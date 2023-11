Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (27)

Adelino Baldo, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Baldo e Rute Ferreira Baldo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Aglair Caron Martins, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Caron e Ângela Caron. Sepultamento ontem.

Agostinho Velho Goss, 63 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Arlindo Velho Goss e Celestina Velho Goss. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba- Sala Jacaranda.

Alceu Soares de Lima, 77 anos. Profissão: gerente operacional. Filiação: Augusto Soares de Lima e Benedita Oliveira de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anderson Carneiro Pinheiro, 47 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Batista Pinheiro e Ângela Maria Carneiro. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Angelica Moreira dos Santos, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marli Aparecida Moreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Ângelo Marchette Filho, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ângelo Marchette e Vergínia Marchette. Sepultamento ontem.

Aparecido Lúcio Dias, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Geraldo Lúcio Dias e Hilda Maria Dias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Benedito Galdino, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Vicente Galdino e Guilherminda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Benicio Vinci Cegatte, 1 mes(es). Filiação: Daniel Oriani Cegatte e Beatriz Senkiu Vinci. Sepultamento ontem.

Beti Rauzer Girardelo, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alice Rauzer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Catarina Medeiros dos Santos, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amandio Medeiros dos Santos e Verônica Peschibilski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Papanduva, saindo da Capela Municipalde Papanduva.

Cezar Lamenha Barbosa de Siqueira, 41 anos. Profissão: artista. Filiação: Aarao Lamenha de Siqueira Júnior e Regina Maris Barbosa de Siqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Cláudio Vanderlei da Silva Velho, 54 anos. Profissão: garçom. Filiação: Aulo da Silva Vecho e Zilma da Silva Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Deny Kelson Vasques Pereira, 39 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Nelson Alves Pereira e Valderice Vasques Pereira. Sepultamento hoje, (Ponta Grossa) Cemitério Municipal de Ponta Grossa, saindo de Municipal de Ponta Grossa.

Edson Sérgio Montowski, 61 anos. Profissão: analista financeiro. Filiação: Evaldo Montowski e Elvira Macuco Montowski. Sepultamento ontem.

Eliane Bueno Manhaes, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu Alves Manhaes e Sueli Teresinha Bueno. Sepultamento ontem.

Eluir Martins, 63 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Nelson Martins e Júlia Cardozo Martins. Sepultamento ontem.

Elvira Ramos Barbosa, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Maria Ramos. Sepultamento ontem.

Erlon Rodrigo da Silva, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José da Silva e Haidee Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Ilvo Saldanha Faria, 106 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Alcebiades de Almeida Faria e Odila Saldanha Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Irene Maschio Cavallari, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Paula Silva e Helena Maschio de Paula. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Memorial de Luto// Sala Ipe.

Ivone de Oliveira Kosma, 74 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Kosma Filho e Maria da Luz de Oliveira Kosma. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Jandira Ignácio de Lima, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Ignácio e Otília da Conceição Ignácio. Sepultamento ontem.

Jarleson Gueber Soares, 38 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Benedito Bueno Soares e Iracelis Aparecida Gueber Soares. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Guilherme Moreira Silva, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Genivaldo Moreira da Silva e Sílvia Santos da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Assembleia de Deus/ Cidade Industrial.

João Odair Belo, 65 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Pedro Belo e Maria José Belo. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

José Vicente de Sousa, 61 anos. Filiação: Vicente Honório de Sousa e Maria de Lourdes Pereira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Leonor Portela Diniz, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Portela e Maria Luciene Crispim. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja Evangélica.

Luciano Kaleski Sampaio Júnior, 27 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Luciano Kaleski Sampaio e Diner Aparecida de Abreu. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Luís Carlos Molina, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlota Molina. Sepultamento ontem.

Luiz Geraldo Alves Moreira, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Jaciminio Alves Moreira e Aguedora Alves Moreira. Sepultamento ontem.

Maria Conceição Bochi, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benevenute Venuti e Emma Menegheti Venuti. Sepultamento ontem.

Maria José de Melo Mendes, 74 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Batista de Melo e Aparecida Araújo de Melo. Sepultamento ontem.

Maria Luzia Demczuk, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Demczuk e Maria Sobutka Demczuk. Sepultamento ontem.

Marli de Fátima Augustinho, 70 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Pedro Gonçalves e Silvamir Gonçalves. Sepultamento ontem.

Natália Franca, 75 anos. Filiação: Euclides Franca e Rosa Vandembruk Franca. Sepultamento hoje, Cemitério de Reboucas, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Neli Resendes Sudn, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marciano Resende e Hercilia Resendes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olavo Loiola Buczenko, 84 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Francisco Buczenko e Maria Lídia Alves de Loiola Buczenko. Sepultamento ontem.

Osvaldo Ari da Silva, 61 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Francisco Gonçalves da Silva e Maria Cecília Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Otávio João Straub, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Louris Straub e Dalila Costa Straub. Sepultamento hoje, em local a definir.

Ozeias do Nascimento, 35 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Manoel Bento do Nascimento e Geralda Aparecida do Nascimento. Sepultamento ontem.

Rachel Salles Barbosa, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubio Barbosa e Raquel Salles Barbosa. Sepultamento ontem.

Robison Yukio Oda, 48 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: Kazuo Oda e Maria Oda. Sepultamento ontem.

Robson Santos de Farias, 33 anos. Filiação: Jobert Alves de Farias e Solange Santos de Farias. Sepultamento ontem.

Samuel Antônio dos Santos, 45 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônio Belo dos Santos e Izaltina Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Teodozia Ponchek, 74 anos. Profissão: camareira. Filiação: Silvestre Ponchek e Alexandrina Ponchek. Sepultamento ontem.

Wilson Tadeu de Lara, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldemar de Lara e Amélia Pereira de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

