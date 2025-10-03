Falecimentos em Curitiba: Obituário desta sexta (03)

AIRTON ROSA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: GERALDO ROSA DOS SANTOS e ABELIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 14:00h.
ALBERTINA LEANDRO MEDEIROS, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JULIO JOSE DE MEDEIROS e ANTONIA LEANDRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 14:00h.
ALCEU DE CARVALHO, 80 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: MARIZA DO PILAR FRANCISCO DE CARVALHO. Filiação: ANTONIO DE CARVALHO e NOEMIA DE CARVALHO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
ANALIA DE FARIA MOREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASTAO MOREIRA. Filiação: ANTONIO SOARES DE FARIA e LICERIA MACHADO RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 09:00h.
ANITA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO RAMOS DA SILVA. Filiação: ALTINO JOSE DOS SANTOS e MARIA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
CARLINDA DINALVA ZOTO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: DOMINGOS ZOTO e LENIRA VASCONCELLOS ZOTO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
CELIA DA SILVA LIMA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON NASCIMENTO LIMA. Filiação: MANOEL TORRES DA SILVA e IOLANDA SOARES TORRES DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 15:00h.
CLEUSA RIBAS FANTIN, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE ALBERTO FANTIN. Filiação: ACACIO CARNEIRO RIBAS e CATARINA FABRO RIBAS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
DAVID DONIZETTI DA COSTA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENE FERNANDES DA COSTA. Filiação: JOE ALVES DA COSTA e ROMILDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 10:00h.
DELTON LUIZ BIALESKI, 44 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOAO BIALESKI e LUDOMILA BIALESKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 11:00h.
DIRCEU DALMAZO AMARAL, 62 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: DJALMO SOARES DO AMARAL e IGNACIA CANDIDO DALMAZO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 11:00h.
ELENA ROSA GUERRERO FATORETO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FATORETO. Filiação: ANTONIO GUERRERO e MARIA ROSA GUERRERO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
ELIDIA DE ALENCAR CAMARGO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DO NASCIMENTO CAMARGO. Filiação: VICENTE DE ALENCAR e SALVALINA MARIA DE ALENCAR. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
ELVINA BORDINHAO DE RAMOS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOAO MARIA DA ROCHA. Filiação: JOAO MARIA DE RAMOS e NAIR BORDINHAO DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 15:00h.
EURIO WALTRICK, 76 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: WALDEMAR WALTRICK e NOEMIA DA SILVA WALTRICK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 15:30h.
FERMINO LOURENCO AIRES, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZABETE APARECIDA AIRES. Filiação: JOAO AIRES e ONDINA LOURENCO AIRES. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, 41 ano(s). Filiação: FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA e CELIA MERY KEIDROSKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 09:00h.
FERNANDO HENRIQUE NASCIMENTO, 46 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: JOSE ALIPIO CAMARGO NASCIMENTO e ZENILDA TIM NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
ILDA IZOLAN VELASQUE, 68 ano(s). Filiação: BELTRAO VELASQUE e LUIZA IZOLAN VELASQUE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 10:00h.
IREDE DE MOURA E COSTA, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO EMBALAGEM. Filiação: ALTAMIR DE MOURA E COSTA e ADELAIDE FARIA DE MOURA E COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 11:00h.
JOSUEL DE CASTRO SANTOS, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SOLEIDE SAUERBIER SANTOS. Filiação: JOEL CORDEIRO DOS SANTOS e LUISA DE CASTRO SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 15:00h.
LEOPOLDINA ELVIRA REIS LEAL, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCAR SANTOS LEAL e NAIR REIS LEAL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:30h.
LINDONOR GONCALVES, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: OSORIO GONCALVES e FRANCISCA GONCALVES DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 11:00h.
LUIZ BRITO DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANTONIA SILVEIRA DE SOUZA. Filiação: ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA e MARIA ALVES DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 13:00h.
LUIZ VAMBERTO DE SANTANA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Cônjuge: ANA LUCIA JANSEN DE MELLO DE SANTANA. Filiação: FRANCISCO DE SANTANA e MARIA JOSE DE SANTANA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
MARIA APARECIDA HENRIQUES DA COSTA, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO GERMANO HENRIQUES DA COSTA e LUZIA MOREIRA HENRIQUE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
MARIA GENEROSA DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSALVO MARQUES DA SILVA. Filiação: MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS e ANA GENEROSA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 11:00h.
MARIA ROSA CAMARGO, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ISIDIO CAMARGO. Filiação: VALETIM DRABECKI e HELENA DRABEKI. Sepultamento: CEMITÉRIO DE VIEIRAS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 17:00h.
MARIA VITORIA REIKDAL, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AMANCIO MARTINEZ MILTOS. Filiação: AUGUSTO ARTHUR REIKDAL e ANNA MARIA REIKDAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
MARILENE FATIMA WOSNES, 62 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: OSVALDO WOSNES e RENE MATANA WOSNES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
MARTIM ANTONIO SEIDEL, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIO SEIDEL e ARTIVA GELBKE SEIDEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
ODETE MARI BORTOLUZZI DE BONA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDINO DE BONA. Filiação: MARIO BORTOLUZZI e MAIA REMOR BORTOLUZZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 16:30h.
ORIETTA GRECA, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ELEONORA DE PAULA SOARES GRECA e LUIZA PALADINO GRECA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 12:00h.
OSCAR STIVAL, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: WALRUH PAHL STIVAL. Filiação: ANGELO STIVAL e ANA STIVAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 12:00h.
PEDRO LIRMAN TEIXEIRA NETTO, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: RAONI VOLANSKI TEIXEIRA NETTO e GEYSA RENATA LIRMAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 17:30h.
RENILDES REICHARDT HEIDE, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MAURILIO HEIDE. Filiação: CHRISTOVAO FRANCISCO REICHARDT e IZAURA REICHARDT. Sepultamento: CEMITÉRIO DA FAZENDINHA – RIO NEGRO – PR, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
ROBERTO LUCAS LIBERATO, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Filiação: JOAO LIBERATO e MARIA APARECIDA LIBERATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 17:00h.
ROBSON FALCADE SCREMIN, 34 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JESSANY RAINE BREJHISKI SCREMIN. Filiação: DOMINGOS CARLOS SCREMIN e TERESINHA DE JESUS FALCADE SCREMIN. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:00h.
SEBASTIAO DE MORAIS, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: APARECIDA DOMINGAS DE MORAES. Filiação: JUVENTINO DE MORAIS e CECILIA MARIA DE MORAES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
SELIS ANACLETO CARVALHO, 89 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: BRASILINA FERREIRA DE CARVALHO. Filiação: JOAO ANACLETO DE CARVALHO e MARIA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 16:30h.
SILVANA DE BRUNO, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: OSWALDO DE BRUNO e JALBA RIGUETTE DE BRUNO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
THIAGO HENRIQUE DA SILVA, 31 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOANITO DOMINGOS DA SILVA e MARIA PEREIRA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 15:30h.
TONIA REGINA DA SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GONCALO SCHLICHTING. Filiação: THOMAS ROSALINO DA SILVEIRA e FERMINA ANDRADE DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
VIVALDINA DALUZ VELOSO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ANTONIO VELOSO e ADELAIDE DOS SANTOS VELOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 10:00h.
WANER RUPPEL CABRAL, 91 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ANNA DOS SANTOS. Filiação: HIPOLITO DOMINGUES CABRAL e ALICE DOMINGUES CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 17:00h.