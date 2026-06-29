Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 29/06/2026

ADRIANA LAUREANTI, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IGNACIO CIGUSEPPE LAUREANTI e LUCIA MARIA ULE LAUREANTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
ALBINO PIRES DE MATOS, 88 ano(s). Cônjuge: ENCARNACAO JULIA DE MATOS. Filiação: JOSE ANTONIO DE MATOS e HERMINIA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
ANTONIO HELIO DE MORAES SALDANHA, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: HELIO SALDANHA e NELY DE MORAES SALDANHA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
AUGUSTO SCHILING NETO, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EVA KUSS. Filiação: CARLOS SCHILLING e ROSA CARDOSO SCHILING. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
CARLITO DA COSTA FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LEDINA DA SILVA MAIA FERREIRA. Filiação: JOSE DA COSTA FERREIRA e ANA MINEGATI. Sepultamento: A DEFENIR, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
CATARINA SINHORI BATISTEL, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GUERINO BATISTEL e ROSA SINHORI BATISTEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
CELIO LUIZ PEREIRA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DENISE CRISTINA KULIK PEREIRA. Filiação: DULCE PEREIRA e DULCE PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
CRISTIANE DLUGOSZ, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO PARAILO DLUGOSZ e LURDES DLUGOSZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
DALVA DO CARMO, 63 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MANOEL ANTONIO DO CARMO e LUZIA SANTOS DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OLGA GREIN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DARCI DRULLA, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TEREZA DRULLA. Filiação: ALEIXO DRULLA e AMALIA WICHINHOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DEJANIRA MARIA DE ALMEIDA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO NAPOLEAO DE ALMEIDA. Filiação: APRIGIO MANOEL MARCELINO e SALVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DENISE CRISTINA KULIK PEREIRA, 47 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: CELIO LUIZ PEREIRA. Filiação: DIONIZIO KULIK e ISAURA TOCARSKI KULIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DEOMIRA MARIA GOES MILITAO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO GOES MILITAO DA SILVA. Filiação: OLYMPIO JOSE PACHE e MARIA GOMES PACHE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 29/06/2026.
DIRCE DE BRITO, 90 ano(s). Profissão: LABORATORISTA. Cônjuge: NIRVASIL COLEGARO DE BRITO. Filiação: FERNANDO ZIBARTH e MARI ZIBARTH. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DIRCE TEREZINHA MARQUES FAGUNDES, 70 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: VIRGILIO CIPRIANO FAGUNDES e LUCILIA CIPRIANO MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
DORALICE VIEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ FERREIRA MACHADO e VERGINIA DE PAULA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 28 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
ENEAS GUARDIOLA MEINHARDT, 72 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: GERMANO MEINHARDT e PATRICIA EUGENIA GUARDIOLA MEINHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
ERASMO MOURA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: IRENE DE BRITO DA SILVA. Filiação: JOAO MOURA DA SILVA e LAURA CORREA BRAGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
EUNICE DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO ALVES DE SOUZA. Filiação: EUNICIO DE SOUZA e BERENICE MARTINS LIMA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LONDRINA, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
EVERALDO BONTORIN, 59 ano(s). Filiação: FLORIDO ORLANDO BONTORIN e GILDA FRANCA BONTORIN. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
FRANCISCO DO CARMO MARTINS, 79 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: JORGE DA CONCEICAO MARTINS e ANDREA DO CARMO MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
GERALDA DE TOLEDO FONSECA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORESTES BATISTA DE TOLEDO e ARDELINA BOREL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
GILBERTO CAUDURO, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Filiação: FIORAVANTE CAUDURO e OLGA CAUDURO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
HELENA RIBAS VIDAL, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEOLINDO VIDAL e MERCEDES RIBAS VIDAL. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
HEVERTON LUIS DIAS DE OLIVEIRA, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSNEI DE OLIVEIRA e EDINEIA DIAS MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
