERIO CARDOSO PINTO e MARIANA SOARES PINTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA – CAMPINA GRANDE DO SUL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
DIVANIR BATISTA KRZYZANOVSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOISES KRZYZANOVSKI. Filiação: PEDRO BATISTA VELOZO e MONICA DE PAULA SILVA VELOZO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
EDINIZ LUIZ NICHELE, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIZE MADALENA GAI NICHELE. Filiação: LUIZ NICHELE e GEMA EDLILA NICHELE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
GERALDO AMANCIO, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HONORINA MARIA DE SOUZA. Filiação: MARIA LIDIANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
HENRIQUE LACERDA FERREIRA, 24 ano(s). Profissão: CHEFE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE HENRIQUE FERREIRA e VILMARA LACERDA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
HOMERO MATEO ALMEIDA, 49 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ALINE LUGINHESKI ALMEIDA. Filiação: SALOMAO ALMEIDA FILHO e RENI TEREZINHA ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de abril de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ISIS FARION CATINI, 1 hora(s). Filiação: SONY LUCAS CATINI e RAPHAELA CAMILE FARION. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
IVANEZ CRISTINE LUDERS VASSAN, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO VASSAN e WILMA CELIA LUDERS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Data do Falecimento: 02/04/2026.
IVONE GOMES PRUDENCIO DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SEBASTIAO DE LIMA. Filiação: OSVALDO PRUDENCIO e MARCOLINA GOMES PRUDENCIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
IZAURA HACH SANTIAGO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO SANTIAGO. Filiação: DAMASO HACH FILHO e NAZIRA BORGES VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
JANAINA OLIVEIRA SCHOEMBERGER, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIOVANNA LIMA. Filiação: AILTON SCHOEMBERGER FILHO e SELIA OLIVEIRA SCHOEMBERGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/04/2026.
JHAMILY ISABELE LUCAS DE OLIVEIRA, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MATEUS DIAS NUNES DE OLIVEIRA e DANIELLE DE LUCAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
JOSE CARLOS PEREIRA, 61 ano(s). Filiação: NAO CONSTA EM DOC e MARIA DA LUZ PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
JOSE LOURENCO DE LIMA, 82 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: EVA MARIA JOSE DE LIMA. Filiação: ARLINDO LOURENCO BATISTA e ERMINDA MEDEIROS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
LEANDRO AUGUSTO VANALI, 49 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE AUGUSTO VANALI e MARIA CRISTINA RAMOS VANALI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATINHOS, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
LOACIR JOSE RIBEIRO ROCHA JUNIOR, 48 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: LOACIR JOSE RIBEIRO ROCHA e DIVANIR ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO DE SÃO BENTO DO SUL, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Data do Falecimento: 02/04/2026.
LOURIVAL TEIXEIRA, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA EUNICE ROBINSON TEIXEIRA. Filiação: MANOEL JESUS TEIXEIRA e MARIA AGUSTA TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
MANOEL DE MORAES BRAGA, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ORLINDA PAVAO DE MORAIS. Filiação: MANOEL LAURENTINO BRAGA e SEBASTIANA GOMES DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Data do Falecimento: 02/04/2026.
MARIA GORETE ALVES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO ZEZO DA SILVA e MARIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
MARIA ROSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIDINEI GODOI DE OLIVEIRA. Filiação: FLORISBELA ROSA NASCIMENTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/04/2026.
MARILUCE ZAMARCHI, 59 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: IDALINO ZAMARCHI e EDILIA MARIA BERTOLDI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
MIRINALVA ABREU DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO SOARES DE ABREU e ANA ROZA DE ABREU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Data do Falecimento: 02/04/2026.
MIYAKO SATO KARAKAWA, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: YUWAO KARAKAWA. Filiação: YOSHI SATO e TOKUICHI SATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
REINILDO DE JESUS COELHO, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ATALIBA MARTINS COELHO e APARECIDA MARIA COELHO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ PR, sábado, 4 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/04/2026.
ROGERIO FRANCISCO BRONETE, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ELOI BRONETE e IVETE BRONETE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
ROMEU CAOS DOS ANJOS, 74 ano(s). Cônjuge: ROSA ANTUNES SANTIAGO DOS ANJOS. Filiação: DURVAL VIEIRA DOS ANJOS e ROSA VIEIRA CAOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/04/2026.
SEBASTIAO MOREIRA GUERREIRO, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ROQUE AINARDES GUERREIRO e PURESA MOREIRA GUERREIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
SEBASTIAO TELMA DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: DENIZE DE LIMA. Filiação: ALCIDES TELMA DE LIMA e ROSELINA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
SILVESTRE SPIEWAKOWSKI, 77 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: FLORENTINA RUFINO DE SIQUEIRA. Filiação: ANTONIO SPIEWAKOWSKI e LEOCADIA SPIEWAKOWSKI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Data do Falecimento: 02/04/2026.
SINIRA ORTIZ DE ASSUNCAO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU HIPOLITA DE ASSUNCAO. Filiação: SIVA ORTIZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/04/2026.
TERESA DOS SANTOS CAMPOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS FILHO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e IDILIA GABARDO DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 3 de abril de 2026. Data do Falecimento: 03/04/2026.