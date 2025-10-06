Falecimentos em Curitiba: obituário desta segunda-feira

ADRIANA DA ROCHA NARSIZO, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: WILSON NARSIZO e MARIA INES DA ROCHA NARSIZO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 11:00h.
DELAIR MARIA FREIRE, 71 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ANTONIO ROQUE. Filiação: REINALDO DOMINGOS FREIRE e DYRCE MARIA PONTE FREIRE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 5 de outubro de 2025 às 17:00h.
DINAH MAXWELL BASSO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO MAXWELL e MARIA DAS DORES MAXWELL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 17:00h.
EVANILDA GANZERT AFONSO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS AFONSO. Filiação: AUGUSTO GANZERT e GRACINDA SANTOS GANZERT. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 15:00h.
FRANCISCO DE PAULA SANTOS, 83 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: FRANCISCO MORAES DOS SANTOS e MARIA LOURENCO DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE, segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
FRANCISCO FERREIRA MACIEL NETO, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSANE MARIA SCHAFACHEK MACIEL. Filiação: JULIO FERREIRA MACIEL e JOSEPHA PROTZEK MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 16:00h.
FRANCISCO NUNES DE REZENDE, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JOSE REZENDE. Filiação: JOSE NUNES DE REZENDE FILHO e MARIA NUNES DA SILVA REZENDE. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 17:00h.
GUILHERME FAUST BILEK, 25 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: PAULO ROBERTO BILEK e CLAUDIA CRISTINA FAUST. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
GUILHERME OLIVEIRA SANTOS MACHADO, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARI DOS SANTOS MACHADO e ELIDIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 17:00h.
HELENA MATTOZO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FREDI ANTONIO MATTOZO. Filiação: WLADEMIRO MOROZ e ANA MOROZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 5 de outubro de 2025 às 17:00h.
HELENA OSINSKI DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Cônjuge: JOSE MARIANO DE OLIVEIRA. Filiação: FELIX OSINSKI e WADISLAVA OSINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 5 de outubro de 2025 às 17:00h.
HILDA LOURDES SAVIAN, 76 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: MESSIAS SAVIAN e PLACIDA GUZZI SAVIAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 15:00h.
HURAY SPENA CENTURIAO, 69 ano(s). Filiação: CARLOS CENTURIAO e LURDES SPENA CENTURIAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de outubro de 2025.
JOAO EMANUEL FARIA, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ASTA KUHL FARIA. Filiação: ANIBAL FARIA e MARIA SONIRA FARIA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 17:00h.
JOSE CARLOS DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: JOAO GERMANO DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 12:00h.
JUAN MANUEL CAMILLA SARAVIA, 56 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: CARLOS E CAMILLA REYES e FAUSTINA DEL C S HONORATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 15:30h.
LOURIVALDO DE SOUZA NEVES, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA VANDERLEI NEVES. Filiação: ANTONIO DE SOUZA NEVES e MANOELA ALVES NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
LUCAS UBISKI RIBEIRO DE CAMPOS, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONINHO RIBEIRO DE CAMPOS e CLEIA MARA UBISKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 10:00h.
LUIZ CEZAR BERNARDES DELLE, 48 ano(s). Filiação: CARLOS AUGUSTO CAETANO DELLE e IONE BERNARDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 15:00h.
MARCELLO MELINGER, 55 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Filiação: JORGE MELINGER FILHO e ELISABETE MARTINS MELINGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 11:00h.
MARCIA LEDY RESNER, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VICENTE RESNER e CECILIA CIONEK RESNER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 16:30h.
MARIA DE LOURDES RIBEIRO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO ALVES RIBEIRO. Filiação: JOAO DA SIQUEIRA FILHO e DEJANIRA FERREIRA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
NAHIR KUSS GATTI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAMON MATURO GATTI. Filiação: OCTAVIO JOSE KUSS e MARIA DA GLORIA RIBAS KUSS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 16:30h.
NAIR AGIBERT KLOSS, 88 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: ELOY KLOSS. Filiação: SALVADOR AGIBERT e IZALTINA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 14:00h.
NEORACI GONCALVES HEIDEMANN, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELISBERTO HEIDEMANN. Filiação: JOAQUIM GONCALVES DE SOUZA e ANITA MACIEL DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de outubro de 2025 às 18:00h.
OSMAR OLIVEIRA DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ALBINO MARTINS DA SILVA e REGIANA GRACIANA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
RENATO SIMAS, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EUNICE RAUEN VIANNA. Filiação: RIDES PEDRO SIMAS e MARIA GENELICIA DE SIMAS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PORTO BELO SC, domingo, 5 de outubro de 2025.
SERGIO LUIZ CATELLI, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: ELOINA MIGLIORINE NOVAK. Filiação: ARTHUR CATELLI e ANAIR FERREIRA CATELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de outubro de 2025 às 17:30h.
SILVANIRA DO CARMO SCHEFER MIGUEL, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ADALBERTO MIGUEL. Filiação: JOAO SCHEFER e ALICE RAAB SCHEFER. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 6 de outubro de 2025.
SIRLEI GODOY, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: RIGALDI GODOY. Filiação: DOMINGOS MACHADO e MATILDE MACHADO. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, domingo, 5 de outubro de 2025.
VARLENE AGACI DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CAMARGODE SOUZA. Filiação: ANTONIO AGACI e LUIZA AGACI. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 17:00h.