IVAN MEHL, 63 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: IONE MEHL. Filiação: BENEDITO MEHL e MARIA MACEDO RIBAS MEHL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 30 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOANA SEMES TORRES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU VIEIRA TORRES. Filiação: DEMETRIO SEMES FILHO e OLGA SEMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOAO ABEL CARLOTTO, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALBERI JOSE CARLOTTO e MARICA CARLOTTO. Sepultamento: CEMITERIO CONTENDA, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOAO MARIA POLERA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE POLERA e NAIR MIGLIENTE POLERA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOSE CAETANO NETO, 88 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: REGINA SOUZA CAETANO. Filiação: MANOEL CAETANO DE LIMA e ALTA MARIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JUCIMARA DO ROSARIO, 54 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCOS DO ROSARIO. Filiação: JUVANIR ARAUJO MACHADO e AMALIA IZADIR MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LABIB HADDAD, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ABDO HADDAD e NAGIBA SAMARA HADDAD. Sepultamento: CEMITÉRIO DA SAUDADE, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LAERTES VANDERLEI FARAGO, 67 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: ANTENOR FARAGO e INES FARAGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LEONEL TAVARES CHAGAS, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BENJAMIM RIBEIRO CHAGAS e RITA TAVARES CHAGAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LUIZ ANDRE DE SOUZA ROSA, 23 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: LUIZ RICARDO DA SILVA ROSA e PATRICIA DE SOUZA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LUIZ APARECIDO MACHADO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO MACHADO e MARIA DO ROCIO MACHADO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LUIZ CARLOS WIERZBICKI, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ADAO WIERZBICKI e ROSA WIERZBICKI. Sepultamento: PAROQUIAL IMACULADA CONCEICAO, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LUIZ JOEL FERREIRA DE LIMA, 45 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: MIGUEL FERREIRA DE LIMA FILHO e AMALIA MARIA TRZASKOS DE LIMA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
LUZIA DAS DORES DA SILVA, 75 ano(s). Cônjuge: JOAO MORORODA SILVA. Filiação: BRAULINO JUSTINO BARBOSA e ZULMIRA FILOMENA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MAEL SANTOS DIAS, 4 mes(es). Filiação: DERIK LUAN RIBEIRO SANTOS e CAMILLY CRISTINI DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILIO DOS ANTOS. Filiação: JOAO FERMINO e MARIA ANUNCIATA FERMINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA DE LOURDES MAURICIO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEIR APARECIDA MAURICIO DESPLANCHES. Filiação: ALCEBIADES DELFINO DOS SANTOS e LEOZINHA MACHADO DO BONFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA EUNICE ARAUJO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMADEUS NORONHA e ARMINDA ARAUJO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA LUCITA RHODEN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO BALDOLIVIO RHODEN. Filiação: JACOB SIFRIDO ENGEL e SIBILA ENGEL. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA ORTEGA DE MELLO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE BRASILINO DE MELLO. Filiação: LUCAS ORTEGA PEREZ e CATARINA PEREZ ORTEGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA PIERINA ALVES SOBEX, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: WALDOMIRO SOBEX. Filiação: JOAO ALVES DE ALMEIDA e OLINDA MATIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIA ROSELI DA PENHA DE MATTOS IURK, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: GILBERTO AUGUSTO IURK. Filiação: OLIMPIO DE MATTOS e MERCEDES FERREIRA DE MATTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
MARIO WOSNIAK, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SIRLEY RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: INACIO WOSNIAK e ELIZA WOSNIAK. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
NEIDE CABELLO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALCDO CABELLO. Filiação: JULIO OLSTAN e EMA OLSTAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
PEDRO MEIRELES DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DEJANIRA GALANTE DE SOUZA. Filiação: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA e GEORGINA MEIRELES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
RENY TEREZINHA RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA BARBOSA e ANAIR MISSIO BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
ROSALINA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO INFORMADO e NAO INFORMADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
SEBASTIAO LOPES DA SILVEIRA, 97 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: LAURINDO LOPES DA SILVEIRA e CONCEICAO MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 29 de junho de 2026. Data do Falecimento: 28/06/2026.
SINVAL NOGUEIRA DE LUCENA, 59 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: DOORGIVAL FRANCELINO DE LUCENA e OLIVIA NOGUEIRA DE LUCENA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
VALDEMIR DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MIRIAN DA SILVA MOURA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e MARIA DE LURDES BORGES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
YGOR PAPERA OLIVEIRA DA SILVA, 19 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCOS KENNEDY OLIVEIRA DA SILVA e ROSEMARY DA SILVA PAPERA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.