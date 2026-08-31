Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 31/08/2026

ALINOR ADAM, 85 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: OLGA SCONHETZKI ADAM. Filiação: ERICH ADAM e IDA GUETHS ADAM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
ALMA WINTER, 81 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: ALEXANDRE WINTER e LENA WINTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: PEDRO DUDA e ISABEL FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
CELINA MARIA BINO, 62 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VIRGILIO BINO DO VALE e SANTINA CAMARGO BINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 30/08/2026.
CLEUZA APARECIDA DA LUZ, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMADEU DA LUZ e OCALINA MARIANO DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
CRISTINA MARTINS DA SILVA FERREIRA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERREIRA. Filiação: VALDIVINO CANDIDO DA SILVA e ZULMIRA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 30/08/2026.
DALVA SAMPAIO GAERTNER, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARTUR JOSE GAERTNER. Filiação: WALDEMIRO FERREIRA SAMPAIO e ETELVINA DE ARAUJO SAMPAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
DEUCI LEANDRO VAZ, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRANCISCO LEANDRO VAZ e MARIA PEDRA LEANDRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
DIESSY MARRY DE SOUZA VAZ, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOS AURELIO VAZ e ADRIANA DE SOUZA VAZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
EDENILSON PRESTES DE MEDEIROS, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AMADEU PRESTES DE MEDEIROS e TEREZINHA RIBEIRO DE MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/08/2026.
EDITH CINI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AROLDO JULIO CINI. Filiação: HENRIQUE JOAO ADOLFO MUHLEMBRUCH e JUANA CATHARINA WILHERMINA MUHLEMBRUCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
ENY ARAUJO DA SILVEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VALERIO DA SILVEIRA. Filiação: FRANCISCO LOBO ARAUJO e ELIZABETH MATTOS ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
HELENA LOPES LUIZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL BERNARDO LUIZ. Filiação: MANOEL LOPES e MARIA ESTARTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
HELIO PIMENTEL FILHO, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CELESTE QUIROGA PIMENTEL. Filiação: HELIO PIMENTEL e GLAUCIA MEISTER PIMENTEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
JAIRO MARIANO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: TELE-ATENDIMENTO. Cônjuge: CIRENE CHIMBORSKI DE OLIVEIRA. Filiação: VILARINO MARIANO DE OLIVEIRA e IRENE DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
JOAO THEODORO BERNARDES NETO, 60 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: VALDIRENE RODRIGUES BERNARDES. Filiação: DORVAL THEODORO BERNARDES e ELZA DO AMARAL BERNARDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
JOAQUIM PINTO DE MIRANDA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NAZIRA NOGUEIRA DE MIRANDA. Filiação: JORDAO PEREIRA DE MIRANDA e FRANCISCA PINTO DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
JOSE JOEL RAMOS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA ANTONIETA DE MARIO RAMOS. Filiação: JOSE RAMOS e IZABEL QUADROS RAMOS. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS ARAUCARIAS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 30/08/2026.
JUAREZ GROBERIO, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: MARIA HELENA DA CONCEICAO GROBERIO. Filiação: DOMINGOS AQUIRINO GROBERIO e HEROINA EVARISTO GROBERIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
LEONI HIRAYAMA, 48 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CINYITI HIRAYAMA e CRISTINA MARIA BANNWART. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
LUIZ CARLOS BUCH, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA DE AZEVEDO. Filiação: NEREU BUCH e ANTONIA CARVALHO DOS SANTOS BUCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
LUIZ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARILIA PIRES DOS SANTOS. Filiação: JOSE CARLOS GONCALVES DOS SANTOS e IDELZINA BAGLIOLI DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
LUZIA DA SILVA MOENIKI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MIGUEL MOENIKI. Filiação: ZEFERINO FERREIRA DA SILVA e JOSEFA MIKA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MARIA SEBASTIANA LOURENCO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO LOURENCO. Filiação: MANOEL RIBEIRO e ROSA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MARIANGELA MANFRIM CARNASCIALI, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: MARIO CARNASCIALI e TEREZA MANFRIN CARNASCIALI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MARIO GARCIA TATIM, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JURACI DE PAULA TATIM. Filiação: DAVID GARCIA TATIM e JOAQUINA GARCIA TATIM. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MARLI TEREZA PIEGEL, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE PIEGEL FILHO. Filiação: ALFREDO FABRI e LIDIA NBONATTO FABRI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MARLI TEREZINHA FINAU CESLAK, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EVALDO CESLAK. Filiação: LAUREANO FINAU e ELVIRA DE ALMEIDA FINAU. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MAYRON CHAVES, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DE FATIMA CHAVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
MOISES CARVALHO DE PAIVA, 74 ano(s). Profissão: TENENTE. Cônjuge: JOANA D ARC PAIVA. Filiação: JONAS LOPES DE PAIVA e CELINA CARDOSO CARVALHO PAIVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
NARCIZA BORGES SALDANHA, 96 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ELIZEU BORGES SALDANHA e ANA DE PAULA FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
NEUSA TOSHIE KUWAKI, 74 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: TAKIO KUWAKI e TIOKO KUWAKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
NORMANDO LUIS PEREIRA, 56 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: CARLA LETNAR. Filiação: NORMANDO DOS SANTOS PEREIRA e MARIA DA CONCEICAO EUGENIO PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 31/08/2026.
PEDRO PALASSON, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ZELIA MACANEIRO PALASSON. Filiação: FRANCISCO PALASSON e MARIA SALOME GONSALVES PALASSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/08/2026.
ROBERTO WAGNER DE FREITAS PEREIRA, 58 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: LIDIA GARCIA MENDES. Filiação: CELIA DE FREITAS PEREIRA e CELIA DE FREITAS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 31 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 30/08/2026.
ROSA HIOLI FRANCESCHINI KOLESKY, 95 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: JOAO KOLESKY. Filiação: FRANCISCO FRANCESCHINI e GELSOMINA BRUM FRANCESCHINI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
SERGIO CORREA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ELISANGELA APARECIDA DE ARAUJO. Filiação: ANTONIO CORREA DA SILVA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
TEREZA MEDEIROS DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: ELIZEU RODRIGUES DA SILVA. Filiação: VIRGILIO MEDEIROS e MARIA DA LUZ MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
ZULMIRA BORDIM, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOAO BORDIM e AMABILE BORDIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 30 de agosto de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.