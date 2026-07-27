Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 27/07/2026

ABDON LUZ, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LUZIA DIAS DE OLIVEIRA LUZ. Filiação: EDMUNDO LUZ e DOLORES LUZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ALCEU DE OLIVEIRA MACIEL, 81 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: DAGMAR MACIEL. Filiação: MOYSES DOS SANTOS MACIEL e MARIA DE OLIVEIRA MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ALEXANDRA CAMARGO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR CAMARGO DOS SANTOS. Filiação: ALEKSANDER SLOMCZYNSKI e MARIANA SLOMCZYNSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ALEXSANDRO DOS SANTOS VIEIRA, 40 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: NOEL DOS SANTOS VIEIRA e NEUZA ROSA MONTEIRO DOS SANTOS VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ANA JANDIRA HARTMANN, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: GETULIO HARTMANN. Filiação: ALFREDO DE MELLO e MARIANA DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ARTUR CAMARGO, 97 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: REGINA RUEDA CAMARGO. Filiação: ANDRE FERREIRA DA CAMARGO e PAULINA ALVES DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
BEATRIZ DELGADO DE SIQUEIRA MAGALDI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINDOLFO MAGALDI. Filiação: CYRIACO DELGADO DE SIQUEIRA e PAULA DOMINGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
BERNARDO MARTINS, 90 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CINIRA VIRMOND MARTINS. Filiação: GERALDO MARTINS e FELICIA ILDEFONSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
CARMELITO MOREIRA LOPES, 77 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IVONE ROSA MOREIRA LOPES. Filiação: MADALENA MOREIRA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
CLAUDINEI FIGUEIRA DE ANDRADE, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE. Filiação: ADAUTO FIGUEIRA DE ANDRADE e NADIR AZEVEDO DE ANDRADE. Sepultamento: CEMITERIO DE FIGUEIRA – PR, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
CRISTIANE LISBOA PERCEGONA SANTOS, 56 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: OSVALDO PERCEGONA e SWAMI LISBOA PERCEGONA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ENEAS DA LUZ BATISTA, 84 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: IVETE CORDEIRO BATISTA. Filiação: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA BATISTA e MARIA DE LURDES DA LUZ BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
GELI DARLI ROMMINGER, 81 ano(s). Cônjuge: ROLF ALCEU ROMMINGER. Filiação: THEOBALDO KANITZ e HEDY KANITZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
GILBERTO DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE ALBERTO DA SILVA e ANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
GLEIDE APARECIDA FONSECA BUENO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOLIVAR DE PAULA BUENO. Filiação: LICINIO FONSECA e LECTICIA PUGSLEY FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de julho de 2026. Data do Falecimento: 26/07/2026.
JOAO CARLOS DE FREITAS, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JUREMA DA SILVA FREITAS. Filiação: JOAO DE FREITAS e MARIA DE JESUS DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
JORGE DANIEL MANICKA, 72 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: WENCESLAU MANICKA e EVA ALOISA MANICKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
JOSE HELIO LONGARETE, 60 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSA MARIA SALA LONGARETE. Filiação: FLAVIO LONGARETE e MARIA CARLOS LONGARETE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
JOSUE RAMOS DA ROSA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO RAMOS DA ROSA e ABGAIR DE ALMEIDA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
LATIMORI GALLICE, 75 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: NATAL GALLICE e PIERINA ZELONI GALLICE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de julho de 2026. Data do Falecimento: 26/07/2026.
LEONOR THEREZINHA CARON, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO CARON e ADELAYDE MULLER CARON. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
LUCI TEREZINHA TARTAIA RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LEONEL SANTOS RODRIGUES. Filiação: JOAO TARTAIA SOBRINHO e MARIA DAS DORES FRANCO TARTIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
LUIZ FERNANDO FELIX, 75 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: FREDERICO DA CONCEICAO FELIX e LYDIA DE OLIVEIRA FELIX. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 26 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO DE OLIVEIRA. Filiação: EUGENIO BARBOSA DO PRADO e MARIA ALICE CORREA BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MARIA ENI MARTINS, 66 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: HEITOR MARTINS e MATHILDE LACERDA DA ROCHA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MARIA IDELENA DOS SANTOS BRUM DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODILON BRUM DE OLIVEIRA. Filiação: MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MARIA LUCIA BORGES SIMOES, 61 ano(s). Filiação: JOSE BORGES e JOVINA DE AMARAL BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MARIA LUCIA PEREIRA BERGAMASKI, 66 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: ARLINDO BERGAMASKI. Filiação: JOSE VITOR PEREIRA e APARECIDA ADELAIDE DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
MARIA LUIZA DE JESUS, 100 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO GREGORIO GONCALVES e ELVINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MARLENE DORO GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BRAZ SABINO GONCALVES. Filiação: MANOEL SEBASTIAO DORO e MARIA MERCEDES DORO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
MAURICIO AUGUSTO DE MORAES, 88 ano(s). Filiação: JOSE AUGUSTO DE MORAES e MARIA MANOELA DE MORAES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 27 de julho de 2026. Data do Falecimento: 26/07/2026.
NELSON DE OLIVEIRA, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANA BORGES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
PAULO MESSIAS FRANCO, 75 ano(s). Filiação: ITAMAR MESSIAS FRANCO e OLINTA COSTA MESSIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
REINALDO JOSE ANDREATTA, 59 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: VALDEMAR ANDREATTA e VERA MARIA SNIECIKOSKI ANDREATTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OLIMPIO VICENTE DA SILVA e URBANA INACIA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
SIRLEI DO ROCIO BERNO, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: NELSON BERNO e MARIA DE LOURDES FLORENCIO BERNO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
TEREZINHA TUONO GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: OLIVIO JOSE GONCALVES. Filiação: ANTONIO TUONO e IGNES RODRIGUES TUONO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
TOSHIKO HISAMOTO, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TAKAAKI HISAMOTO. Filiação: HIMEO ICHIKAWA e YOSHIE ICHIKAWA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 28 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
VALTERLI BATISTA DA SILVEIRA, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ANTONIO BATISTA DA SILVEIRA e MARIA OTAVIA DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
VIRGOLINO SOARES VAZ, 94 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANILCE VAZ. Filiação: ANDRE VAZ e FLORIZA SOARES VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/07/2026.
WALKIRIA DA COSTA E SILVA, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: OSIRIS REIS CORDEIRO. Filiação: THALES DA COSTA E SILVA e ROSALINA PIRKEL DA COSTA E SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 27 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
WILSON EUFRASIO, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: BENEDITA DA ROSA EUFRASIO. Filiação: PEDRO EUFRASIO e MARIA CEZAR EUFRASIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de julho de 2026. Data do Falecimento: 27/07/2026.
ZILAH SANTOS, 88 ano(s). Filiação: WALDEMAR SANTOS e AURORA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.