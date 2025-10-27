Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (27/10)
ANTONIO RODRIGUES DO AMARAL, 78 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: GUILHERMINA DE JESUS AMARAL. Filiação: MAXIMINO RODRIGUES DO AMARAL e CONCEICAO GOMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ARAO TORQUATO DA ROCHA, 63 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOAO TORQUATO DA ROCHA e NATALIA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
AVILA BALDI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WADISLAU CEBULSKI e JANDIRA CEBULSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 28 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
DALVA TEREZINHA FRANCISCO RIBEIRO, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: SERAFIM FRANCISCO RIBEIRO e ANGELINA MARCURI RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
DAVI JOSE DOS SANTOS, 21 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: NILTON CESAR ALVES DOS SANTOS e RITA MARA PAEZ DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
DAVID SELINKE, 84 ano(s). Filiação: VICENTE SELINKE e ANNA KOLLROSS SELINKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
FLAVIO FELIX PEDROSO, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: THEOTONIO FELIX PEDROSO e PALMIRA GONCALVES PEDROSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 28 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JOAO JEAN LOPES, 30 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO BATISTA LOPES e JOANITA MOREIRA LOPES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JOAQUIM RODRIGUES PINTO, 76 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA ELAYR DE LIMA PINTO. Filiação: MATIAS CORDEIRO PINTO e FERMINA RODRIGUES PINTO. Sepultamento: FLUVIOPOLIS SÃO MATEUS DO SUL PR, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JOEL LEAL, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ESTANISLAU LEAL e MARIA OLANDA DO NASCIMENTO LEAL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 28 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JOSE OSNIR INACIO, 66 ano(s). Filiação: LAURIDES INACIO e MARIA OLIVIA INACIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JULIANE APARECIDA MATOS DA COSTA, 48 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: ADAO PACHECO DA COSTA e JOSELIA MATOS DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (27/10)
LUIZA KNOPF, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NELSON LUIZ KNOPF. Filiação: VICTOR FORMIZANDO e MARIA PAIXAO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MAN HONG FRANCISCO, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SE FA. Filiação: WE KIN e CHIENG SIE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MAREZILDA ZATTERA, 70 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: EMILIO ZATTERA e MARIA ZATTERA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MARIA APARECIDA DA COSTA CAMARGO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: AUGUSTO ALVES COSTA e IRACEMA GARCIA DA COSTA. Sepultamento: CAPELA CEMITERIO JARDIM INDEPENDENCIA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MARIA ISABELLY PEREIRA BARRETO, 11 ano(s). Filiação: ORIVALDO BARRETO e MARIA ELISABETE PEIREIRA FEITOZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MIGUEL KNOPIK, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FENICIA KNOPIK. Filiação: PEDRO KNOPIK e FRANCISCA WOJCIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
NATHALY KAROLINY KURKIEVCKS FISCHER DOS SANTOS, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RODRIGO FISCHER DOS SANTOS e IDINEIA DE FATIMA KURKIEVICKS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
NELY ZACHAROW, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DJALMA COSTA e HELENA CUNICO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
NEUZA DOS SANTOS DE MELLO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAMIR RODRIGUES DE MELLO. Filiação: JOAQUIM DIONIZIO DOS SANTOS e FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
ORIVALDO RODRIGUES MARQUES, 67 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ENILZETE DE OLIVEIRA MARQUES. Filiação: HORMINIO RODRIGUES MARQUES e JULIA BATISTA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
PEDRO DE CASTRO NOWACKI, 61 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: MARIO JOSE NOWACKI e ADYR DE CASTRO NOWACKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
REGINA HINSELMAM CARDOSO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CARDOSO. Filiação: JERONIMO HINSELMAM e LILI HINSELMAM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
RENAN HELINGTON SANTOS SANTANA, 41 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: ELIZANGELA DE FATIMA DA SILVA. Filiação: ELIZEU SANTANA e ROSA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
SUELI AMARAL SEQUINEL, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES SEQUINEL. Filiação: JOAO INACIO DO AMARAL e DORVALINA BORGES DE OLIVEIRA AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (27/10)