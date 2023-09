Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (25)

Abrão Paulino Maran, 71 anos. Filiação: Ambrosio Maran e Maria Rosa Ardigo Maran. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capla do Cemitéiro Municipal de Campo Largo (PR).

Adelaide do Rosário Grein Oractz, 76 anos. Filiação: João Grein e Adelmira de Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Adilene Leocadia Rosa Pietrzak Rehme, 56 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Arnaldo Pietrzak e Genny Pietrzak. Sepultamento ontem.

Agatha Emanuelly Pereira Rodrigues, 3 mes(es). Filiação: Josnei Rodrigues e Ivone do Carmo Pereira. Sepultamento hoje, Abapa CastroPR, saindo de Rural de Abapa, S/n Herval dos Lima CastroPR.

Alexandre Schab, 93 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Schab e Anna Schab. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Alisson Luiz Teixeira, 22 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Anderson Luiz Teixeira e Alexandra Lourenço. Sepultamento ontem.

Amarli Ema Pilati, 74 anos. Filiação: Vitório Pilati e Maria Born Pilati. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitéprio Municipal São Francisco de Paula.

Ângela Maria dos Santos, 55 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Francisco dos Santos e Zélia Maria dos Santos. Sepultamento hoje, CemitérioTunas do ParanaPR, saindo da Capela Tunas do ParanaPR.

Antônio Drong, 46 anos. Profissão: encarregado(a) logística. Filiação: Pedro Drong e Severina Drong. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Osvaldo dos Santos, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João dos Santos e Carolina Machado. Sepultamento ontem.

Aparecido Tavares de Souza, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Tavares de Souza e Sebastiana Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Arthur Brandani Silvente, 21 anos. Filiação: Eduardo Pereira Silvente e Ana Paula Grandani Silvente. Sepultamento ontem.

Avanil Carvalho da Cruz, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Carvalho da Cruz e Maria de Deus Munhoz de Lima. Sepultamento hoje, Muncipal de Doce Grande, saindo de Estrada Principal Sn – Doce Grqande.

Castorina Alves Borges, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arcelino Alves Moreira e Maria Tomas Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Celso Luiz Marchanek, 79 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Marchanek e Clemena Marchanek. Sepultamento ontem.

David Guilherme Rosa de Lima, 1 dias. Filiação: Diego Oliveira de Lima e Jaine Cristina da Silva Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Dilu Becker Pinto, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João da Silva Pinto e Maria Becker Pinto. Sepultamento ontem.

Diva Aparecida Marques Teixeira, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Júlio Marques e Hilda Viale Marques. Sepultamento ontem.

Dorina Esmanhotto Patitucci, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natal Esmanhotto e Ângela Valente Esmanhotto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Edilberto José Macuga, 47 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Clemente Macuga e Vanda Greboge Macuga. Sepultamento ontem.

Edina Maria Marques, 60 anos. Filiação: Minervinoo Bispo Marques e Filomena Francisca da Silva Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Gabriel da Silva Martins, 21 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Márcio Martins e Neide Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja Adventista do 7 Dia – Araucária.

Gilberto Rodrigo dos Santos de Oliveira, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alcebiades Andrade de Oliveira e Sandra Mara dos Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo de Igreja Evangélica em Almirante Tamandaré.

Gilmar Antônio Alves da Cruz, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Juvenal Alves da Cruz e Saphira Pereira da Cruz. Sepultamento ontem.

Gilmar Antônio Stella, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Natal Stella e Feliciano Boscardin Stella. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Giovanna Dangelo Gomes dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vincenzo Dangelo e Anna Maria Le Gall. Sepultamento ontem.

Glaucia Maria Romano, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Greso Romano e Terezinha Natalina Bonacin Romano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Ingelore Buerger, 82 anos. Filiação: Conrado Buerger e Wally Buerger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Jesuíno de Souza Sobrinho, 82 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Joaquim Antônio Sobrinho e Maria Franca Silva. Sepultamento ontem.

João de Souza Biora, 84 anos. Filiação: José Biora e Narciza Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal.

José Airton da Fonseca, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Esteves da Fonseca e Maria Lopes da Fonseca. Sepultamento ontem.

José Joventino de Sousa Santana, 79 anos. Filiação: Edison Gomes Santana e Ousenir de Sousa Santana. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Joselina Costa, 84 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Francisco da Costa e Filomena Angelica Faria. Sepultamento sexta-feira, 29 de setembro de 2023 às 12:30h, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo de Salão do Reino das Testemunhas de Jeová – Jardim Valma – Almirante Tamandaré (PR).

Lauro Brás Ramos da Cruz, 22 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Neoraldo Brás da Cruz e Emília de Lima Ramos. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Mandirituba.

Leonel Schitkowski, 73 anos. Filiação: Francisco Schitkowski e Wanda Helena Schitkowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Lourdes Ordakovski, 98 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adão Ordakovski e Josepha Ordakovski. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Odilon Estevão da Silva e Maria Alexandrina da Conceição. Sepultamento ontem.

Maria Madalena da Cruz, 72 anos. Filiação: José Pichur e Helena Cruczkowski Pichur. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Mariliane Amália Gomes, 75 anos. Profissão: agente saúde. Filiação: Mário Gomes e Augusta da Silva Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Nelson Alves Chaves, 83 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Sezinando Alves Chaves e Francisca Kilarski Chaves. Sepultamento ontem.

Odenir Francisco de Assis Monteiro dos Santos, 66 anos. Filiação: Themis Monteiro dos Santos e Noêmia Weber dos Santos. Sepultamento ontem.

Rafael Shargawi, 46 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Zuher Shargawi e Tânia do Roco Shargawi. Sepultamento ontem.

Ravi Assis da Silva, 3 mes(es). Filiação: Richardson Jorge Dias e Mirian Teixeira de Assis. Sepultamento ontem.

Ricardo van Der Behr Neto, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ricardo van Der Beuhr Júnior e Célia van Der Beher. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Roniomar Bandil, 77 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Demétrio Bandil e Ana Bandil. Sepultamento ontem.

Roque Inácio, 82 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Joaquim Venâncio e Ana Venâncio. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Rosa Bertin Branco, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Bertin e Maria Ritta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itarare Sp, saindo da Capela Santa Casa de Itarare Sp.

Rosani Aparecida Lopes, 38 anos. Profissão: caixa. Filiação: Francisco Louri Moraes Lopes e Alzira Maria da Silva Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Honório SerpaPR, saindo de Asssentamento Tupi, S/n Zona Rural União Gigante Honório Serpa.

Rozalina Fernandes Dutra, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Euripedes Fernandes e Maria Florentino Fernandes. Sepultamento ontem.

Ubirajara de Lara, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jayr de Lara e Edir Maria Gadotti de Lara. Sepultamento ontem.

Valdirene Barros Costa, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ernesto da Costa e Márcia Barros da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Verônica Lúcia Dias, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valeriano Obadowski e Delvina Wieczorek Obadowski. Sepultamento ontem.

Vitória Kiothecka, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brazilio Lucyszyn e Maria Lucyszyn. Sepultamento hoje, Cemitério Catanduva Sdo Sul, saindo da Capela Catanduvas do Sul – Contenda.

Wilian do Couto Silva, 35 anos. Profissão: editor(a). Filiação: Josse Francisco da Silva e Marli Terezinha do Couto. Sepultamento ontem.

Zeno Falcoski, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Constante Falcoski e Salomeia Stempinhaski Falcoski. Sepultamento hoje, Cemitério de São Mateus do SulPR, saindo da Capela de São Mateus do SulPR.

