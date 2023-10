Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (30)

Abel Inácio, 78 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Inácio e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Acelio Vendelino Muller, 86 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Vendelino José Muller e Ana Otília Muller. Sepultamento ontem.

Adriano Rodrigo Watzko, 47 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Sílvio Lourenço Watzko e Helena Maria Watzko. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Alvino Heimann, 76 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Emílio Heimann e Bertha Heimann. Sepultamento ontem.

Amilton Simon Filho, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Amilton Simon e Arfelina Simon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Anna da Siqueira, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Cezare di Egídio e Maria Assunta Faga di Egídio. Sepultamento ontem.

Antônio Inglês Ferreira, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Domingos Ferreira e Geracina de Sousa Ferreira. Sepultamento ontem.

Antônio Renato dos Santos, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Cavalheiro dos Santos e Mercedes Koga dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela Municipal Santa Cândida 01 CuritibaPR.

Ari Nascimento Moreti, 93 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Ricardo Moreti e Margarida Nascimento Moreti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arnaldo Ferro, 71 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Ferro e Catarina Ana Stival Ferro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Arthur Gabriel Landarin Baggio, 5 anos. Filiação: Gabriel César Kruk Baggio e Camila Voichecoski Landarin. Sepultamento ontem.

Carlos Cardoso Ferreira, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Ferreira e Júlia Cardoso. Sepultamento hoje, Santa Esperanca de Morretes, saindo de Municipal de Morretes.

Claudemiro Soares Pereira, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Soares Pereira e Inêz Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Claudinei Farias da Cruz, 45 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José da Luz Farias da Cruz e Terezinha de Jesus Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Curiuva, saindo da Capela Municipal de Curiuva.

Cristina Born Schibelbein, 45 anos. Filiação: Gilson Antônio Schibelbein e Carmen Rgina Born Schibelbein. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Darcy Reis de Oliveira, 85 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Euclides Alves de Oliveira e Filonila Reis Oliveira. Sepultamento ontem.

Dirce Meier, 76 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Arnaldo Antero Meier e Rosa Hartmann Meier. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Edmilson Gomes Pereira, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Belo Pereira e Maria Dirce Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eduardo Tadeu Poniatowski, 78 anos. Filiação: Boleslau Poniatowski e Zenona Poniatowska. Sepultamento ontem.

Elda Aglaee de Almeida, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hans Roberto Moellendorff e Wanda Walheide Moellendorff. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Estefania Rakowecki, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Michal Rakowecki e Eugenia Rakowecki. Sepultamento ontem.

Gabriel Lucas Teodoro de Oliveira, 14 anos. Filiação: Hilton Carneiro de Oliveira e Cláudia Regina Teodoro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Geraldo Munhoz de Mello, 98 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Joaquim Goios de Mello e Carmem Munhoz de Mello. Sepultamento ontem.

Glaci Bicheski Alban, 78 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Bicheski e Gracil Araújo Bicheski. Sepultamento ontem.

Hilda da Silva Guedes, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marques da Silva e Ana de Camargo. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (30)

Hugo Ribeiro de Souza, 73 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Manoel Ribeiro de Souza e Geralda Maria Rosa. Sepultamento ontem.

Jesue Pereira Quintas, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Inácio Pereira Quintas e Luíza Pereira Barcelos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joanna Maria da Conceição, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tereza Maria da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

João de Freitas, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Elmira de Freitas. Sepultamento ontem.

Jorge Lipka, 58 anos. Profissão: técnico. Filiação: Rafael Lipka e Tereza Lipka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Adir Cordeiro, 59 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Licio de Paula Cordeiro e Maria Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Aldir Pavanetti, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Palmirio Pavanetti e Maria José Pavanetti. Sepultamento ontem.

Judite Soares, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcides Souza Soares e Alzira Barreto Soares. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juliana Daniele Jacinto, 35 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Jeronimo José Jacinto e Aparecida de Fátima Jacinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Juvenal Estica, 89 anos. Filiação: João Estica e Ursulina Estica. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Katia Cristiane Becker, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Fernando Cláudio Godoy Becker e Clélia Godoy Becker. Sepultamento ontem.

Madalena da Silva Lemes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juliano Vivaldo da Silva e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento ontem.

Madalena de Miranda de Souza, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Maia de Miranda e Alzira Rosa do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Márcia do Rocio Honorato dos Santos, 55 anos. Profissão: diarista. Filiação: Elpidio Honorato dos Santos e Diamantina da Silva Santos. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal Igreja.

Maria Antônia Martins Jansen Pereira, 78 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Floriza Bales Martins. Sepultamento ontem.

Maria Neves dos Santos, 89 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Francisco Neves e Maria Luíza de Campos Neves. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Jacoviski Gomes, 69 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Paulino Gomes e Helena Jacoviski. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Patriota, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leodegario Gomes Patriota e Júlia Salgado Vasconcelos. Sepultamento ontem.

Martins Matos da Silva, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ana Matos de Jesus. Sepultamento ontem.

Miro Scmidt, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Celso Scmidt e Laura Scmidt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Nilton Anderle, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alberto Anderle e Rosa Leite. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Pedro Rodrigues de Amorim, 81 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: José Rodrigues de Amorim e Eva Gonçalves Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Raimundo Pollon, 87 anos. Filiação: Pedro Pollon e Miguelina Pollon. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Raquel Martins, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Martins e Octacilia Galvão Martins. Sepultamento ontem.

Renato Wisnievski, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adolpho Wisnievski e Tereza Justina Wisnievski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Rony Adir Kumm, 66 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Roland Hans Kumm e Isolda Kumm. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Rosa Sarote, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Sarote e Ana Sarote. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Roseli Rodrigues de Oliveira, 75 anos. Filiação: José de Oliveira e Agripina Rodrigues. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Rubenilde Nascimento, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Costa do Nascimento e Luzia dos Santos Nascimento. Sepultamento quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 10hh, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Sebastião Soares Colaco, 92 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Soares Colaco e Maria de Jesus Pepe. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Frei Miguel Cic.

Sueli de Fátima de Oliveira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Rosa de Oliveira e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Valmir Dias dos Santos, 59 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Vitório Pereira dos Santos e Jovelina Dias dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Wilmar Teixeira da Costa, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Teixeira da Costa e Juraci Arlete da Costa. Sepultamento ontem.

Wolfgang Josef Huppert, 85 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Leonhard Huppert e Anna Maria Huppert. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (30)

No Batel

No Batel

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!