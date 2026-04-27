Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 27/04/2026

ANGELA MARIA TARASZCZUK MIRANDA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON ROBERTO MIRANDA. Filiação: AKESENTY TARASZCZUK e ANGELA CASAGRANDE TARASZCZUK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
ANTONIA DA COSTA LIBANIO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LIBANO DE SOUZA. Filiação: ANTONIO ALVES DA SILVA e RITA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
BENHUR JOSE SANTIN, 63 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: CANDIDO SANTIN e FEDELINA SANTIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
BRUNA DO ROCIO DE PAULA GUIMARAES, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO VIEIRA GUIMARAES e DEULI TEREZINHA DE PAULA GUIMARAES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
CELSO MENDES VICENTE, 74 ano(s). Profissão: FOTOCOMPOSITOR(A). Filiação: JAIR CARVALHO VICENTE e NILZA MENDES VICENTE. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
CLARA BUENO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMIDIO PINTO BUENO e BENEDITA DE CASTRO BUENO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
CLARICE DE OLIVEIRA BORTOLETO, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SALVAGETO BORTOLETO. Filiação: FIRMINO DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES CORREIA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
CLAUDINO ZAPOTOCZNY, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZABEL MARIA ZAPOTOCZNY. Filiação: FRANCISCO ZAPOTOCZNY e JOANA ZAPOTOCZNY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
CLOVIS FURLAN, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA JORDAO FURLAN. Filiação: JOSE FURLAN e ADELAIDE COLOMBO FURLAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
CRISTIANO NUNES DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: HAROLDO GONCALVES DE OLIVEIRA e EUDENIR NUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
DALILA ESTEFANI RODRIGUES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE RODRIGUES FILHO. Filiação: JOAO ESTEFANI e FRANCISCA ESTEFANI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
DORACINA MARQUES SANTANA DE LIMA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VIDALVINO FERREIRA DE LIMA. Filiação: AMADOR MARQUES SANTANA e JANUARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
EDMILSON FARIA SILVA, 65 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: BERNADETH VIEIRA FARIA SILVA. Filiação: JAIR SILVA e EUNICE FARIA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
EDSON GOMES MARTINS, 89 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Cônjuge: MARIA TEREZINHA GOMES MARTINS. Filiação: REALINO JOSE MARTINS e LEOCADIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
ELIEL PANIZIO, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TELMA APARECIDA VIEIRA PANIZIO. Filiação: SAULO PANIZIO e ORAIDE PEREIRA PANIZIO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
ELIZIELE CORREIA DOS SANTOS, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENAN NUNES MOURA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e ESPERIDIA CORREIA DOS SANTO. Sepultamento: CEMITERIO ASSUNGUI, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
GENI DO AMARAL BARBOZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PATROCINIO BORGES DO AMARAL e CELINA DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
IGNACIO KEITI HONDA, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HISAKO HONDA. Filiação: AKIO HONDA e HISAKO T HONDA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
ISAIAS MONTANARI, 88 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: FRANCISCA SOUZA BUENO. Filiação: JOAO MONTANARI e MARIA MONTANARI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
JOELCIO ANISIO MILHORETTO, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ANGELA MARIA KRATZ. Filiação: ARLINDO MILHORETTO e LEONIRA BASSAN MILHORETTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
JUCELIA GONCALVES MEDEIROS DE MORAIS, 50 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ELIAS LEMES DE MORAIS NETO. Filiação: JOAO BATISTA DE MEDEIROS e NEUZA GONCALVES MEDEIROS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
KAUANE VITORIA DOS SANTOS NEVES, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VILMAR PEREIRA DAS NEVES e ROSENILDA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
LEVI EDMILSON DAHLE, 80 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: NEUSA DA ROSA DAHLE. Filiação: ROBERTO DAHLE e JUVENTINA DAHLE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
MANTINA DE ANDRADE MORAES, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCO BIERNASKI. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS DE MORAES e MARIA FERREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: MARMELEIRO, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
MARIA BENEDITA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LOPES DE SOUZA. Filiação: ORLANDO ALVES DA SILVA e SEBASTIANA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
MARIA DE FATIMA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: DARCI DA SILVA. Filiação: IVO AMARO DA SILVA e ANTONIA LUIZA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de abril de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FRANCISCO DE SOUZA. Filiação: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS e GALDINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
MARIA JOSE VILACA, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: SILVESTRE VILACA FILHO. Filiação: VICENTE FERREIRA DOS SANTOS e EMILIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/04/2026.
MATHEUS ALEXANDER DE PAULA, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: ALEXANDER DE PAULA e ANADIR FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: CREMATORIO SANTO EXPEDITO, domingo, 26 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
MAURI ADILCE PAN, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ADORACIR RODRIGUES PAN. Filiação: ARMINIO PAN e ROSA JANDIRA VIGO PAN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
PAULO MACHADO PORTUGAL, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE ALMEIDA PORTUGAL. Filiação: JOSE MACHADO PORTUGAL e OTILIA JULIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
PAULO MARTINS TOSTA, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NELI BAZZA. Filiação: JOAQUIM MARTISN TOSTA e FRANCISCA MORAIS TOSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
SARA ALVES DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OSCAR MARTINS DE OLIVEIRA FILHO. Filiação: MOACIR ALVES e ALAIDE MARIA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
TEREZA SILVA DIAS, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO ALVES DIAS. Filiação: JOAO CLEMENTE DE SOUZA e GABRIELA DE SOUZA E SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
TEREZA TEIXEIRA BRAGUETTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIONISIO BRAQUETTO. Filiação: JOAO BATISTA TEIXEIRA e BRANDINA TEIXEIRA BRAGUETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.
VICTOR PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA CESARIO PEREIRA. Filiação: JOAO BATISTA PEREIRA e MARIA PERCIDIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/04/2026.
VITORIA ROSALINA DE ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REI BATISTA DE ARAUJO. Filiação: JOSE MILITAO DE FARIA e MARIA CANOIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Data do Falecimento: 26/04/2026.