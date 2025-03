Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 31/03/2025

ALVARO DE PAULA TEIXEIRA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SONIA MARIA TEIXEIRA. Filiação: BENEDITO DE PAULA TEIXEIRA e VANDA NICOLA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de março de 2025 às 20:00h.

AMADEUS DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BONIFACIO DA CRUZ e ANGELA STIVAL DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DO MARMELEIRO- ALMIRANTE TAMANDARE/PR, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

ANA FERNANDES VIEIRA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA. Filiação: JOSE FERNANDES VIEIRA e CONCEICAO MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 30 de março de 2025 às 16:00h.

ANA LUIZA RIELLI, 28 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: LEONARDO KNAUT DA SILVA. Filiação: GERSON RIELLI e ANA PAULA ESTEVAM RIELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 31 de março de 2025 às 18:00h.

AZUIL PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO PEREIRA e PAULINA PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO PARANAGUA, domingo, 30 de março de 2025 às 17:00h.

CARLOS AUGUSTO ANTUNES, 64 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JOSIANE KLINGEFUS ANTUNES. Filiação: NARCISO ANTUNES e ALMA JOHANNSEN ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 31 de março de 2025.

CECILIA DE JESUS CABRAL, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FARIA CABRAL. Filiação: HENRIQUE COUTINHO e DOLARINDA MARTINS COUTINHO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DA ANTINHA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

EMANUELLY SOARES DE SOUZA, 2 ano(s). Filiação: WASHINGTON DE SOUZA e ANA LUIZA NUNES SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

EVA SOFIA DO NASCIMENTO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e ROSALBA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:30h.

EVONY CESCHIN, 97 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LAURO CESCHIN. Filiação: ALBERTO TEDESCHI e IRENE CELLI TEDESCHI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

FRANCISCA GONCALVES SILVEIRA, 98 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CICERO RIBAS SILVEIRA. Filiação: JERONYMO LUIZ ALVES e MARIA GONCALVES DE ASSUMPCAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de março de 2025 às 18:00h.

FRANCISCO ESTEVO FLORES, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ESTEVO MANOEL FLORES e VITALINA DA CONCEICAO FLORES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

GILBERTO NEVES, 88 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: IVETE BURIGO NEVES. Filiação: RENATO NEVES e ANA LUIZA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de março de 2025 às 17:00h.

IACRY DE ASSIS PINTO ABARCA, 89 ano(s). Profissão: TENENTE. Cônjuge: DALVINA HENRIQUETA MENEGHEL ABARCA. Filiação: FRANCISCO ABARCA e ESTER DE ASSIS PINTO ABARCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

IZAEL QUEIROZ DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VARLENE DE OLIVEIRA RUELA DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL QUEIROZ DOS SANTOS e HILDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 1 de abril de 2025 às 09:00h.

JERCON REIS SANT ANA, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA ALVES DA CRUZ SANT ANA. Filiação: JEOVAN SANT ANA e PALMIRA SANT ANA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 31 de março de 2025 às 12:00h.

JULIO CESAR VILHARVA, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CATARINA DE PINA ARRUDA. Filiação: AUGUSTO VILHARVA e MARIA TERNOPOLSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de março de 2025 às 17:00h.

JUSTINO TUCHAKI, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: ESTEFANO TUCHAKI e MAGDALENA TUCHAKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 09:00h.

LEANA MACUCO SIMAO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIPE ARISTIDES SIMAO. Filiação: EPONINO MACUCO e FLORA MACAGGI MACUCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

LUIZ ROBERTO BRITO BUENO, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO BUENO NETO e VERA LUCIA DE BRITO BUENO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

MAICON DE LIMA NUNES, 19 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JUAREZ NUNES e EDINEIA PIRES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de março de 2025.

MANOEL EZEQUIEL JORGE, 63 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: OLIVIO IRINEU JORGE e MARIA JOAQUINA JORGE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 10:00h.

MANOEL MOREIRA LOPES, 70 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MARLENE. Filiação: MARTINIANO MOREIRA LOPES e ANA MOREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BARBOZA DE FIGUEIREDO. Filiação: LUCIO COUTINHO DA SILVA e PERGENTINA COUTINHO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA FRANCISCA GOOD CASTEL, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CASTEL. Filiação: BELARMINO GOOD e JULIETA FRANCISCA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

MARIA KOZLIK DE GODOI, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DEMETRIO KOZLIK e MARTA CHENREK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE FAXINAL, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

MAURI DE MARI, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ICLEA ISFER DE MARI. Filiação: WALTER DE MARI e CARLOTA VOLPE DE MARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 31 de março de 2025 às 18:30h.

MAURO VIEIRA DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IVANILDE GOMES DA SILVA. Filiação: JOSE VIEIRA DA SILVA e JAHI MOREIRA BUENO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 30 de março de 2025.

MICHEL HABIB WEINHEBER, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSCAR WEINHEBER e ELIZABETH HABIB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 1 de abril de 2025.

MICHELE MARQUES, 39 ano(s). Filiação: ALEXANDRA MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 30 de março de 2025 às 14:00h.

MILTON CESAR SILVA CATHARINO, 56 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MIRIAN CARVALHO CATHARINO. Filiação: MILTON CATHARINO e MARLENA SILVA CATHARINO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 31 de março de 2025 às 09:30h.

NAIR PUTRIQUE SALES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ PUTRIQUE e ANTONIA RIBEIRO. Sepultamento: SAO BENEDITO, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 10:00h.

NILDA AMORIM DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITORIA DA CONQUISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 09:00h.

NILDA DOS SANTOS REIS, 90 ano(s). Cônjuge: JOSE RIBEIRO DOS REIS. Filiação: MARIO DOS SANTOS FERREIRA e MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

NOAH DE JESUS BUENO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEANDRO DE JESUS BUENO e JANETE DE SOUZA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 09:00h.

OLIVIR DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NICANOR CARNEIRO DA SILVA e TEREZA DE MATOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 13:00h.

PEDRO ADAO DE ANDRADE, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NAIR DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 15:00h.

RICHARD JOSE MEDINA GUERRA, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICTOR JOSE MEDINA e HUDIS PETRA GUERRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 30 de março de 2025 às 17:00h.

SALVADOR DE AQUINO SOARES, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SALVADOR LEOPOLDINO SOARES e MARGARIDA PAULINA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de março de 2025.

SILVELAINE CRISTINA OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ADRIANO PADIA. Filiação: SILOE ALVES DE OLIVEIRA e CLEIDE DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 12:00h.

TAURINHO ANDERSEN, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALCIDES ANDERSEN e FLORENTINA BEUMER ANDERSEN. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

TEREZINHA ZILDA ALVES, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AROLDO ALVES. Filiação: LUIZ ANDRIOLA e CONCEICAO ANDRIOLA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 16:00h.

VALDECI TAGLIAMENTO DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JURACI DA CRUZ DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO PAES DE OLIVEIRA e ANERCINA TAGLIAMENTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

VILSON LUIZ BALIOLI, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ BALIOLI e OLIVIA DOS SANTOS BALIOLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 17:00h.

ZORVINA PIRES BARBOSA CASTANHA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CASTANHA. Filiação: JOSE PIRES BARBOSA e LUIZA DOMINGUES DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 31 de março de 2025 às 11:00h.